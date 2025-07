Alen Slavica objavio rijetku fotografiju s kćerkom Emom, umjetničke gene naslijedila je od njega, ali i slavnog djeda

Naš poznati glazbenik Alen Slavica (60) živi u Los Angelesu, a svakog ljeta dolazi u Hrvatsku, gdje održi i nekoliko koncerata. Tako će sutra nastupiti u Puli, a 21. srpnja u Bilicama kod Šibenika. Baterije prije novih nastupa Alen puni na Hvaru, a društvo mu pravi njegova 13-godišnja kći Ema, koju je dobio u braku sa suprugom Sandrom, inače kćeri pokojnog Arsena Dedića.

"Pozdrav sa Hvara - najljepseg otoka na svijetu...", napisao je Alen uz fotografiju i dobio brojne komentare podrške. "Alene sljedeće ljeto ćeš morat šetati u štiklama uz Emu.. Prerast će te kćer", napisala mu je jedna pratiteljica.

Rođena je 4. kolovoza 2011. godine u Šibeniku, gradu koji je duboko utkan u povijest njezine obitelji, no njezin životni put vodi je tisućama kilometara dalje, u Los Angelesu. Ondje živi s roditeljima i, zahvaljujući majčinom dugogodišnjem boravku u Americi, posjeduje dvojno, hrvatsko i američko državljanstvo. Iako su je roditelji nastojali držati podalje od medijske znatiželje, njezin talent i povezanost sa slavnim korijenima ne mogu proći nezapaženo. Ema je dobila ime po Sandrinoj omiljenoj glumici Emmi Thompson, što je možda bio i prvi znak da će njezina umjetnička priča biti jedinstvena.

Iako bi mnogi očekivali da će s takvim glazbenim pedigreom Ema krenuti stopama oca, djeda ili strica, njezina je strast pronašla izraz u pokretu. Već godinama predano se bavi plesom, istražujući različite stilove, od hip-hopa i jazza do baleta. Njezin otac Alen s ponosom ističe kako je Emin talent već prepoznat i izvan obiteljskog kruga. Njezina soba puna je pehara i medalja s brojnih natjecanja na kojima sudjeluje, što svjedoči o njezinoj posvećenosti i disciplini. Alen je jednom prilikom ispričao simpatičnu anegdotu koja najbolje opisuje generacijski jaz i Eminu predanost modernom plesu. "Kad joj spomenem Michaela Jacksona, kaže da je super, ali da radi vrlo lagane elemente u usporedbi s ovima danas", otkrio je Slavica, pokazujući kako njegova kći pripada novoj generaciji umjetnika s drugačijim uzorima i standardima. Njezin plesni put dokaz je da je umjetnički gen naslijedila, ali ga je usmjerila u medij koji je sama odabrala.

Glazba je, naravno, neizostavan dio njezina života. Alen Slavica, poznat po romantičnim baladama poput "Dao sam ti dušu", potvrdio je da je Ema iznimno muzikalna te da ima predivnu prirodnu boju i vibrato u glasu. Ipak, ples je zasad njezina primarna ljubav. No, otac joj je posvetio jednu od svojih najemotivnijih pjesama, nazvanu jednostavno "Ema". U suradnji s glazbenikom Steveom Maggiorom, stvorio je iskrenu posvetu svojoj jedinici, a dirljivi stihovi "Ema, moja mladost već blijedi, Ema, to za te ne vrijedi. Ema, uvijek sunce ti sjalo, Ema, sve ti cvalo" pogađaju ravno u srce svakog roditelja. Spot za pjesmu prati njezino odrastanje, prikazujući neizmjernu očevu ljubav i ponos. Emi se pjesma sviđa, no, kako je Alen priznao za Večernji list, na njezinoj playlisti nalazi se sasvim drugačija glazba, a nije siguran poznaje li ijednog pjevača s naših prostora, što samo potvrđuje njezinu samostalnost i odrastanje u drugačijem kulturnom okruženju.

Odrastajući u Americi, Ema se razvila u vrlo samostalnu tinejdžericu, aktivnu na društvenim mrežama poput TikToka, gdje dijeli isječke iz svog života, baš kao i njezini vršnjaci diljem svijeta. Njezin otac Alen često je isticao kako je sretan što je postao otac u kasnijim godinama jer mu je to omogućilo da u potpunosti bude prisutan i ne propusti nijedan važan trenutak njezina odrastanja. Ta posvećenost očituje se u snažnoj obiteljskoj vezi koja nadilazi geografske udaljenosti i život pod svjetlima reflektora. Iako živi američki san, Ema je duboko povezana sa svojim hrvatskim korijenima, što obitelj njeguje redovitim ljetovanjima u Dalmaciji, posebice u Šibeniku.

Unatoč životu u Los Angelesu, Ema Slavica nije zaboravila odakle potječe. Obitelj svako ljeto provodi u Hrvatskoj, a Šibenik, grad njezina djeda Arsena i mjesto njezina rođenja, zauzima posebno mjesto u njihovim srcima. Upravo je u Šibeniku 2023. godine, zajedno s roditeljima, prisustvovala predstavljanju knjige "Arsen - Sjećanja", čime je pokazala poštovanje prema nasljeđu svog slavnog djeda.