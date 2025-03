Ana Radišić slavi veliko postignuće, a tim povodom pripremila je i iznenađenje: 'Svaki gost ostavio je trag na mene'

Pet godina. Više od 160 gostiju. 7000 minuta programa. Impresivne su to brojke koje se kriju iza Ane Radišić i njezinog podcasta, a upravo ovo postignuće i rođendansku proslavu priprema 20. lipnja u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Inspirativne priče koje je Ana pomogla ispričati privukle su mnoge, a takva se priča krije i kod proslave petog rođendana ovog podcasta. O čemu se točno radi, što priprema i gdje se vidi dalje, ispričala nam je u razgovoru.

Vaš podcast ove godine slavi peti rođendan! Kakav je osjećaj obilježiti ovu veliku obljetnicu?

Moram priznati da mi se miješaju razni osjećaji. Ponosna sam na put koji je iza mene, ljude s kojima sam sve ovo prošla. Sretna što imam priliku biti tu gdje jesam, okružena divnim kolektivom. Zahvalna stvarati divan sadržaj, rasti uz projekte koji me redovito izbacuju iz zone komfora i ostavljati trag svojim potpisom. Prelijep je osjećaj.

Krenuli ste tijekom pandemije, u vrlo skromnim uvjetima. Jeste li tada mogli zamisliti da ćete stići ovdje?

Od starta sam znala što radim i vjerovala sam u to. Sadržaj je bio ključ. Autentičnost, predanost i povjerenje. Tih postulata se i danas držim. Rasli smo kao tim, izazove sam prihvaćala hrabro, riskirala jako puno, ali i letjela krilima snažnog tima u koji sam konstantno ulagala tražeći rješenja za sve prilike ili pak neprilike po putu koje su sasvim normalni i sastavni dio poduzetničkog puta.

Rođendanska proslava zakazana je za lipanj u HNK. Kako ste se odlučili baš za tu lokaciju i što pripremate?

Ono što radim, stvaram inspirirana umjetnošću ljudi koji žive svoje snove, motivirana njihovim djelima. Riječima i primjerom. HNK je mjesto u kojem "rastem" na svoj način, gledajući, upijajući prelijepa djela. Ondje često zalazim, pogotovo sama. Obožavam kazalište, od malih nogu. Prirodno i intuitivno se nametnuo kao lokacija koja je novi izazov za tim i mene te novi iskorak u organizaciji na kojoj već mjesecima radimo.

Na proslavi će nastupiti i Tony Cetinski, a kažete da njegovo sudjelovanje ima posebno značenje za vas. Možete li nam otkriti o čemu je riječ?

Obožavam Tonijevu glazbu! Tony je prva osoba koja me izvela na pozornicu i to na njegovom koncertu na kojem sam bila s roditeljima u ljeto 1994. na Trsatskoj Gradini. To mi je ostala predivna uspomena. Iznimno volim i njegovu Dubravku, koja je oduvijek pažljiva te golemi motor u pozadini njegove karijere. Znamo se godinama, uvijek su "tu" i uvijek su me prepoznavali i podržavali, a ja njih voljela... Željela sam da bude na ovako važnom događaju u proširenom sastavu i s gudačima i eto... Ispunit će se.

GALERIJA Pogledajte kako je bilo na koncertu Jelene Rozge

Osim proslave, predstavit ćete i svoju knjigu "Putem oblaka". Što sve možemo pronaći unutar njenih korica?

Knjiga? Nametnula se logičnom. Obožavam čitati, volim pisati... i htjela sam trajno zahvaliti svojim gostima od kojih sam iznimno puno naučila u posljednjih pet godina. Ona je moje "hvala" njima, ali i publici koja nas prati i sluša sve ove godine.

Kako ste birali misli i citate koje ste uvrstili u knjigu?

Pisala sam poglavlja kroz svoj "put" i vrijednosti kojima sam došla danas na ovu životnu stepenicu. Učeći jako puno o sebi zahvaljujući gostima koji su me inspirirali. Knjiga je zajednički rad urednice knjige Ane Poklepović Škrmeta i mene i moram priznati kako je stvaranje ovakvog tipa sadržaja golemi posao, ali predivan proces otkrivanja mnogih stvari o sebi.

Što biste voljeli da čitatelji ponesu sa sobom nakon što je pročitaju?

Podsjetnik da je zaista moguće. Uspjeti. Dotaknuti svoje oblake.

Kome je knjiga namijenjena?

Svakome tko se želi inspirirati primjerom drugog. Iščitati poruku između redaka i voditi se primjerom.

Jeste li dugo imali želju napisati knjigu? Vidite li se u budućnosti i kao spisateljica?

Nisam nikada planirala ili "željela" napisati knjigu. Ona se dogodila. Ona se nametnula u želji da zahvalim svojim gostima na svim lekcijama koje sam usvojila u posljednjih pet godina. Svaki je ostavio traga na mene. Ne bih se nikada mogla smatrati spisateljicom, to ima preveliku težinu i imam preveliko poštovanje.

Koja je vaša najdraža knjiga ili autor kojem se rado vraćate?

Imam faze u svojem čitanju, ali najviše se nekako i najčešće vraćam Robinu Sharmi i njegovim naslovima. Iznimno ga volim kao autora. Obožavam "40 pravila ljubavi " i Elif Shafak. Nerijetko se sjetim Haemin Sumina i naslova "Ono što vidiš tek kad usporiš". Trenutačno čitam Mel Robinson i "Let them".

Kakve knjige inače birate?

One uz koje mogu rasti. Kao biće, kao čovjek, privatno, ali i poslovno.

Pisanje knjige i vođenje podcasta dva su različita procesa. Jeste li kroz pisanje otkrili nešto novo o sebi?

Pisanje je kao nekakav razgovor i propitkivanje "sebe", dok u podcastu propitkujem slušajući gosta. To je svojevrstan pogled u retrovizor određenog razdoblja, pogled na trenutak u kojem možda tada nisam bila kompletno svjesna i prisutna zbog toga jer je bilo "normalno". Prelijep je proces pogleda s ove točke na hrabrost, na ranjivost, na iskrenost, na odluke ili prijelomnice koje sam imala. Moram priznati da uživam iz ove perspektive.

Kroz ovih pet godina imali ste brojne inspirativne goste. Koji su vam razgovori ostali najviše u sjećanju?

Svaki je ostavio izuzetan trag na mene. Svaki je imao svoje "zašto". Neki su me motivirali, brojni inspirirali, neki posramili, neki dirnuli do suza, neki podsjetili na najvažnije vrijednosti, a neki odveli tihim sanjarenjima da postanu još glasniji i stvarniji.

Postoji li neka priča gosta koja vas je posebno dirnula ili čak promijenila vaš pogled na svijet?

Sama činjenica da sam upoznala uživo jednog od omiljenih autora, imala priliku sjediti nasuprot njega i shvatiti veličinu u jednostavnosti, toplinu, lakoću i istinu u svemu što piše te autentično stoji... za mene je najljepša priča. Robin Sharma. Definitivno.

Iza vas je 7000 minuta sadržaja i više od 160 gostiju. Što dalje? Planirate li nastaviti u istom ritmu ili su pred vama neke promjene?

Ovaj ritam doveo me tu gdje jesam, ponosna sam na njega i nemam ga potrebe mijenjati. Trudit ću se ostati iskrena sebi, gostima i publici te dati maksimalno kvalitetan sadržaj... A da ćemo katkad iskakati iz zone komfora, svakako hoćemo! Nekad online, nekad offline u našim ekstenzijama podcasta pred publikom uživo ili na putovanjima oblacima.

Biste li rekli da se vaš način vođenja podcasta promijenio tijekom godina? Što najviše primjećujete?

Zapravo najljepše mi je od svega što ih ne vodim, nego razgovaram. Slušam. Propitkujem. Čujem da bih pitala baš zato što "čujem". Prekrasno mi je povjerenje koje imam ili se stvara i koliko se gosti otvaraju i vjeruju. Obožavam energiju koja se na snimanju dogodi i pogled s druge strane ekrana, kao da ste s nama u prostoriji. Nekako to je bila i ostala polazišna točka od prvog izdanja i ostat će zauvijek.

Postoji li neka osoba, domaća ili strana, koju biste silno htjeli ugostiti, a još niste imali priliku?

Moj najveći uzor Oprah!

Poduzetništvo je izazovan, ali vjerujem i lijep put. Što biste istaknuli kao njegove dobre, a što kao loše strane?

Poduzetništvo je škola svakodnevnih osobnih lekcija i brojnih testova i iznenađenja za koje se niste mogli pripremiti koliko god marljivi i odgovorni bili. Ono otkriva koliko uistinu volite to što radite, koliko vjerujete, a koliko ste uistinu hrabri i izdržljivi te spremni riskirati za svoje snove? Istodobno je najljepši i najodgovorniji osjećaj slobode.

Mislite li da postoji neka tema o kojoj se premalo govori kada je riječ o poduzetništvu?

Osobno okružena sam ljudima koji jako puno pričaju. Iskreni su te se se ne libe dijeliti svoja iskustva. Moram priznati da me to okruženje nerijetko ohrabrilo i motiviralo da još snažnije vjerujem te živim i odsanjam snove uz ljude koji su moj vjetar u leđa i stup te oslonac. Tim.

Koliki tim ljudi stoji iza vašeg podcasta?

Desetak ljudi na mjesečnoj bazi radi u timu oblaka i podcasta. Međutim, kada je riječ o velikim događajima poput pripreme rođendana podcasta i velikih evenata, tada smo redovito na brojci od četrdesetak do pedeset ljudi.

Osjećate li podršku kolega poduzetnika? Jeste li nailazili na neke neugodne situacije?

Moram priznati da je zaista lijepo imati oslonac u poduzetnicima, prepoznavanje i iskrenu podršku te mentorsku želju za savjetom. Kad god imam priliku, učim slušajući uspješne poduzetničke priče i savjete. Međutim, postoji i moja prava obitelj i obitelj moja su mi najbliži prijatelji čija podrška i iskrenost zaista neizmjerno znači.

Kako pronalazite inspiraciju i punite baterije?

U tišinama. U knjigama. U prirodi. Nerijetko i meditaciji ili nakon nje, kad se "očistim" nepotrebnih ili viška misli. Volim svoje ljude, biti s njima, osjećati se sigurno i voljeno među njima. Putovati, otkrivati nove kulture i običaje. Iskrenost ljudi, ona me također puni. Imam i svoju Raslinu ljeti, ona je moj mir također. Centar svita i mali komadić raja, gdje sam doma. Svoja i najopuštenija, ljeti.

Ako biste mogli dati jedan savjet svima koji žele slijediti svoje snove i kreirati vlastiti put, što biste im poručili?

Poručila bih da slušaju srce. Uvijek. I kad hrabro lupa i onda kad je pretiho zbog velike buke i šumova okolnosti koje se događaju. Dok god kuca, znači da smo na putu, i to onom pravom, a ljubav prema nečem najjača je pokretačka snaga, alat i vodič ka uspjehu.

GALERIJA Nina Badrić održala veliki koncert u Zadru