Baby Lasagna nakon nastupa u Londonu komentirao pad na kladionicama: Sad mi je malo lakše

Naš predstavnik na ovogodišnjoj Euroviziji Baby Lasagna nakon odrađenih nastupa na eurovizijskim pretpartyjima u Madridu i Londonu vratio se kući te je gostujući u HRT-ovoj emisiji "Kod nas doma" podijelio dojmove s ovih nastupa.

- 'PreParty', odnosno "zagrijavanja" nam služe da se mi, predstavnici na Eurosongu, malo bolje upoznamo te da se povežemo s fanovima. Bilo je fantastično, kako u Madridu, tako i u Londonu. I sad nam slijedi Amsterdam idući tjedan. Iznenadilo me što su me obožavatelji zaustavljali u Madridu i Londonu - rekao je Baby Lasagna voditeljici Jeleni Pajić Ćulibrk. Rekao je kako je dvojio treba li otići u London i Madrid jer je strahovao kako će mu to oduzeti previše vremena za pripreme za Euroviziju, ali sada ne žali što je išao jer su ovi nastupi isto priprema za nastup u Švedskoj gdje će naš predstavnik nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri 7. svibnja.

Tijekom ovih nastupa imao je priliku čuti i druge sudionike. - Bilo je super, posebno su mi u oko upale Slovenija, Srbija i Italija. Oni su mi u ovom trenutku možda najdraži. Iako, i Švicarac, otkad se popeo na kladionicama, poslušao sam pjesmu, i pjesma "ubija" - kaže pjevač. Tijekom zadnjih tjedana bio je vodeći na eurovizijskim kladionicama, ali tu poziciju je sada preuzeo predstavnik Švicarske.

- Sad smo na drugom mjestu i sad mi je malo lakše, barem me više nitko ne pita za to - veli Baby Lasagna. Najveća podrška u karijeri te na ovoj eurovizijskoj avanturi mu je obitelj s kojom se trudi provoditi što više vremena.

- Volim doći kod svojih roditelja i ne pričati previše o ovome što se sada događa. Tata mi krene s pričom kako je auto vodio kod mehaničara i slično - kaže naš predstavnik na Euroviziji.

