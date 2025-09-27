Bivša pjevačica 'Magazina' odbrusila hejterima: 'Nekad se stvarno zapitam gdje mi živimo i kakvi su to ljudi'

Popularna domaća pjevačica Andrea Šušnjara ovih dana našla se na meti kritika nakon što je objavila fotografiju svog 13-godišnjeg mopsa Coce u kolicima za pse. Uslijedila je lavina negativnih komentara, a poruke poput: - "Kolica su za dijete, a ne za psa", "Ovo je odvratno, Andreja. Toliko ima djece po domovima - posvoji jedno i spasi ga" - samo su neke od onih koje su preplavile njezine društvene mreže.

U najnovijem intervjuu pjevačica nije skrivala koliko su ju iznenadile takve reakcije. - Šokiralo me je, zato što ja ne mogu i dalje vjerovati da ljudi nemaju dovoljno empatije prema životinjama. Nekad se stvarno zapitam gdje mi živimo i kakvi su to ljudi. Imaju li oni djecu, imaju li oni životinje, kako se odnose prema njima... Kad uđeš u srž svega toga, stvarno sam zabrinuta - iskreno je priznala Andrea u razgovoru za IN Magazin.

Objasnila je kako je njezin Coco pravi pasji djed. Naime, s 13 godina bori se s brojnim zdravstvenim problemima - sluh mu je oslabio, ima problema sa srcem i svakodnevno pije terapiju. - Već prije dvije godine doktori i veterinari su mi ga otpisali i govorili ‘ma ajde uspavaj ga’, ali on toliko ima volje i želje za životom da mi to uopće nije bila opcija. Stvarno sam se potrudila da mu omogućim da živi što duže i jako sam sretna i ponosna na njegovih 13 godina - ispričala je pjevačica.

Podsjetimo, javnost je nedavno rastužio odlazak psića Jelene Rozge, koji je bio uz nju više od 10 godina. Emotivnim riječima i fotografijama njihovih zajedničkih trenutaka oprostila se od svojeg vjernog četveronožnog prijatelja. ''Zlatni moj dječače... Te hladne zime 2012. u Splitu otišla sam izabrati psića, ali ti si u toj košari sa svojom braćom i sestrama bio najuporniji i skočio mi u ruke. Ti si mene izabrao, Ringiću moj. Promijenio si mi život, obogatio ga i uvijek me dočekivao radostan, mahao repićem i davao mi ljubav i gomilu poljubaca... Bio si tužan, ali nikad se nisi ljutio na mene kad sam pakirala veliki kofer — što je značilo da odlazim na više dana — jer si znao da ću ti se uvijek vratiti. To ti je bilo važno. I meni, to znaš... Zadnjih mjesec dana bilo je teško; borio si se da me još jedan dan razveseliš, jer si to radio cijeli svoj život... ali si se umorio i morao si ići spavati" napisala je i nastavila:

"Zaspao si tamo gdje najviše voliš — u svom domu, u mom naručju, ljubeći me... Moja najveća ljubavi, sada trči veseo; jedi što god poželiš, nađi dobru ekipu i budi dobar dječak prema svima kako sam te naučila, ali ne zaboravi da si uvijek i zauvijek samo moj. Fališ mi, sve me boli od tuge... Ti si zauvijek moj predivni zlatni dječak. Volim te, R. Ringo Starr 26.11.2011. – 20.09.2025.'', zaključila je Rozga.

Kao i u Rozginom slučaju, Coco je s Andreom prošao sve životne uspone i padove, selidbe i prekide, i postao joj je, kako kaže, najbolji prijatelj. - Djecu nemam tako da mi je on u biti nešto najsličnije djetetu. Uopće ne želim razmišljati o tome kad ode, otići će pola mene s njim sigurno, neću više biti ista - emotivno je zaključila bivša pjevačica Magazina, naglašavajući neraskidivu vezu sa svojim četveronožnim suputnikom.