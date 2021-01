Barbara Kolar u šopingu za Doru pokazala nikad vitkiju liniju: Koji strukić!

Barbaru Kolar ove godine ćemo prvi put gledati i u ulozi voditeljice Dore koju će voditi u društvu Danijele Trbović, Jelene Lešić i Doris Pinčić. Zajedno s HRT-ovom stilisticom Natašom Svekler ovih dana je u šopingu za Doru i objavila je fotografiju na kojoj je u kreaciji Elisabette Franchi koja ističe njezinu vitku liniju. Njezini prijatelji na Instagramu bili su oduševljeni ovim odabirom i pohvalili su - Koji strukić- napisala joj je Ida Prester, a Barbara je odgovorila: To me priroda počastila za promjenu. Komplimente su joj udijelile i Vanna i kolegica Jelena Lešić. U zadnje dvije godine voditeljica je stesala svoju figuru i izgleda fantastično, a u intervju koji je dala za Story 2019. otkrila je kako je došla do vitke figure.

- Moje tijelo spremno je ''pohraniti'' sve što pojedem, a kako to nije puno ni u fazama kad mene ima puno, onda je jasno da su bilo kakvi rezultati vidljivi tek nakon duljeg ozbiljnijeg odricanja. Konkretno, jedem minijaturne obroke pune povrća uz kvalitetne proteine i masti, a od 1. siječnja 2018. nisam pojela ni zalogaj kruha, tjestenine ili slatkiša. Iskreno, mislim da bi na mome mjestu većina ljudi već bila kost i koža, a ja nikako da dođem na željenu težinu. Srećom sam tvrdoglava - rekla je.

Foto: Instagram