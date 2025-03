Biografija pisca po čijem je djelu snimljen "Blade Runner", koji tek nakon smrti postaje klasik

Čudan pisac bio je Philip K. Dick. Pisao je mnogo, više od četrdeset romana i tko zna koliko priča, a većina napisanog spada u znanstvenu fantastiku. Ovaj čitatelj niti voli, niti razumijeva znanstvenu fantastiku, nije mu lako čitati žanrovsku književnost općenito, jer mu je uglavnom dosadna, ali sve što je ikad pročitao od Philipa K. Dicka bilo mu je dobro. Premda ga nije sustavno čitao, niti je ovaj pisac u nas ikad sustavno prevođen. Što ga to čini izuzetnim unutar žanra? Ne znam, jer o žanru nedovoljno znam, ali uvijek kad čitam Philipa K. Dicka, u sebi, kao referencu, prizivam film “Blade Runner” te priče i romane Franza Kafke. Osim što je sniman po njegovom romanu “Sanjaju li Androidi električne ovce”, “Blade Runner” nosi u sebi nešto od distancirane, apartne tuge i melankolije, tuge Drugog i radikalno drukčijeg, koja se osjeća u većini Dickovih proza, a čije je podrijetlo često neutvrdivo. To je jedno. Drugo, ovaj pisac je, kao i Franz Kafka, trajno zatočen unutar sebe i svojih identiteta. Vanjski svijet o kojem piše njegov je unutarnji svijet. S Kafkom dijeli radikalnu tjeskobu i ponešto od načina na koji je artikulira. S Kafkom dijeli jedva kontrolirani strah od okolnog svijeta. Na neki način, Philip K. Dick najbliži je srodnik Franza Kafke. Njihova sličnost i bliskost nije intencionalna, nije namjerna, ne tiče se stilskih naklonosti.

Emmanuel Carrère francuski je pisac, scenarist i filmski autor. Rođen u uznemirujuće bogatoj obitelji, čije bogatstvo s vremenom biva sve veće i veće. Otac mu je bio direktor osiguravajuće kuće, majka povjesničarka, podrijetlom Gruzijka, članica i stalna tajnica Francuske akademije, zastupnica u Europskom parlamentu, rodica gruzijske predsjednice i tko zna što sve još… Carrère je pisao u novinama, bavio se svojim stvarnim i izmišljenim psihičkim problemima, i uglavnom živio život mimo ikakvih materijalnih i egzistencijalnih briga koje bi nama, njegovim čitateljima, mogle biti razumljive. Ustvari, ako ste pročitali barem dvije njegove knjige, a na hrvatski jezik prevedeno ih je pet, na srpski još nekoliko, lako biste mogli steći dojam kako Carrère sve vrijeme traga za temama vlastitog stradanja, traga za nesrećom koja ga nikako neće. Što, naravno, ne znači da je čovjek sretan. Nesreća je i u odsustvu većine realnih pretpostavki za osobnu nesreću, koje, sve redom, stižu kao posljedica socijalnog konteksta. Emmanuel Carrère zatočen je u dvorcu osobnog materijalnog bogatstva i sigurnosti.

Ono što on piše je nefikcionalna proza, s povremenim izletima u fikciju. Izvanredno je uzbudljiv i zabavan pisac, premda katkad nismo sigurni koliko u toj zabavi ima dubine i smisla. Važan je, i to veoma važan, kao jedan od onih pisaca našeg doba koji majstorski vješto dokumentarni sadržaj artikuliraju kroz prozni diskurs. Knjigu “Ja sam živ a vi ste mrtvi” (odličan hrvatski prijevod Ursule Burger) objavio je 1993, kao tridesetšestogodišnjak, s već značajnim opusom i solidnom književnom slavom. Riječ je o biografiji Philipa K. Dicka, ispripovijedanoj na tristotinjak stranica, od piščeva rođenja u Chicagu 1928, do njegove u svakom pogledu prerane smrti, u Santa Ani, u Kaliforniji 1982. godine. Carrère vlastiti slučaj ne upisuje u Dickov životopis, premda će se i tom metodom služiti u nekim svojim knjigama, ali čitatelj prepoznaje tačke identifikacije. I to ga, možda, čitatelja, nervira.

Rođen u siromašnoj i disfunkcionalnoj činovničkoj obitelji. Njegova sestra blizanka ubrzo umire, čini se zato što se nisu znali o njoj dobro brinuti. Na nadgrobnik roditelji će odmah upisati i njegovo ime. Tu će, uz malenu sestricu, jednoga dana biti položena urna s Dickovim pepelom. Poslije se roditelji razvode, a Philip odrasta u nekoj čudnoj atmosferi, usred stalnih životnih paradoksa i paradoksa u jeziku, koju Carrère vrlo dobro dočarava. Nakon što dobije prvi, inače vrlo sitan, novac za objavljenu priču, Philip ostavlja sve poslove, s nakanom da bude profesionalni pisac. Mnogo piše, ali ne svojom voljom. Mnogo piše da bi živio i da bi se proslavio. Mnogo piše jer je to način da nauči pisati upravo onako kako bi pisati trebao Philip K. Dick. Uglavnom je neshvaćen, neprimijećen, nevažan. Više puta se ženi. Žene su mu neobične i vrlo teške. On je još teži. Kako je sve u njemu i oko njega bizarno, takva su i njegova politička uvjerenja. Ona koja doista ima, i ona koja mu pripisuju. Uhode ga agenti FBI-a. S jednim od njih se zbližava.

Ali sve je to jedan težak, grdan, neurotičan život. Život ispunjen razočaranjima i prazninom, nizanjem spektakularnih neuspjeha, umnožavanjem vlastite beznačajnosti. A jednoga dalekog, za njega nepostojećeg dana, Philip K. Dick postat će kultni pisac. Oko njegovog djela zavrtjet će se i veliki novac. Ali on će tada biti samo pepeo u grobu svoje sestrice.

Lijepa, dobro napisana knjiga. Fine, dopadljive tjeskobe.

Philip K. Dick vjerojatno je bio među nekoliko najznačajnijih kroničara američkoga duha u dvadesetom stoljeću. Poput pisaca koji su radikalno različiti od njega, pisaca s kojima se vjerojatno nikad nije u mislima ni sreo, poput Faulknera, Bellowa, Rotha, Austera, Dick je Ameriku upisivao u tekst. Recimo, upitate li se kako je nastao Donald Trump, nije vam loše u potrazi za odgovorom čitati Philipa K. Dicka. Na neki način, Trump je lik iz Dickova života, android iz njegove fikcije, kavez u kojemu je Dick zarobljen…

"Ruski roman" je, možda, i najzanimljivija Carrèreova knjiga, prevedena je na srpski, u izdanju Zeptera. Započinje putovanjem u Rusiju, da bi se napisala reportaža o zarobljeniku iz Drugog svjetskog rata, koji punih pola stoljeća ostaje zatočen u bolnici gradića Koteljniča, negdje nakraj svijeta, uz Transsibirsku prugu, a nastavlja se Carrèreovim pokušajem da istraži vlastito podrijetlo, da se zagleda u ono u što čovjeku nije dano gledati. Do "Ruskog romana" mora da sam imao nekih problema s ovim piscem, koji su više osobni nego književni. S ovom knjigom sam ga, priznajem to, zavolio. Premda i dalje osjećam potrebu da prema njemu budem ciničan.

