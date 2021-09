Biste li ih prepoznali? Zvijezde prvog hrvatskog realityja okupile se na vjenčanju Anje Alavanje

Proteklog vikenda po drugi puta u bračnu luku uplovila je televizijska voditeljica Anja Alavanja Romac (39). Anja je bračne zavjete izmjenila s ekonomistom i nogometnim trenerom Vedranom Viljevcem (34) s kojim je u travnju dobila sina Dana.Vjenčanje je održano u Zagrebu, a među uzvanicima bila su i brojna nekad poznata TV lica. S Anjom su tako slavili i njezini kolege iz showa Story Super Nova koji se emitirao prije točno 18 godina, a fotografijama s vjenčanja pohvalio se i bivši TV voditelj, a danas vlasnik PR agencije Dorijan Elezović.

- Sretno ti bilo prijateljice moja 😉 I javi koliko moram zalijevati kaktus 🌵- napisao je Dorijan uz nekoliko fotografija s vjenčanja.

Osim s mladenkom pozirao je i s Ivonom Perišom koja se baš kao i Dorijan povukla s malih ekrana. Ivona se nakon završetka showa zadržala u Informativnoj redakciji Nove TV, a vodila je i Scenu koja je išla u sklopu Dnevnika. Nakon odlaska s televizije, preselila se na jedan lifestyle portal, gdje se zadržala sve dok nije odlučila posvetiti se obiteljskom životu i majčinstvu. Već nekoliko godina sa suprugom i četvero djece živi u blizini Koprivnice, a posao je pronašla u Podravki, gdje radi kao voditeljica poslova Coolinarike.

Foto: instagram

Dorijan je pak Novu TV napustio u svibnju 2019. godine nakon dugih 16 godina.

– Shvatio sam da se želim razvijati i u drugim smjerovima. I dalje ću raditi ono što sam radio i do sada, kao novinar i voditelj, ali kao freelancer. S Novom TV stoji mogućnost da i dalje surađujemo na projektima. Osim toga, bavit ću se i PR-om, medijskim konzaltingom, društvenim mrežama, ali i podučavanjem mladih novinara i onih koji to žele postati, a u tome im mogu pomoći jer imam mnogo iskustva – kazao nam je tada Elezović.

U medijima je cijelo vrijeme ostala Anja Alavanja Romac. Iako nije pobijedila u showu, lijepa voditeljica nakon njega dobila je brojne angažmane. Posljednjih godina radi za jednu vanjsku produkciju.

- Uz show Story Super Nova vežu me lijepe uspomene. Zamislite dvadesetogodišnjake koji su došli na audiciju za neku emisiju i potom vas obavijeste da ste upravo upali u prvi hrvatski reality show. U tih sam mjesec dana naučila jako puno o tome kako televizija funkcionira. Zahvalna sam tadašnjem šefu Nove TV, jer smo nakon showa nazočili sastancima sa sponzorima, rasvjetom, toncima... Ukratko, nije od nas htio stvoriti glave koje čitaju s blesimetra. I danas se intenzivno družim s Dorijanom i Ivonom, a gotovo sa svima povremeno se čujem - kazala nam je nedavno u intervjuu Anja, ponosna majka trojice dječaka. Naime, Anja iz prvog braka s bivšim suprugom Željkom Romcem ima sinove Jakova i Ivora.

-Otkako sam postala majka, sve je podređeno dečkima. Odlučila sam raditi pola radnog vremena tri dana u tjednu i pokazalo se kako je sve moguće. Organizirati se tako da odradim sav posao i ujedno ih već u 14 pokupim u vrtiću i školi. Dogode se dani kad sam zauzeta cijeli dan, ali onda opet imam drugi dan slobodno. Volim tu slobodu i samoorganizaciju vremena. Vjerujem da je svim kreativcima to važno. Rad uz djecu iziskuje nevjerojatnu disciplinu i organizaciju. Tada nema mjesta kašnjenju i ćaskanju uz kavu. Ali sve je lakše kad imaš cilj, odraditi posao koji voliš i ostatak dana posvetiti druženju s djecom. Nekad me smlavi ta užurbanost i svakodnevna organizacija aktivnosti, objeda, posla, ali sve u svemu, volim svoj "lifestyle" i ulogu "leteće". Sve to uz bebu je poseban izazov - kazala nam je voditeljica.

Foto: Instagram VIDEO Severina postaje TV voditeljica