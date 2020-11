Barbara Kolar osvrnula se na komentar Jadranke Kosor o njenom dekolteu: Zna zašto je to učinila

Voditeljica Barbara Kolar i njezina haljina koju je odijenula u emisiji 'Zvijezde pjevaju' bili su nedavno predmet žestokih rasprava na društvenim mrežama. Barbara je dobila pohvale za liniju, no mnogima se nije svidio kroj haljine koju je odienula niti kako joj je pristajao.

Na haljinu se osvrnula i bivša premijerka Jadranka Kosor koja je ispod fotografije Barbare u haljini kratko napisala: 'Tužno'.

Kolar se u jednom intervjuu osvrnula na njezinu izjavu.

- Ne mogu vam dati zadovoljavajući odgovor na to pitanje jer su mi vaši kolege za tu objavu rekli, no sadržaj mi je do danas ostao nepoznat. Gospođa Kosor sigurno zna zašto je nešto napisala i to je njezino pravo, baš kao što je moje u pokušaju očuvanja vlastita duševnog mira ignorirati sve napise i komentare - izjavila je Barbara za Slobodnu Dalmaciju i dotaknula se komentara da je previše smršavjela.

- Ljudi zaključuju da sam luđakinja opsjednuta kilogramima koja se izgladnjuje do iznemoglosti, pa onda kreću komentari kako mi treba psihološka pomoć i kako šaljem krivu poruku mladim ženama. Najčešće su napisani rječnikom koji je sam po sebi kriva poruka. Da budem iskrena, ljetos sam imala nekoliko kilograma manje, ali to nije imalo veze s dijetom, nego s ovom stresnom godinom; neki su se propili, neki udebljali, a ja sam otkrila da se mogu živcirati toliko da izgubim apetit. Kad smo snimali ovu 'spornu' emisiju, i sebi sam bila premršava. Pokušavala sam se udebljati, pa prvi put u životu shvatila kakva i to muka može biti - rekla je voditeljica.