Aleksandar: Nisam pedofil niti sam imao spolni kontakt s maloljetnicom

Nakon što je izbačen iz Big Brother kuće, Aleksandar Neradin ispričao nam je i svoju stranu priče. Kako se radi o kaznenom djelu iz članka 158 st. 5 KZ, spolna zlouporaba djeteta, Aleksandar nije mogao otkriti sve detalje slučaja.

– Nisam pedofil i nisam imao nikakav fizički kontakt ni spolni čin s maloljetnom osobom. Ovdje je riječ o virtualnoj komunikaciji između dvije ženske osobe, od kojih je jedna maloljetna. Roditelji maloljetnice prijavili su policiji tu komunikaciju. Preko IP adrese došli su do baznog rutera odakle je komunikacija stvarana, ali postoje sumnje kako se više osoba spajalo na taj ruter i da je mreža jedno vrijeme bila otvorena. Što znači da se bilo tko iz zgrade mogao spojiti – priča Aleksandar.

Dodaje kako mu je poznato da su zbog ovoga, osim njega, bili privedeni i članovi jedne obitelji, ali riječ je o starijim osobama pa misli da ih se više ne sumnjiči, a privedena je i jedna ženska osoba. – Da postoje neki konkretni dokazi, ja bih već bio u istražnom zatvoru i ne bih slobodno šetao. Cilj mi je dokazati da nisam kriv i za to imam dokaze – poručuje i dodaje:

– Cijela Hrvatska me sad zna pod najgorim imenom i prioritet mi je dokazati na sudu da nisam kriv, a dokazi koje imam su jaki, i na kraju će se sve dokazati i netko će odgovarati.

Pitamo ga kakve su reakcije okoline, prijatelja i obitelji na cijelu situaciju.

– Prijatelji su kontaktirali sa mnom i znaju da je tu nešto škakljivo i znaju da sam uvijek imao punoljetne djevojke, a to što me je netko vidio na ročištu nije nikakav dokaz da sam kriv. Sigurno će biti osuda okoline i već su se počele pričati određene priče i zato ću se povući na neko vrijeme – govori Aleksandar. Na pitanje zašto se u showu predstavio kao haker, kaže da je to bilo iz zezancije i kako je to bila mala predstava za gledanost.

– Da sam zaista haker, policija bi kod mene našla i hakersku opremu – kaže Aleksandar.