Amra iz 'Ljubav je na selu' o ljubavnom životu: 'Objavio je da ima drugu'

Amra je nedavno otkrila da je njezina ljubavna priča, koja je započela nakon završetka 17. sezone 'Ljubav je na selu', došla svom kraju. Izjavila je: "Slobodna sam." Podijelila je detalje o razlozima prekida i odgovornosti za isti. "Pa jednostavno nije bilo nikakve svađe nego se nismo čuli nekoliko dana, a kad smo se dopisivali, rekao je da ga ne čekam i da nema namjeru dolaziti k meni i tako smo završili naš razgovor", ispričala je Amra za RTL.hr. Objasnila je da njezin bivši partner živi u Osijeku, dok ona boravi u Mostaru.

"Nakon dva dana objavio je na društvenim mrežama da ima curu tako da sam ja izbrisala da smo zajedno. Nije mi se ni javio. Kriv je za prekid, ali jednostavno mogu mu samo poželiti sreću, a sebi ću naći nekog tko će me poštovati. Ne dotiče me više njegov život i mogu reći da sam zadovoljna i nemam nikakvih problema. Veze dođu i prođu, navikla sam", objasnila je. Usprkos ovom iskustvu, Amra ostaje otvorena za nove ljubavne prilike. "Nikako, uvijek ima netko tko će biti tu", istaknula je i dodala da njezin studij prava napreduje dobro.

Amra je također govorila o razlozima preseljenja u Mostar i opisala svoj trenutni životni stil. "Dobro sam i zdravo. Kao što znate, studiram pa tako studentski živim. Trenutno nekad boravim kod prijatelja u Mostaru, nekad vozim. S obzirom na moje financijsko stanje, uspijevam ostvariti svoje snove. Znam da nisam najbolja na fakultetu i u učenju, ali s obzirom na moje godine, mislim da sam uspjela ispuniti svoje želje. Zasad je na fakultetu sve dobro, od profesora do studenata i Mostara. Sve je onako kako treba biti."

Amra Ahmetović svađala se s Ilonom Kondić, a imala je sukob i s farmerom Ivicom. Kazala je kako je Ilona na farmi postala negativna prema njoj, a da je Ivica htio spavati s njom u sobi, no kada je ona to odbila, otišao je u sobu k Iloni. "Ilona, to što se ponaša tako prema meni i ostalima, to prikazuje kakva je ona. S druge strane ako je trudna, sebi je trudna. Samo sam imala sumnju. Šapnula sam Klari u svojoj sobi. To što je Klara rekla da je trudna, to je na njoj. Ilona ranije nije reagirala negativno na mene. Takva je postala na imanju. Ne znam što se događa s njom", rekla je Amra koja tvrdi da nije sudjelovala u intimnim odnosima s Ivicom. Smatra i da se Ivica ne ponaša kao domaćin.

Nisam sudjelovala u intimnim odnosima s Ivicom. Ako mi se netko sviđa, prići ću mu na prvu. Ako vidim da nema stav i vrijednosti, ja se povlačim. I u slučaju da je zauzet. A to što se plaši Ilone, Ivane, ne znam zašto. Ne ponaša se kao domaćin od početka. Doveo je odmah prijatelje, a nismo mi njima došle. Ne treba mi stres zbog njega. Drugi muškarci bi imali više poštovanja prema ženi s kojom provode dragocjeno vrijeme", rekla je tada te naglasila da Ivica uvijek sebe spašava. "On uvijek spašava svoje du*e, ne gleda pravdu. Ne znam odakle mu takav strah."

Amra je otkrila da joj je Ivica napomenuo kako bi spavao s njom u njenoj sobi, no ona je to odbila. "On se meni izjasnio da bi spavao sa mnom u mojoj sobi. Ja sam to odbila. On je otišao k Iloni u sobu. Ne znam što se točno događalo, što je imao s Ilonom, Ivanom ili Klarom. Pričao je da je sa mnom, a kao u vezi da je s Ilonom od početka. Neću se boriti za njega zbog toga. Htjela sam da Ilona čuje da laže i tako je i bilo. Da bi spavao sa mnom, treba imati dobro tijelo, neke kvalitete, treba to nekako zaslužiti. Nisam ničija igračka. Mogu se ja igrati s njim, ali ne želim", zaključila je.

