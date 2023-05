Basist grupe Queens Of The Stone Age za Večernji list: 'U Hrvatskoj sam doživio nevjerojatno iskustvo'

Jedan od najpoznatijih rock bendova današnjice Queens Of The Stone Age 16. lipnja izdat će svoj dugoočekivani osmi album "In Times New Roman". Najavili su ga singlom “Emotion Sickness”, te otkrili kako uskoro kreću na svjetsku turneju. Nažalost, zasad ih nećemo vidjeti u Hrvatskoj gdje su dosad nastupali tri puta, posljednji put na InMusic festivalu prije šest godina. Uz frontmena grupe Josha Hommea kreativna snaga Queensa je i basist Michael Shuman, koji nam je u ekskluzivnom video intervjuu za Večernji list otkrio sve o novom albumu, ali i po čemu pamti nastupe u Hrvatskoj.

- Volim to mjesto. Iz nekog razloga uvijek pomislim da je tamo sunčano, iskreno. Možda zato što smo tamo ljeti, ali uvijek mislim da je prekrasno i da su obožavatelji nevjerojatni. Znam, obećavam da ćemo biti tamo ove godine i sljedeće godine, poručio je član legendarnih Queensa obožavateljima u Hrvatskoj i prisjetio se njihovog posljednjeg nastupa kod nas, na InMusic festivalu u Hrvatskoj:

- Volim taj koncert. Vrlo dobro se sjećam. I sjećam se kako je David Byrne svirao prije nas na našoj pozornici, što je bio jedan od najboljih nastupa koje sam ikada vidio. To je bilo prije nego što je snimio film temeljen na tom nastupu. Sjećam se da sam bio oduševljen gledajući sa strane na pozornicu. I čudno je jer s te strane pozornice, zbog kretanja svih tih izvođača, zvuk nije isti. Svaki put kad bi se kretali, zvuk bi se također mijenjao. Mislio sam da je to nevjerojatno. Bilo je zaista nadahnjujuće i vjerojatno nas je te večeri inspiriralo - kazao je Shuman. Što nam je još kazao basist grupe Queens Of The Stone Age, pogledajte u videu.