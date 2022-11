BETI novim singlom 'Prolazi sve' predstavljaju dugoočekivani EP 'Već smo bili tu'

Nakon velikih radijskih hitova "Slobodna" i "ViIli" i "Bez ljubavi" bend BETI (Natali Dizdar i članovi grupe Mayales, Vlado Mirčeta, Luka Geček) predstavlja još jedan sjajni singl "Prolazi sve" i dugoočekivani EP "Već smo bili tu" na kojem se nalazi pet glazbenih poslastica. Pjesma čiji zvuk se oslanja na zvuk rock glazbe 60-ih godina se stilski savršeno uklopila u ostatak EP-a:

"I Luka i ja smo proveli svoje srednjoškolske dane preslušavajući riffove poput ovoih, Hendrixa, The Cream, pa je bilo pitanje trenutka kada će na red doći nešto ovako. Snimili smo osnovnu ideju, a onda su nas Denisova ljubavna anksiozno-besciljna priča i Natalina interpretacija odgurali od 60’s rocka i smjestili je stilski uz ostatak EP-a.", otkrio je gitarist benda Vlado Mirčeta.

Pjesmu vizualno upotpunjuje video spot na kojem se nastavila uspješna suradnja s bratom Natali Dizdar, Filipom koji je uživao radeći na ovom projektu:

"Prvotna ideja je bila da napravim lyric video al me pjesma jako vukla u nekom drugom smjeru. Ideja da smontiram postojeći film kao spot mi se već neko vrijeme vrti u glavi samo se nikad dosad nije pogodila pjesma, a ni film. "Prolazi sve" sam od početka mogao zamisliti kao pozadinu neke filmske scene. Tako sam si jednu večer pustio pjesmu u krug i puštao razne stare filmove u javnoj domeni i gledao što bi moglo odgovarati. Naišao sam na hororac iz 1962. godine pod imenom "The brain that wouldnt die" i nešto je kliknulo. Počeo sam kombinirati scene, stvorio se neki novi narativ i kraj. U originalu izleti čudovište iz podruma koje ih ubije no ovdje je potpuno druga priča. Sve skupa mi je bilo neizmjerno zabavno tako da sam si dao truda i animirao određene kadrove i usta djevojke iz filma. Ukratko, spot nije normalan al je zabavan."

BETI bend kreće dalje punom parom, a njihove želje za budućnost otkrio je Luka Geček: "Slušajte ga da dobijem slatke, slatke parice."