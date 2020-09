Ana Sasso prolazi fazu jedne velike životne promjene koje se plaši zbog iskustva iz prošlosti

Bivša miss, popularna zbog reklame za Pipi, još uvijek ima tijelo na kojem joj zavide žene, a za kojim su nekoć uzdisali muškarci. Većina tih muškaraca danas ima istaknut trbuh, prorijeđenu sijedu kosu, dok Anino tijelo i dalje privlači poglede divljenja. Ona nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Gdje god se pojavi, zrači i plijeni pozornost svojom gordom pojavom. Poput vrhunskog vina - što je starija, to je privlačnija. Kada je netko povrijedi, taj više nikada ne može računati na njezinu ruku pomirenja ni na bliskost. Sve do svoje tridesete bila je vrlo nesigurna u sebe iako nije odavala takav dojam. Nakon toga počela je vjerovati isključivo samoj sebi. Svoju nervozu izvrsno je neutralizirala redovitim vježbanjem. Posvećena je tijelu, održavanju izgleda i kondicije. To daje rezultate. Osjetljiva je na kritike. Govorit će isključivo o temi kojom vlada te ne voli "prazne ćakule". Teško ju je osvojiti. Muškarac koji je želi za partnericu mora se stalno dokazivati i truditi, osvajati je uvijek. Ana očekuje da je poštuje.

Odabrat će uvijek "pravog muškarca", a ne nekog "mekušca". Svoje reakcije u javnosti drži pod kontrolom, ali u njoj se odvija prava unutarnja bitka. Jako joj je važna emocionalna i materijalna udobnost i sigurnost. Ana Sasso prolazi fazu još jedne velike životne promjene za koju već neko vrijeme zna da je neminovna, a koje se plaši zbog iskustva iz prošlosti. Zato su njezin razlaz i pomirenje s partnerom odraz straha (otpora) od separacije i od novog početka u "ovim godinama". U 2021. godini doći će u situaciju da će morati donijeti čvrstu odluku, koja će biti jedina moguća s obzirom na nove okolnosti. Promjene u njezinu privatnom životu odrazit će se na promjene u poslovnom životu. Opiranje promjenama nije preporučljivo jer uzrokuje veću bol nego što je sam strah od budućnosti. Naša Pipi izuzetno je jaka osoba i može se uvijek dočekati na noge.

