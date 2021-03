Billie Eilish potpuno promijenila imidiž, fanovi podijeljeni

Mlada pjevačica Billie Eilish drugu godinu zaredom dobila je Grammy za pjesmu godine, a odmah nakon slavlja promijenila je imidž. Pjevačica je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj je zelene pramenove zamijenila plavom kosom.

Obožavatelji su znali da će uskoro doći do velike promjene frizure, jer im je Eilish to rekla na Instagramu uživo još u prosincu. "Mijenjam frizuru nakon izlaska filma", rekla je, referirajući se na svoj dokumentarac The World's A Little Blurry. "Bit će to kraj jedne ere. Dat ću vam novu eru."

Foto: reuters

Neki njeni fanovi tvrde da Eilish nosi periku, a kao dokaz dijele fotografije svih njenih nedavnih pojavljivanja. Pjevačica je u posljednje vrijeme puno nosila šešire i šalove, a čak je nosila šešir i na nedjeljnoj dodjeli Grammy gdje je odnijela četiri nagrade. No, fotografija je u manje od 24 sata dobila čak 17,5 milijuna lajkova.

Eilish nisu strane transformacije boje kose. Tijekom posljednjih nekoliko godina imala je srebrnu, ljubičastu, crnu i razne nijanse plave kose, iako je zeleni korijen nosila od 2019. godine.

Ispostavilo se da Eilish nije ni ljubiteljica plave boje, iako joj je kosa mjesecima bila obojena u tu boju. "Rekli su mi da je onaj tko mi je u listopadu obojio kosu koristio trajnu plavu boju, tako da to s*anje ne izlazi", rekla je Buzzfeedu 2019. "Sjedila sam u toj glupoj salonskoj stolici satima i satima, pokušavajući izbaciti to plavo, ali nisam uspjela", dodala je Eilish.

Podsjetimo, Billie je nedavno zatražila zabranu prilaska protiv muškarca koji ju je posljednjih šest mjeseci maltretirao i prijetio zastrašujućim porukama i navodnim čudnim gestama, a sve u blizini njezina doma u Los Angelesu. John Hearle je navodno, tvrdi Eilish, kampirao u školi preko puta njenog doma, prenosi TMZ. 19-godišnjakinja navodi da je primila brojna prijeteća i uznemirujuća pisma, a tvrdi i čak da je, kada ju je ugledao, rukom napravio gestu kao da će joj "prerezati grlo". Eilish je otkrila sadržaj jedne poruke koju je dobila od Johna, a koja ju je strašno uznemirila. "Ne možeš dobiti ono što želiš, osim ako je ono što želiš umrijeti za mene...

Znat ćeš da će se uskoro voda podići, a ti ćeš umrijeti.. umrijet ćeš", pisalo je u poruci. Pjevačica tvrdi da ju je gledao kako ulazi i izlazi iz svog doma, a uvijek joj pritom nešto kaže ili napravi nekakvu zastrašujuću gestu. Također, tvrdi da je postala tjeskobna i svaki put je prestrašena kada se mora vratiti kući, ili iz nje izaći, a boji se i za sigurnost svoje obitelji. Sada je mjerom zabrane prilaska zatražila da se John ne može približiti njoj ili njezinim roditeljima približiti u krugu od najmanje 200 jarda, ili 182.88 metara.

Pogledajte najbolje trenutke s dodjele Večernjakove ruže