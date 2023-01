Amdra i Edin Džeko dobili četvrto dijete: 'Dobro nam došla ljubavi'

Amra Džeko (38), supruga Edina Džeke (36), nogometaša Intera i reprezentacije Bosne i Hercegovine danas je rodila djevojčicu Hanu. Bivša manekenka vijest je objavila na društvenim mrežama.

- Dobro nam došla, ljubavi naša - napisala je Amra na Instagramu i primila na stotine čestitki u komentarima, i 120 tisuća lajkova.

Podsjetimo, Amra je prošlog mjeseca objavila kako će Edin i ona postati roditelji četvrti put u šest godina.

Vijest o trudnoći bivša je manekenka objavila na svom Instagram profilu, u videu na kojem su njihova djeca držala balone na kojima je pisalo "Dječak ili djevojčica". Njihov sin je probušio rozi balon i tako otkrio kako će uskoro dobiti sekicu.

Obitelj kapetana bosanskohercegovačke reprezentacije godinama je živjela u Rimu, budući da je Edin igrao za Romu. Prije dvije godine su se preselili u Milan, jer je Džeko postao igrač Intera.

Amra je imala zavidnu manekensku karijeru kada je 2011. u Los Angelesu upoznala Edina koji je bio na pripremama s tadašnjim klubom Manchester Cityjem. Tada su počeli vezu na daljinu koja je trajala četiri godine, a zatim su se vjenčali.

– Edin je bio na pripremama s Manchester Cityjem u Los Angelesu 2011. godine, i tad je sve nekako počelo, iako smo se mi prije upoznali. Nedavno je TV Roma uradila tako divan dokumentarac o Edinu, u kojem su prikazani detalji od njegovog djetinjstva do karijere, i tu smo spomenuli kako smo se upoznali. Od tog susreta u Los Angelesu odmah smo počeli našu vezu, imam običaj reći da je od drugog dana ona bila ozbiljna. Uz mnoge izazove i prepreke koje je i sama daljina donosila, jer ja sam u to vrijeme živjela u Los Angelesu, a on u Manchesteru, znali smo da je to nešto za što se vrijedi boriti i istrajati.

Svaki mjesec sam bila u avionu, dolazila da ga posjetim, nekad i na samo 24 sata. Nas dvoje smo se na pravi način upoznavali upravo kroz vezu na daljinu, koja je trajala četiri godine. Kroz to vrijeme smo sazreli zajedno, i to su sigurno bile najbitnije četiri godine koje su nas vezale još više i te četiri godine jako cijenimo, koliko god su bile teške, naučile su nas mnogo čemu, naročito da se na pravi način borimo za nas i za našu ljubav - kazala je Amra za bosanskohercegovačke medije.

Par je u braku dobio troje djece - sedmogodišnju Unu, šestogodišnjeg Danija i Daliju, koja će u rujnu proslaviti treći rođendan. Uz njih, Amra iz prvog braka ima i kćer Sofiju.

VIDEO Jeremy Renner otpušten iz bolnice nakon teške nesreće koju je doživio: 'S obitelji kod kuće'