BBC First stiže u Hrvatsku! Najbolje britanske serije uskoro na malim ekranima

Najbolje britanske serije uskoro će biti dostupne i hrvatskoj publici. Od 1. travnja 2019., korisnici Proširenog A1 TV paketa i OTT platforme A1 Explore TV-a moći će ekskluzivno uživati u najboljim britanskim dramskim serijama u produkciji BBC-a u potpunosti lokaliziranim na hrvatski jezik.

BBC First donosi izvornu, inovativnu i vrhunsku britansku dramu uz nezaboravne priče koje nadahnjuju i zabavljaju. Iza produkcije stoji A lista nagrađivanih talenata ispred i iza kamere. Svakodnevni programski sadržaj kanala BBC First uključuje top BBC serije kao što su War and Peace, Luther, Ripper Street, Silent Witness, Maigret, Atlantis, Doctor Who i Call The Midwife.

„U A1 Hrvatska neprestano radimo na poboljšanju zadovoljstva naših korisnika i ponude TV kanala. U tome će zasigurno pridonijeti novi premium sadržaj uz vrhunsku dramsku produkciju. Upravo smo zato pokrenuli suradnju s BBC-om što nam je omogućilo da dovedemo najveće serijske naslove u domove mnogih naših korisnika“, izjavio je Lordan Kondić, direktor marketinga za privatne korisnike u A1 Hrvatska.

“Britanska drama bilježi veliki porast popularnosti posljednjih godina zahvaljujući svom originalnom storytellingu i izvanrednim talentima ispred i iza kamere. BBC First namijenjen je gledateljima koji traže jedinstvenu britansku dramu svjetske kvalitete“, komentirali su suradnju iz medijske kuće BBC Studio.

„BBC je jedan od najrespektabilnijih i najkreativnijih britanskih proizvoda, institucija Ujedinjenog Kraljevstva. Teško je uopće zamisliti UK bez BBC-ja“, izjavio je britanski veleposlanik u Hrvatskoj Andrew Dalgleish te dodao da se BBC ponosi svojim vrhunskim, profesionalnim novinarstvom, izuzetnim dokumentarnim filmovima, kao i nekim od najboljih drama, komedija te krimi serija.

„Ja sam stoga oduševljen što će gledatelji u Hrvatskoj sada imati priliku pratiti BBC First te tako, bez obzira hoće li izbor pasti na Doctora Whoa ili Sherlocka, uživati u najboljem od pameti, talenta, kreativnosti, kulture, vrijednosti i smisla za humor Ujedinjenog Kraljevstva“, zaključio je britanski veleposlanik u Hrvatskoj Andrew Dalgleish.

Foto: PR

Uz ove novosti, korisnici A1 TV još uvijek imaju velik broj kanala koji se mogu pohvaliti vrhunskim sadržajem, od kojih se mnogi emitiraju u HD rezoluciji, a njihov broj se stalno povećava. Pristup svim tim sadržajima olakšan je i putem A1 Xplore TV usluge, koja omogućuje pristup omiljenim emisijama u pokretu, dok za kućnu uporabu postoje usluge snimanja i ponovnog gledanja propuštenih emisija.

