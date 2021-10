Ana se rasplakala na vjenčanju, a vodila je i zanimljiv razgovor s Marinkovom bivšom suprugom

U petak navečer u showu 'Brak na prvu' sudbonosno 'da' sa smiješkom su izrekli Erna i Edin, dok su Anu ponijele emocije pa se rasplakala na prvom plesu, a spojeni se parovi lagano zbližavaju na romantičnim putovanjima. Erna i Edin bili su malo nervozni i vrlo uzbuđeni pred samu ceremoniju vjenčanja, a kad su im se pogledi sreli, osmjeh na licima je govorio sve. „Iskreno, oduševljen sam na prvu, izula me iz cipela! Bit će nešto sto posto. Kad pozitivno misliš i pozitivni želiš, to ti se i ostvari. Vjerujem da bi moglo biti nešto više između nas i potrudit ću se da se to ostvari“, izjavio je Edin, a i Erna je bila zadovoljna novim suprugom.

„Jednim dijelom je moj tip muškarca, ali ne u potpunosti. Spontan je i smiren. Zasad je stvarno divan, lijepo se ponaša i ima lijepe manire. No trebat će vremena da se upoznamo i da se povežemo te da dođe do poljupca“, otkriva Erna. Paralelno s njihovim vjenčanjem, odvijala se još jedna svadba, ona Ane i Marinka, a mladenka se od naleta emocija zbog dirljive pjesme rasplakala na prvom plesu. „Hvala ti što si dobar za mene“, rekla je Marinku pa kasnije komentirala: „Osjetim toplinu u njegovim očima, iskrenost i divljenje, što me je jako oduševilo. No bojim se toga što smo odjednom kliknuli i što je dan više odmicao, mi smo se stapali u jedno…“ Potom je mladoženja priznao kako je Ana vrlo interesantna i emotivna, a svadbenu romantiku prekinula je spoznaja da je Marinkova bivša supruga prisutna na njihovom slavlju, pa je Ana odlučila iskreno porazgovarati s njom. „Ja sam ljubomoran tip i posesivna sam, ne znam kako bih se osjećala da gledam bivšeg muža s novom ženom na vjenčanju. Ne znam kako se žena može nositi s tim“, komentirala je Ana Vesni, koja je naglasila: „Ako Ana ikada zabrani ili traži da se Marinko ne druži sa mnom, onda Ana mora raditi na sebi. No mislim da se energije osjete i da ona to neće napraviti.“

Nakon vjenčanja svi parovi su otišli na medeni mjesec, što će mnogima biti prilika da se bolje upoznaju i zbliže te, nadajmo se, zaljube. „Vidim da smo se počeli zbližavati, ali idemo laganim korakom. Dečko je super i za zabavu je broj jedan“, izjavila je Kristina, dok i Tomislav isto razmišlja: „Cura je zabavna, komunikativna i ne vidim razlog zašto se ne bih još potrudio da to ide u smjeru zbog kojeg sam i došao u show.“ Andrea i Mislav uživaju u vili kraj Opatije, gdje su im se nešto kasnije pridružili još jedni mladenci – Ana i Marinko. „Ja sam se užasno lomio oko ovog eksperimenta - da li da uđem u to ili ne, ali sad kad sam dobio ovakvu ženu, ja sam presretan! Super sam zadovoljan i stvarno nam je super, ništa ne glumimo, baš je dobro! Meni je žena top! “, sretan je Mislav, a i Andrea je jako zadovoljna izborom: „Oborila me s nogu njegova energija koja je vrlo slična mojoj. Gordana i Bernard na medeni su mjesec stigli u Crikvenicu, baš kao i Sanela i Jasmin. Iako Gordana na vjenčanju nije skrivala razočaranje, Bernarda to nije pokolebalo i par lagano pronalazi zajednički jezik i opušta se. „Preduvjet za jedan dobar medeni mjesec su ovdje, a sad ćemo vidjeti što će biti“, kazao je Bernard, a Jasmin također ide malim koracima naprijed: „Pričali smo po putu i mislim da je to jedan super početak prijateljstva i da imamo dosta zajedničkih tema.“ Kome će medeni mjesec ostati u dobrom, a kome u lošem sjećanju. Tko će se ljubiti, a tko svađati – ne propustite pogledati idući tjedan od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u!

