Bivša djevojka Borne Ćorića o najtežem periodu u životu: 'Potražila sam pomoć psihijatra, borila sam se koliko sam mogla'

Kaya Ostojić je ime koje je dobro poznato na estradnoj sceni, ne samo u Srbiji, već i u Hrvatskoj. Njen život, obilježen uspješnom karijerom, ali i brojnim ljubavnim brodolomima, često je bio pod lupom javnosti. Tri braka, veze sa sportašima, uključujući i hrvatskog tenisača Bornu Ćorića i nogometaša Matea Pavlovića samo su neki od događaja koji su punili medijske stupce. Ovakav turbulentan život, konstantno izložen očima javnosti, može stvoriti značajan pritisak. Kaja je gostujući na Hype televiziji otvoreno i bez zadrške progovorila o teškom periodu kroz koji je prošla, otkrivši da je tada, po prvi put, poželjela odustati i od karijere.

- Javni posao nimalo nije lak, često sam se pitala treba li mi to uopće. Iako u jednom periodu života nisam imala prihode od svog posla i nisam se bavila estradom, bila sam izložena svakakvim naslovima i pričama koje nisu ni bile blizu istine. Tada sam bila jako nesretna i upravo zato sam pravila pauze, jer mi je svega bilo preko glave - započela je Kaja i otkrila kako se izborila s tim osjećajem.

- Borila sam se kako sam znala i umjela! U jednom trenutku bila sam primorana potražiti pomoć psihijatra. Nisam vidjela drugi izlaz jer sam imala akutno stanje uma i nisam mogla sama prebroditi to. Ljepota olakšava put do nekih stvari, ali moraš znati kako njome upravljati i iskoristiti je na pravi način. Meni je u mnogim situacijama otežala… Lijepe žene moraju stalno dokazivati da nisu samo to, jer je fizički izgled ono što se prvo primijeti. Lijepim ženama se osporavaju pamet, obrazovanje, talent… - istaknula je ona.

Pjevačica je prošle godine u rujnu izgovorila sudbonosno "da" svom suprugu, grafičkom dizajneru Milošu Čujoviću, kojeg smatra najvećom podrškom. - Miloš je prvi partner s kojim se konzultiram oko posla, ali i prvi čije sam prezime uzela. Sada sam Čujović i ponosna sam što nosim isto prezime kao i on. On je moja idealna polovica, srodna duša i zbog njega sam postala bolja osoba. Međusobno se nadopunjujemo i tako će biti do kraja života. Miloš se prema meni ponaša onako kako mislim da bi se svaki muškarac trebao ophoditi prema ženi - ispričala je pjevačica za Hype.

Podsjetimo, romansa Ostojić i Ćorića, za koju je javnost saznala početkom 2023. godine, obilježena značajnom dobnom razlikom od 13 godina, pri čemu je Kaya bila starija partnerica. Iako u modernom društvu dobne razlike često nisu prepreka za uspješnu vezu, u njihovom slučaju pokazala se kao jedan od faktora koji su utjecali na konačni ishod.

Drugi značajan izazov u njihovoj vezi bili su različiti profesionalni rasporedi. Kao uspješan tenisač, Borna Ćorić često putuje svijetom zbog turnira i treninga, dok Kaya ima svoje glazbene i poslovne obveze diljem regije. Usklađivanje ovih različitih životnih ritmova pokazalo se kao značajan izazov za par.

