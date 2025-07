Bivša HRT-ovka napokon progovorila i otkrila razlog zbog kojeg je već 25 godina nema na ekranima

Nekadašnja zvijezda Hrvatske televizije Mirna Berend nakon dugo izbivanja s ekrana sada se vraća voditeljskom poslu i krajem kolovoza vodit će Festival dalmatinske šansone u Šibeniku, u paru sa Brankom Uvodićem. Bila je ratna izvjestiteljica za vrijeme Domovinskog rata te je tijekom dugogodišnje i uspješne karijere vodila je više emisija na HRT-u poput „Dobro jutro, Hrvatska” i „Nedjeljno popodne” s Oliverom Mlakarom. Bila je i voditeljica na Novoj TV nakon što je napustila HRT 2000. godine. Vodila je emisije poput „Dan iz snova daruje vam Nova”, „Par excellance” i „Story Supernova Music Talents” 2003. godine. Nakon što je objavljena informacija kako će voditi Festival dalmatinske šansone, Mirna je na svom Facebooku otkrila razloge zbog kojih već duže nema voditeljski angažman.

- Ovo je jedina istina i valjda je došlo vrijeme i da je kažem....25 godina slušam istu priču; organizatori festivala diljem Hrvatske me zovu i žele angažirati da vodim program i radim svoj posao, privatne produkcije da radim emisije…25 godina je odgovor HTV-a njima - ona ne može. Samo je jednom čovjeku uspjelo u svim tim desetljećima Ivici Bubalo ni sada ne znam kako, za koncert u Splitu “To je moja zemlja “…Eto konačno odgovora o mojoj “Tišini”, prikladnija bi riječ bila zabrana. Zašto? E to nisam saznala nikada, ali znam zašto ću raditi Festival šansona u Šibeniku i to s velikom radošću. Samo zato što HTV to više od ove godine ne prenosi i ne mogu uvjetovati ovoga puta ništa …eto dragi moji… to je to …moje navodno povlačenje daleko od svih koje čitate zadnjih dana …to je ta moja tišina …da nije tužno bilo bi smiješno …volim vas i vidimo se…sretna sam da je to baš Šibenik…sretna sam stati ponovo pred vas, volim vas - napisala je Mirna Berend u svojoj objavi na Facebooku.