Ana Begić Tahiri pokazala majku koja je proslavila 70. rođendan, dva puta je pobijedila rak

Glumica Ana Begić Tahiri, široj javnosti najpoznatija po ulozi blagajnice Bibe u seriji 'Bibin svijet' na Instagramu je objavila snimke s proslave 70. rođendana njene make Marije. Vitalna Marija plesala je s kćeri u videu koji je objavila. Ana je već ranije pričala o borbi za zdravlje svoje majke. Naime, Marija je dva puta pobijedila rak dojke.

Foto: Instagram

- Napipala je kvržicu i počela ju je jako boljeti ruka. Bilo je to nakon jednog pada pa je zaključila da je od toga boli ruka. No svejedno je otišla na pregled i otkrili su joj karcinom dojke. Na petu godišnjicu ozdravljenja od prvog raka dojke otkrila je da ga ponovno ima na drugoj dojci. Nisu joj obje dojke odstranjene kada su trebale biti, ali svaka žena to radi kako joj liječnik preporuči ili kako sama odluči. Ja bih se odlučila na obostranu operaciju. Nakon što joj je dijagnosticiran drugi rak, odstranjene su joj obje dojke i ona je danas super. Operirala je i oba koljena i stvarno je nevjerojatna! Drži se, proradio je nevjerojatan borac u njoj i još je jača. Prvo liječenje od karcinoma bilo je iznimno teško pa je drugi put odbila kemoterapiju i rekla da to više neće prolaziti, ali iz svega je izišla još, još, još jača. Ja sam se u sebi negdje i pozdravila jer ako si već jednom imao rak, kako ćeš i drugi put, ali evo - ako se redovito kontroliraš, moguće je da se oba puta izboriš. Ako je to mogla žena u godinama, onda stvarno svatko može paziti i redovito se pregledavati jer to itekako spašava. Ne jednom, nego dva puta - rekla je Ana prije tri godine za Story.

Inače, Begić Tahiri se izgledom se vratila u mlađe dane, a prema nekim komentarima na društvenim mrežama, danas izgleda čak i bolje nego prije. Ova 43-godišnjakinja ne krije da je u prošlosti imala problema s kilogramima, ali i zdravljem te je bilo nužno da promijeni stil života. Silan trud doveo ju je i do 15 kilograma manje, a Ana svakom novom objavom dokazuje i da je njena odluka bila ispravna. Sada se pojavila na proslavi rođendana brenda Lane Jurčević, La Piel. Tamo je pozirala u ljuljački, a u prvom planu bile su njen gole noge koje odlično izgledaju. To su primijetili i pratitelji koji su joj pisali kako 'gori', te da je prekrasna.

U travnju je otkrila kako je tekla borba s gubitkom kilograma.

- Mogu reći kako sam napokon, nakon dugo vremena zadovoljna svojim izgledom, ali i osjećajem u vlastitom tijelu. Bila je to jedna poštena borba, s puno uspona i padova, iz koje sam izašla s 15 kilograma manje. A kod svake borbe bitno je imati dobru podršku koju sam svakodnevno pronalazila u sebi najbližim ljudima. - istaknula je Ana. Njezino zdravlje bilo je narušeno kada joj je bakterija Escherichia coli izazvala sepsu je joj je napala bubrege, slezenu, jetru i žuč, a zbog toga je dva tjedna provela u bolnici. - Bilo mi je važno ozdraviti, a ne skinuti kilograme. I u poduljem procesu ozdravljenja nestalo je i tih petnaestak kilograma viška - kazala je za Gloriju prije nekoliko mjeseci Ana.

