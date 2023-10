Anđeli je svaki dan sve gore, a sad je uganula i zglob. Edo: 'Svi smo zabrinuti'

Novi veliki izazov bio je pred kandidatima, a ovaj put čistili su jezero Sabljaci kod Ogulina. Naime, na bovama je bio zakačen otpad različite kilaže, a timovi su trebali skupiti 50 kilograma otpada i zakačiti ih na vage. U sljedećem ciklusu kandidati će se boriti u parovima - jedna osoba iz plavog tima protiv jedne osobe iz crvenog tima, a tim koji pobijedi u izazovu ima pravo odabrati protiv koga će se članovi njihova tima boriti u protivničkom timu. Osoba koja pobijedi na vagi osvaja bod za svoj tim - tim koji skupi najviše bodova pobjednik je na vaganju.

„Vlašić mora ostati uz vagu jer ne može sudjelovati“, rekao je Edo, a Vlašić je komentirao da se već pomirio s tim. „Ja ne bih sudjelovala, bojim se vode. Jako se bojim jer sam se kao dijete umalo ugušila, strah je jači ipak“, rekla je Anđela, a u plavom timu nisu sudjelovali Irena, Marie zato što nosi leće te Kruno koji je ozlijedio rame i imao jaku upalu mišića.

Goran je komentirao kako je kasno proplivao, tek s 15, 16 godina, no da se naučio održavati na vodi. Timovi su imali dvije minute za dogovaranje taktike. „Pero je bio bitna karika tijekom dogovora jer se bavi vodenim sportovima i upoznat je s raznim tehnikama na vodi i pod vodom tako da mislim da je ovaj izazov naklonjen plavom timu“, samouvjereno je rekla Mirna, pohvalila i Juru te naglasila kako je njezin tim jako dobar u taktiziranju. No i crveni su smatrali kako su dobro razradili taktiku.

Plavci su krenuli žustro dok su crveni počinjali ispočetka jer su mijenjali raspored kandidata na pontonu. Crveni su pokušavali smanjiti prednost plavaca, a Vlašiću je bilo jako teško što nije mogao pomoći ekipi. „Pokupili smo jednu stranu i vraćamo se. Znamo da nemamo dovoljno, ali nadamo se da nam neće puno faliti i da ćemo se morati vratiti po jedan ili dva predmeta koji su bliže molu i da ćemo stići“, rekla je Silvija.

„Vidim da crveni dolaze prvi do mola, ali znam koliko su otprilike postaja preskočili i znam da će im sigurno faliti jer smo detaljnije odradili cijeli krug“, rekao je Jure. Crveni su u prvoj turi skupili 36 kilograma dok je plavcima nedostajalo samo dva kilograma i kad im je to trenerica Mirna viknula, odmah su krenuli natrag jer su već imali felgu za koju su znali da ima više od dva kilograma.

„I to je to, slavlje kreće, euforija je nastala odmah“, rekao je Jure, a Mirna dodala: „Jako sam ponosna na plavce. Baš smo se timski ujedinili, što se osjeti na izazovima. Osjeti se to zajedništvo i snaga koje već u drugom izazovu daje rezultate. Bravo!“ Goran je bio zadovoljan svojim timom jer su pričali, dogovarali se, a Edo je dodao: „Drugi krug vas je zeznuo. Da ste odradili u prvoj rundi sve, imali biste lijepu prednost. Plavi se tim poprilično osokolio i osjećaju se nadmoćno u odnosu na crveni i to je situacija u kojoj svakako ne treba ostati dugo.“

Poslije izazova Edo je ostao razgovarati s Anđelom, koja mu je ispričala da se boji vode od tinejdžerskih dana, kada je doživjela nezgodu i umalo se ugušila. „Pokušavao me tata osloboditi tog straha, ali nije uspio“, rekla je dok je Goran zamolio Dajanu i Juru da ih ne provociraju zato što su izgubili. „Malo mi je zasmetalo što su nam plavi došli pametovati oko taktike, a najviše u takvim razgovorima sudjeluje Pero“, objasnio je Goran.

Uslijedio je masterclass koji je održala Anita Margić, profesionalni chef Anita ih je podučavala o zero waste kuhinji, odnosno, kako iskoristiti namirnicu do kraja i samim time smanjiti otpad u cijelom kućanstvu. „U mojoj kući više se kocke neće koristiti, samo svježi temeljci koji su puno ukusniji“, rekao je Jure, a Anita im je pokazala kako pripremiti cijeli zdravi obrok - predjelo, glavno jelo i desert. „Zadovoljna sam ovim masterclassom, doznala sam neke stvari koje nisam znala i koje ću pokušati primijeniti u svojoj kuhinji“, rekla je Marie, a svima su se svidjeli okusi kad su probali jela.

Poslije su Jure, Pero i Goran išli po zemlju uz rijeku da bi posadili papričice koje im je ostavila kuharica, ali i za rekvizite za vježbanje, pa su iskoristili priliku da kažu Peri što im smeta, što je on bez prepirke uvažio. Na današnjem treningu kandidati su si trebali sami nabaviti rekvizite, a Nina je malo uganula zglob tako da joj nije bilo lako vježbati, no nije odustajala. Dajana je iskreno rekla kako se odmalena boji vage, a sad njezino vaganje javno pokazuju.

Anđela je uganula zglob, a Edo je otkrio da je ona trenutačno njegov najveći problem u timu te rekao: „Ona više nije prisutna umom, ona je vani. Ona ne zna biti sebična, ne zna misliti na sebe jer to jednostavno nije naučila - godinama se brine samo o svojoj djeci.“ Anđela i dalje smatra da će uspjeti još izdržati zbog sebe, ali i obećala je Keti Ćorvili, bivšoj kandidatkinji iz Života na vagi', da će se nastaviti šetati uz Rijeku dubrovačku te svom suprugu koji joj je već dogovorio treninge. „Nisam se oprostila, čekam što će vaga pokazati, nadam se da ću izgubiti barem tri kilograma“, rekla je Anđela, a Edo je dodao da je i ostatak tima zabrinut za Anđelu. Ispred kuće o Anđeli su razgovarali Ljube, Silvija i Goran. „Vidim da se lomi i da joj je dosta teško. Ona odradi trening, ali je odsutna“, rekla je Ljube, a Silvija dodala: „I svaki dan je sve gore.“ Goran je komentirao kako vidi da joj djeca previše nedostaju i da nije spremna na izolaciju bez njih te zaključio: „Ako stvarno ne može više, treba nam reći da to možemo iskoristiti kao stratešku prednost.“

Sljedeći ponedjeljak, 9. listopada, slijedi vaganje, a odnosi između članova tima bit će presudni za ostanak u showu - ne propustite pogledati od 21.15 sati na RTL-u!

