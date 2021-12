Antivakseri napali Severinu ispod objave, ona im u komentarima brutalno odgovorila

Pjevačica Severina Vučković (49) ovih se dana našla na meti protivnika cijepljenja protiv koronavirusa i to zbog jedne objave na svom Instagramu. Naime, pjevačica je objavila fotografiju na kojoj pozira s torbicom na kojoj piše "Vaccinated and ready to mingle", odnosno "cijepljena i spremna za druženje" i izazvala gnjev nekih svojih pratitelja.

"Sve koji sudjeluju u prisilnom cijepljenju, sve koji podržavaju ubrizgavanje eksperimentalnog cjepiva unfollow", "Čemu ovaj tekst na torbi", "Koliko te plaćaju da promoviraš taj otrov?", "Ova torba kvari sliku definitivno", samo su neke od reakcija koje je Severina dobila.

Međutim, splitska pjevačica ubrzo je odgovorila te na ironičan način pojasnila što misli o ovakvim stavovima svojih fanova. "Covid ne postoji, zemlja je ravna ploča, internet ne postoji te ni ovo naše dopisivanje nije stvarno jer je sve osmislio Bill Gates. Pametnom dosta, a vi ste pametni", poručila je jednoj od pratiteljica i za svoj komentar dobila 78 'lajkova'.

Foto: Instagram

Severina je trenutno okupirana pripremama za novogodišnji nastup koji bi trebala održati u hotelu Palas u Petrovcu pokraj Budve, dok su na glavnom trgu u Budvi najavljeni nastupi Zlatana Stipišića Gibonnija, Lepe Brene i drugih izvođača.

