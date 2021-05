Anezi: 'Zbog novog albuma nisam s obazirala na pljuvanja i izbjegavala sam ljubav i seks'

Pjevačica Alena Nezirević Anezi (34) ovog petka izdaje debitantski album "100 razloga". Glazbenica koju je šira javnost upoznala u reality showima "Big Brother" i "Gospodin Savršeni" odmah se odlučila na dvostruki album, a za sve je, kaže, kriva epidemija koronavirusa.

- Cijeli live album, koji će se naći na drugom CD-u mog albuma, nastao je ovu zimu kao jedan entuzijastičan pothvat na zajedničku inicijativu kolega i prijatelja Ante Grossija i Domagoja Keče, koji su složili live aranžmane, a onda sam s njihovim bendom Gramophonix i snimila audio i video, u Tvornici Kulture, na Valentinovo ove godine. Na neki način to i je virtualni koncert koji će se, s izlaskom albuma, naći na mom You Tube kanalu pod „Live session prvog albuma `100 je razloga`“, ali budući da je bio lockdown, publike nije moglo biti. Jednostavno, alternative nije bilo u ovoj užasnoj situaciji, a ja sam borac koji ne odustaje, pa sam se vodila onom: „Kada ti život da limun, napravi limunadu, priča nam Anezi koja je poznata kao osoba bez dlake na jeziku.

- Za dupli album bilo je potrebno ne obazirati se na brutalna pljuvanja i izbjegavati ljubav i seks. Da pojasnim, normalan čovjek ne može izdržati pritisak i toliku „sramotu“ kojom te neki kite samo zbog činjenice da si bio u realityju. Mnogo ljudi ne razumije showbiz i ne shvaćaju da je moj postupak ekvivalent poštenom radu u bilo kojem drugom normalnom poslu. Prije će prihvatiti pjevačice koje su u vezama s bogatašima koji im financiraju karijere ili one koje su se prepustile da budu nečije marionete ili neke sponzoruše nego mene koja sam se prijavila na reality s malom šansom uspjeha, ali sa željom da ostanem svoja i da to bude jako moralna i poštena borba. Što se tiče ljubavi, blokirala sam ju iz straha da mi ne uzme prijeko potrebnu energiju, veli Anezi i dodaje kako su sve pjesme nastajale pet godina kroz vrlo ozbiljan ulog i rizik.

- Pjevanje je profesija kojom se ja profesionalno bavim od sedamnaeste godine, ali kada tek s trideset odlučiš snimati svoje pjesme, odeš čak u reality da si probaš olakšati, a sve iz želje da digneš to zanimanje na novu razinu, ti si ne smiješ dozvoliti da te potencijalni ljubavni problemi izbace iz fokusa. Kao emocionalan čovjek ja se ljubavi baš posvećujem, a tu jednostavno nije bilo duplog prostora, jer je pjevanje kao moja prva ljubav imalo prioritet. Ostanu ti neke avanture i prijateljstva s povlasticama, ali ni toga nisam ljubitelj na duge staze. Tako da, za snimanje live albuma sve sam svela na nulu. Jedan asketski način života, što meni često paše, jer sam dosta duhovna osoba. Ali sada se osjećam rasterećenije i apsolutno sam spremna predati se pravom muškarcu, voljeti i biti voljena, priznala nam je Anezi koja ne bi ništa mijenjala u svojoj dosadašnjoj karijeri. Sudjelovanje u reality showima bio joj je način da preskoči nekoliko stepenica i stekne prepoznatljivost.

Naravno da su mnoge stvari ispred malih ekrana izvučene iz konteksta ili prenaglašavane. No, to i je taj rizik u koji se svjesno upuštate. Mnoge neugodne stvari sam pretrpjela i pokušala izbalansirati s ukućanima u Big Brotheru, jer je to za psihu jako zahtjevan format zbog konstantno upaljenih kamera, ali je zato u Gospodinu Savršenom sve bilo kao na godišnjem odmoru. Ironično, jer za Big Brother sam se sama prijavila i volim taj format, a za Gospodin Savršeni sam prihvatila poziv od produkcije i imala sam animozitet i strah od tog formata. Ali, bio je to za mene poslovni showbiz potez i odlučila sam dodatno izaći iz komfor zone i preuzeti taj dodatni rizik. Taj show mi je donio čak i inozemne glazbene kontakte. Život zaista piše nevjerojatne priče, a sve će doći do izražaja tek za nekoliko godina, jer ništa ne ide preko noći kada iz nule nešto gradiš, kaže Anezi kojoj nije bilo lako odlučiti se na taj potez.

- Bili su to odvažni i za pjevački imidž riskantni potezi s malom šansom da bi se mogli isplatiti, ali postala sam iznimka koja potvrđuje pravilo instant i kratkotrajnih reality zvijezda, jer sam se zadržala kontinuirano u medijima do danas, i treću godinu nakon završetka tih realityja. Ima ta medalja svoju drugu stranu, ali ne možeš imati sve u životu kada ti je startna pozicija jedne poštene djevojke koja želi za uspjeh iskoristiti samo sebe, a dolazi iz jako malog mjesta Vrsara. Jedino veliko što sam imala su snovi i ambicije, rekla je Anezi. Glazbenica često na društvenim mrežama komunicira s fanovima, a među njima ima dosta hejterea. S njima, kaže, nema problema.

- Što hejtera tiče, ja često namjerno komuniciram s njima. Unutar sebe ja se na njih ni malo ne obazirem, ali namjerno ih iskoristim, jer mi to sada treba i ne mogu si priuštiti drugačije. Točnije, dokazano je da mediji više prenose, a ljudi više čitaju negativne komentare i naslove, a ja opet kroz to provučem što meni odgovara. Onaj tko treba shvatiti i shvati, a ostale koji nemaju taj kapacitet ni ne želim za svoju publiku u budućnosti. Showbiz je postao jedan jako okrutan posao, gotovo kao u gladijatorskoj areni. Moraš dati narodu „kruha i igara“, a ako ne želiš „pustiti krv“ pred auditorijem, onda se moraš pobrinuti za veliki novac kojim ćeš platiti za imidž besprijekorne naslove. Kao što sam rekla, ja nikada veliki novac imala nisam, ali moja ekscentrična osobnost i način na koji nešto kažem učinili su me zanimljivom medijima, mnogim ljudima, ali i jako iritantnom nekima. To je logično, pa sam prihvatila na sebe taj teret da će me mnogi ljudi doživjeti skroz krivo, a s predrasudama sam saživjela. Imam mentalnu snagu da s tim balansiram, veli pjevačica. Jedan od videa koji je postao viralan je onaj u kojem govori o svojoj miješanoj nacionalnosti.

- Tako je, ja sam dijete Hrvatice i Bosanca, katolkinje i muslimana. Taj je video s TikToka otišao viralno na cijelu regiju, s preko 700 tisuća pregleda. U opis videa napisala sam: “Stavi srce u komentar za različite vrste ljubavi i podijeli za ljubav,jednakost i uvažavanje različitosti.“. Mnogi su pozitivni komentari bili, puni ljubavi, ali bilo je i onih koji su veličali isključivo svoga Boga, međusobno se posvađali u komentarima i vrijeđali. Ja sam osobenjak koji voli društveno delikatne teme, tabu teme, teme koje potiču čovjeka na razmišljanje, preispitivanje i reagiranje. Od tuda jedan tako emotivni video, iskreno će Anezi.

Na pitanje o svom ljubavnom životu pjevačica je odgovorila kako joj danas kada je postala poznata muškarci prilaze jednako kao i prije.

- Točnije, prije su mi prilazili više direktno, a sada više virtualno. Nisam ljubitelj toga, jer me smara količina te energije i više volim sama prilaziti i davati suptilne signale onome kojeg izaberem. Nekima su javne osobe jako privlačne samo iz te činjenice da su javne, a nekima se nikako to ne sviđa. Za mene nije dobro ni ovo prvo, a nije ni ovo drugo. Svakako, sa mnom ne može biti muškarac koji nema samopouzdanja, koji se misli što će drugi reći, koji nema tu mentalnu snagu da bude s javnom osobom. Međutim, ja svakako nikako ne bih voljela da se otkriva identitet osobe s kojom sam dok ne bih bila poprilično sigurna da će to najvjerojatnije biti otac moje djece. Dakle, ne bih voljela da se netko naslikava sa mnom i da me se tako razvlači po medijima, kaže pjevačica na koju je, kao i na brojne njene kolege, utjecala pandemija koronavirusa.

- Kao na pjevačicu koja od sedamnaeste godine profesionalno nastupa, najviše u ljetnim sezonama, utjecala je jako puno i jako loše jer je broj nastupa drastično pao. Kao na pjevačicu koja je od tridesete počela snimati svoje pjesme utjecala je isto jako puno, ali jako pozitivno, jer sam zadnjih godinu dana uštedjela ogromne novce za projekte koje sam napravila, a u koje se ne bi ni upustila da nije korone, jer ih si ne bi mogla priuštiti. Meni ne treba puno financijski da preživim. Imam svoj stan i skromna sam. Tako da, valjda ću preživjeti s tim manjim brojem nastupa ove sezone. Puno važnije mi je trenutno sve ovo što sam napravila s duplim albumom, mojom javnom karijerom, jer će mi to prije pomoći u budućnosti kada sve ovo bude iza nas, zaključila je Anezi.

