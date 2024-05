Baby Lasagna rasprodao je i drugi koncert! Ulaznice su planule, dodan je još jedan datum

U srijedu, danas, u podne u prodaju su puštene ulaznice za prvi samostalni koncert Baby Lasagne koji je zakazan za 12. rujna na Šalati, a oni koji su već u 12:05 pokušali doći do svojih karata to više nisu mogli. Sve ulaznice već su bile rasprodane. Ubrzo nakon što su ulaznice nestale javio se i Marko Purišić na Instagramu.

- Prvi show je rasprodan u četiri minute. Nije mi jasno - otkrio je Marko u nevjerici te dodao da će održati još jedan koncert i to u petak 13. rujna. Ulaznice za drugi koncert u prodaju su puštene u 16 sati, a rasprodane su vrlo brzo. Zbog toga je dodan još jedan datum, samo dan kasnije, 14. rujna.

Podsjetimo, Baby Lasagna je nakon pobjede na Dori i drugog mjesta na Euroviziji najavio kako ga očekuje puno ljeto koncerata, a onaj prvi samostalni najavio je u utorak, jučer. Ubrzo nakon što je rasprodan prvi koncert, ulaznice su se brzo našle i u preprodaji. Cijena karte u službenoj prodaji bila je 25 eura, a u preprodaji se dvije karte mogu naći za 80 eura. Odnosno cijena jedna je 15 eura viša. U drugom oglasu može se vidjeti kako osoba preprodaje 20 karata, a za jednu traži nešto niži iznos- 35 eura.

Inače, ranije je otkriveno i da će već 25. svibnja, nastupiti u rodnom Umagu na Sea Star festivalu. Osim toga, Markov nastup je najavljen na još nekim manifestacija, a i sam glazbenik je otkrio da nakon koncerata u regiji ovo ljeto planira i europsku turneju.

Marko Purišić gostovao je na RTL Direktu, gdje je otkrio kako nije očekivao ovako veliki doček. - Bilo me strah da će biti jako malo ljudi, da ćemo se čak osramotiti i da će biti 500 ljudi koji čekaju tramvaj. Mislio sam da će biti neugodno. Na kraju je bilo neopisivo, nisam očekivao - istaknuo je te dodao da nije znao koliko ga Hrvati obožavaju.

- Novinari su mi govorili jel znaš što je u Hrvatskoj i da je ludnica? Kao da je ludo kao da igra Hrvatska ali nisam to mogao doživjeti - kazao je. Voditeljica Mojmira Pastorčić pitala ga je i o emocija koje su ga svladale na dočeku u Zagrebu.

- Osjećam da su mi pune emocije, držao sam se skulirano, fokusirao na nastupe. Kad sam vidio ljude, podršku rekao sam si - Pusti van. Popustio sam i nisam više mogao trpjeti i zaplakao sam - rekao je te dodao da prije šest mjeseci nije mogao zamisliti da će biti slušaniji od Taylor Swift. Dodao je i da nije znao kako će publika u dvorani reagirati na njegov poziv na ples.

- Prvi put smo isprobali da smo okrenuti leđima kameri, na probama narukvice nisu bile upaljenje i nismo vidjeli koliko je to bilo. Tek kasnije su ih upalili i kad smo se okrenuli rekli smo - što je ovo - otkrio je te dodao da je veću tremu imao u polufinalu nego finalu te da su puno vježbali. Prokomentirao je i vruću temu ove godine, a to su glasovi žirija.

- Nismo dobivali 12-ice, iznenađen ali ne uvrijeđen. Kad stanem na loptu, možda nije afinitet žirija žešća glazba i jednostavnije pjevačke linije. Možda je do toga - rekao je te dodao da ne misli da je žiri davao najviše bodova Švicarskoj kako ne bi pobijedio Izrael. Baby Lasagna je kazao i da trebamo uživati u visokom rezultatu, a ne ne se ljutiti na Švicarsku.

- Mislim da bi trebali uživati u ovom visokom rezultatu i mislim da je publika rekla svoje, tako da ne trebamo se baš previše brinuti tko ima pehar doma - Nemo ili ja - istaknuo je te dodao da je znao da će Nemo pobijediti kao i da priprema album i mnoge koncerte u Hrvatskoj i Europi.

