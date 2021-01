Naša TV voditeljica progovorila o hororu: Krevet je bio krvav, ukrali su mi vrata i tepihe

Nakon što je voditeljica Vjekoslava Bach podijelila neugodno iskustvo s podstanarima, otkrila je i što joj je sve ukradeno iz stana, te da je slučaj prijavila, no policija je slučaj prebacila na privatnu tužbu.

- Ukrali su stolce i tepihe, jedan tepih je bio baš skup. Ukrali su vrata, ne znam gdje su. Nema stvari koje nisu polomili, od ormara do prozora, štokova... Smeće su ostavljali u kuhinjskim elementima. Da pas pojede štokove, da nađem kompletan krevet krvav, to je sve toliko bilo prljavo da sam sve što je od njih ostalo morala baciti. Mislim da prašina u godinu i pol dana nikad nije bila obrisana u tom stanu. Majstori su kod mene već tjedan dana - kazala je Bach za 24 sata ii dodala da je bivšim stanarima oprostila dva mjeseca najamnine kad je počela kriza zbog koronavirusa.

Podsjetimo, što znači pojam podstanara iz pakla osjetila je i voditeljica Vjekoslava Bach koja je na svom Facebook profilu podijelila neugodno iskustvo s podstanarima koji su joj stan ostavili u kaosu i koji je ona nakon njih morala temeljito očistiti, a mnogo toga su oštetili te ukrali kako Vjekoslava kaže u videu koji je objavila.

"To je ona fina gospođa koja me vrijeđala po Facebooku, ali nema veze. Evo to je ona baš sve očistila tako da moj muž sad sve jadan malja, skupa sa mnom. Ali ovo sam htjela pokazati, vrata od kuhinje su nestala, nema ih više, jer oni su izgubili vrata. Nijedne ručkice nemamo na ormaru. Ali, ovaj dio je top, znači dijete je pisalo po vratima i ona je to kao očistila. Tako je "prekrasno" očistila da su ovo moja vrata", govori voditeljica u videu dok snima stan koji je dala u najam gospođi čije je ime i otkrila u videu i upozorila je druge da dobro razmisle hoće li toj gospođi dati stan u najam jer će sigurno proći slično kao ona.

"Čisto ako gospođa poželi živjeti u vašem domu, nađite 101 način da vam ne uđe u kuću jer ćete požaliti. Strašno. Dobili su krevet s Dormeo madracima, trebate vidjeti navlaku, vjerojatno je gospođa spavala kad je bila u onim ženskim danima pa sam našla odvratnoće takve da sam morala baciti sve. Evo tako izgleda moj vikend. I tako, to sam vam htjela pokazati malo, kako prolazi naš vikend, s prekrasnim uspomenama od dva divna mlada bića koja ja zovem podstanari iz pakla", rekla je Vjekoslava u videu u kojem sa suprugom čisti stan i pokušava ga dovesti u red.

U komentarima ispod videa Vjekoslava je dodala još nekoliko detalja o svojim podstanarima koji nisu brinuli o urednosti stana i nije se suzdržavala reći u kakvom je stanju zatekla stan.

"Kad izbacim slike u kakvom smeću i prljavštini je ona držala dijete, mislim da će socijalno imati kaj raditi... govna od psa, popišani krevet od dječje sobe, krvave plahte mi ostavila (valjda da vidim da je plodna)... fuj kakva prljava žena. Sramota", napisala je Bach u komentaru jednoj od svojih prijateljica.