Barbara Kolar pokazala prijateljice iz osnove škole: 'Sex i grad prije Sexa i grada'

Barbara Kolar (53) jedna je od naših najpoznatijih voditeljica, a mnogima i omiljena. Itekako je aktivna na društvenim mrežama, a sada je pratiteljima pokazala i kako se zabavljala s prijateljicama na bjelovarskom korzu.

- Najveće blago naših života su ljudi koje putem upoznamo, zavolimo i sačuvamo kao svoje. Jedan od najljepših događaja ovoga ljeta bez ikakve sumnje mi je 'reunion' s najboljim prijateljicama iz osnovne škole. The Original Four. Sex i grad prije Sexa i grada (OK, i prije nego smo znale što ova prva riječ znači). Moje curke iz 8c. Hvala vam što smo - uz blagi dodir iskustvene mudrosti - ostale onakve kakve nas pamtim. Ponovit ćemo! - napisala je pored zajedničke fotografije sa svojim prijateljicama iz osnovne škole.

"Predivno", "Divne", "Bravo", pisali su joj pratitelji u komentarima.

A nedavno je voditeljica podijelila i staru fotografiju nastalu krajem 90-ih godina kada je imala kratku kosu, a iako nije bila plava, imala je plave pramenove. Tu frizuru je, kako je napisala u opisu, tada obožavala.

- U čišćenju obiteljske kuće čovjek svašta nađe, recimo stare fotografije. Ova je s kraja 90-ih - znam po frizuri koju sam obožavala! Zgodan razgovor za tadašnji Obiteljski radio sa šarmantnim Armandom Assanteom (tko zna bi li on uspio datirati fotku prema svojoj kosi) - napisala je još u opisu.

"Ova kosa je sve", "Ne bih te nikad prepoznao", "Odlično vam stoji kratka kosa", "Sad sam ljubomorna", pisali su brojni pratitelji pod fotografijom.

