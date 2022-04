Angelina Jolie pokazala veliko srce, u bolnici je posjetila djecu izbjeglice iz Ukrajine

Glumica Angelina Jolie (46) poznata je kao velika humanitarka, a sada je podršku i humanitarnu pomoć pružila djeci iz Ukrajine koja su stigla u Italiju.

Jolie je posjetila dječju bolnicu Bambino Gesa koja se nalazi u blizini Vatikana. Susrela se s djecom iz ratom zahvaćene Ukrajine koji su bili primorani napustiti svoje domove nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin izvršio invaziju na njihovu zemlju, a brojni su u veoma teškom zdravstvenom stanju. Također je posjetila doktore i sestre koji se brinu o djeci i zahvalila im je na doprinosu.

Angelina je 2012. godine dobila nagradu Jean Hersholt za svoj doprinos humanitarnom radu. Inače, glumica je specijalni izaslanik UN-ove agencije za izbjeglice UNHCR. Kako prenosi Unicef, od početka rata Ukrajinu je napustilo preko 2 milijuna djece, a glumica je već nekoliko puta na društvenim mrežama upozorila na krizu u toj zemlji. U objavi na Instagramu tada je usporedila stanje ukrajinskih izbjeglica koje su bježale na sigurno s borbom drugih izbjegličkih skupina diljem svijeta.

Foto: Ospedale Pediatrico Bambino Gesu Actress Angelina Jolie visits a young patient from Ukraine at the Bambino Gesu Pediatric Hospital in Rome, Italy, March 30, 2022. Picture taken March 30, 2022. Ospedale Pediatrico Bambino Gesu/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT Photo: Ospedale Pediatrico Bambino Gesu/REUTERS

-Milijun izbjeglica je sada pobjeglo iz Ukrajine. Prije nego što je jedna ukrajinska izbjeglica prešla granicu, već je bilo više od 82 milijuna ljudi protjerano iz svojih domova u cijelome svijetu - što je najveći broj do sada. To iseljavanje uključuje preko 6 milijuna Sirijaca, najveće svjetske populacije izbjeglica, koji su raseljeni već više od desetljeća- napisala je Jolie koja je ranije objavila kako će učiniti sve kako bi zaštitila ljudska prava raseljenih osoba.

-Kao i mnogi od vas, molim se za ljude u Ukrajini. Moj fokus, kao i fokus mojih kolega je učiniti sve moguće kako bi se osigurala zaštita i osnovna ljudska prava raseljenih osoba i izbjeglica u regiji- kazala je glumica.

