Bahra uzvraća udarac! Evo kako je lukavo testirala Marinu iskrenost

Bahra Zahirović. omiljena sudionica 13. sezone RTL-ovog showa "Ljubav je na selu" u prethodnim je emisijama doživjela nekoliko napada na nju, ali i neugodnih komentara. Njene suparnice Mara i Radmila nazvale su je "zaostalom", a nakon što se Bahra rasplakala, ispričale su se i obećale kako više neće doći do sličnih situacija. No, Bahra je odlučila Mari dokazati kako nije sigurna u njenu iskrenost.

Dogodilo se to na doručku na koji je Marijan poveo svoje djevojke: Maru, koju je u međuvremenu izbacio, Bahru i svoju djevojku, Tajlanđanku Patty. Dok su uživali u jajima sa šparogama, Bahra je rekla kako u kajgani ima i tartufa.

"Kako su dobra jaja s tartufima..." rekla je Bahra, a Mara se 'upecala' i brže-bolje išla ispraviti Bahru: "Pa nisu to tartufi, nego šparoge." No nije bila svjesna da je to sve bio dio plana...

"Namjerno sam izvalila da su tartufi s jajima. Htjela sam samo ispitati reakciju moje Mare da vidim hoće li me ona pokušati opet kontra. Ali me je ispravila. Ali to je samo bila jedna zamka. Uistinu su bile šparoge s jajcima", pojasnila je Bahra.

Mara ju je pitala je li već jela tartufe, a Bahra se pohvalila da je: "Ja sam imala dobrog džentlmenta koji me počastio" i rekla Mari kako joj nije kasno da i sama pronađe takvog muškarca.

Podsjetimo, Bahra je na doručku pokušavala uspostaviti kontakt s Marijanovom novom djevojkom, no to joj nije uspjelo.

- U emisiji sam malo svega povezala, i francuskog i engleskog i njemačkog, zato što sam htjela pomoći i dokučiti nekakvo saznavanje komunikacije s Marijanovom gospođom, pošto nije znala ni engleski ni njemački čisto pričati… Onda sam si mislila - ako je putovala, možda je pokušala izvući neki jezik i da bi se na nekom mogle sporazumjeti. Uvaljavala' sam joj sve jezike, da vidim gdje bih nju mogla pridobiti da nešto odgovori. Davala sam joj mogućnosti!, ispričala je Bahra i dala savjet svima koji žele komunicirati na stranom jeziku.

- Želim još učiti i voljna sam učiti, ali bih voljela uz nekoga tko zna, da s njim mogu lakše komunicirati. Najbolje je jezik usavršavati direktnom komunikacijom. Teže je kad sam povezuješ glagole, rječnike, pravopis, perfekt. Ja bih se sad trebala samo malo podsjetiti.

