Ana Sasso podijelila fotografije iz 'arhive', mnogi se slažu da se nije puno promijenila od legendarne reklame

Bivša manekenka i missica Anna Sasso (59) na Instagramu je podijelila video s fotografijama iz mladosti. Ana je 80-ih palila maštu muškaraca kada se pojavila u mokroj majici u reklami za Pipi, a i gotovo 40 godina kasnije izgleda sjajno.

Podijelila je video s fotografijama iz vremena dok je još snimala kapanje i nosila revije, a mnogi su se složili kako se nije puno promijenila. ''Najljepša'', ''Predivna moja'', ''Goriš'', pisali su oduševljeni pratitelji.

Ana je nedavno pratitelje počastila fotkama u bikiniju. Pozirala je stijenama i zaradila brojne komplimente.

Podsjetimo, Sasso je titulu Miss ponijela 1982. godine, a danas sa svojih 5.000 pratitelja dijeli brojne videe na kojima pokazuje kako trenira te održava svoju figuru.

Inače, Ana živi u Samoboru, a sve je iznenadila kada je prošle godine otkrila da se u tajnosti udala za uspješnog kirurga Hrvoja Tomasovića.

- Mi smo kao gospodin i gospođa Smith. Uspjeli smo to sakriti zato što je to bio naš dogovor, nešto naše, nismo to htjeli dijeliti, nema potrebe. Što znači papir ako se ljudi ne vole, ali mi smo i to napravili, čisto da imamo i taj papir- otkrila je Sasso koja je Hrvoja upoznala u bolnici pa joj je tako jedan nesretni pregled donio veliku sreću, a ranije je bila u braku s Igorom Franceschijem i Nenadom Bareom Teklićem.

VIDEO Objavljen je i službeni uzrok smrti kraljice Elizabete koja je preminula u 97. godini