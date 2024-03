Alen Ani pokazao bivšu, ali nije se oduševila: 'Nije Heidi Klum. Ista ja s dužom kosom i deset kilograma manje'

Nakon jutarnjeg druženja došlo je vrijeme da parovi odrade i neke konkretne zadatke u novom danu u 'Braku na prvu'. Tamara je trebala osmisliti što želi da Filip radi, a on je morao na sve pristati. Iako nije bio oduševljen, poslušno je odrađivao zadatke, a prvi je bio slaganje odjeće. „Imam iskustva što se tiče toga“, rekao je i krenuo kuhati čaj, sljedeći zadatak. Uhvatio se i pranja posuđa te zaključio: „Sad se vidi da sam pravi materijal za muža. Ništa mi nije problem osim peglanja.“ Tamara nije mogla odoljeti pa mu je rekla da joj ispegla majicu i napravio je odličan posao. „Ne bih ga mijenjala ni za što“, zadovoljno je zaključila.

Nikolina i Anton također su dobili taj zadatak. Anton je nevoljko primio tu vijest jer stalno sprema i kuha. „Imati muškarca uz sebe kojem ne moraš reći da odradi neke kućanske poslove je super i pravo olakšanje“, rekla je Nikolina i poželjela masažu leđa, što Antonu nije bilo ugodno raditi. Tina i Tiago otišli su na tenis. „Sport mi je jako bitan i drago mi je kad sam vidjela da je i Tiagu to dio života“, rekla je Tina. Lovre je pozvao je Klaru na trening i za razliku od njega, Klara ne ide na vježbanje, no njezin suprug kaže da odlično izgleda i ima vrhunsku genetiku. „Vježbam da nemam komplekse i da iz sebe izbacim frustracije i krive energije i onda sam najbolji za sebe i okolinu“, odgovorio je Lovre Klari na pitanje vježba li da privuče cure te dodao da se zbog kompleksa do 16, 17 godine kupao u majici.

VEZANI ČLANCI

Tina i Tiago na pikniku su odgovarali na pitanja stručnjaka. Tiago osjeća seksualnu kemiju, a Tina kaže svakim danom sve više, ali ne samo na temelju izgleda. Tini se najviše kod Tiaga sviđa njegova rutina i ambicije, a najmanje njegov ubrzan tempo. Tiagu se ne sviđa kod Tine kada se ljuti jer onda ne priča pa pomisli da je među njima gotovo. „Tada mi bude baš teško“, iskreno je rekao i naglasio da bi to trebala promijeniti i da trebaju odmah popričati o tome ako je nešto naljuti.

Ana i Alen isto su dobili pitanja i Alen je otkrio da osjeća emocionalnu povezanost s Anom. „Morat ću se složiti s tobom da si se malo popravio“, nadovezala se Ana, koja smatra da bi njezin bivši partner rekao da je ona žena koju možete samo poželjeti. Tiaga je zanimalo misli li Tina da je razmažena. „Možda imam visoka očekivanja u svemu“, rekla je ona dok je Tiagu to bitno jer ne voli razmažene djevojke. Ana je zamolila Alena da joj pokaže fotografiju bivše da bi procijenila izgleda li toliko dobro kao što on tvrdi. „Nije Heidi Klum. Bez veze. Ista ja s dužom kosom i deset kilograma manje“, rekla je Ana, zaključila da je ljepša te nastavila: „Očekivala sam više kako si to famozno najavljivao. Očekivala sam neku krasoticu, vidjela sam i ljepših.“ Dodala je kako misli da je ona generalno prejaka za njega, i to ne misli na izgled, nego da se Alen naviknuo na plahe cure koje treba zaštititi, što ona može sama.

Renata i Josip posjetili su sklonište za napuštene ljubimce, što je oduševilo pjevačicu kojoj je Josip govorio da će udomiti psa kad budu živjeli kod njega. „Moguće je da je to izjavio da bi mi se malo više svidio“, kroz smijeh je rekla Renata. Nikolina je upoznala Antona sa svojim psom Harleyjem. On nije ljubitelj pasa, ali opskrbio se poslasticama kako bi zadobio Harleyevu pažnju. „Imam više povjerenja u Nikolinu i ovaj smo tjedan otvoreniji nego prošli ili na medenom mjesecu“, rekao je Anton, a Renata je dodala kako joj Anton svakim danom postaje draži i da ga cijeni i obožava kao osobu. „Svašta od njega mogu doznati, otvorenog je uma, nije ograničen… Takve ljude volim pa mi je drago što sam spojena s takvom osobom bez obzira na daljnji razvoj situacije“, rekla je.

Kad su Klara i Lovre stigli kući, dočekalo ih je pismo stručnjaka. U novom zadatku trebali su razmijeniti mobitele te gledati na njima što žele, a isti su zadatak dobili Tamara i Filip. Klara je šokantno reagirala dok su Tamara i Filip bez problema odlučili odraditi zadatak. Lovre je dao Klari mobitel i naglasio da ne želi gledati njezin. „To je meni jadno“, objasnio je i dao Klari mobitel, no ona ga je odbijala uzeti. Naposljetku se razmijenili mobitele, a Lovre joj je zahvalio na povjerenju. „Vjerujem ti sto posto, ali i da ti ne vjerujem, ne bih ti dirao mobitel - ni tvoj, ni ičiji, niti sam ikome u životu dirao mobitel tako da ni sad neću početi“, jasan je bio Lovre.

Filip i Tamara razmijenili su mobitele i veselo istraživali poruke. „Nas dvoje imamo veliko povjerenje jedno u drugo“, rekla je Tamara dok je pregledavala Filipove fotografije. Filip smatra da njemu nikad nije bio problem dati telefon jer je jako veliki pobornik iskrenosti tako da nikad nema ništa skrivati. Jedino što ne voli kad ga netko forsira da mu da mobitel. Tamara se nadovezala da je ona imala situaciju u kojoj je tražila mobitel, ali ga je tražila iz pravih razloga.

Isti zadatak dobili su Tina i Tiago, ali Tina je odbila dati svoj mobitel. „Nešto nije u redu, ne znam. Čega se boji?“ zanimalo je Tiaga koji je bez problema dao svoj mobitel. No ona ga nije željela uzeti i objasnila je kako je već imala takve situacije u prošlim vezama. „To je samo pokvarilo povjerenje“, objasnila je Tina dok Tiago to nije razumio jer je bio uvjeren da nešto skriva. „Ako bih ti išla gledati telefon, znači da ti ne vjerujem. Imam katastrofalno iskustvo s tim i neću to više ni s kim raditi“, nastavila je Tina i govorila da je njoj ružno gledati u tuđi telefon. Na kraju je ipak odlučila dati mobitel Tiagu i jako joj je zasmetalo što je, kako je rekla, išao u dubine. „Iskoristio je priliku, i to dobro, iako je znao da su to moje osobne granice i imam neke boli od prošlih veza“, rekla je Tina koja je tako dobila potvrdu da Tiago ne vjeruje ono što mu ona priča, u njezine riječi, nego više vjeruje telefonu. „Nema povjerenja u mene i to me boli“, zaključila je povrijeđeno.

Renata, Josip, Klara i Lovre dobili su zadatak poredati životne vrijednosti. Renata je na prvo mjesto stavila karijeru, potom novac, izgled, dobar seks i na zadnje djecu. „Želim djecu, ali još nisam osjetila potrebu za tim. Jako mi je lijepo što Josip ima dijete, čak mi je drago da netko u tim godinama ima ostvareno nešto iza sebe“, rekla je Renata dok je Josip na prvo mjesto stavio karijeru, potom novac, dobar seks, želju za djecom i na kraju izgled. „Bio sam prilično površan i nisam davao priliku mnogim ženama, ovo mi je dobra lekcija i smatram da sam puno naučio u ovom eksperimentu“, rekao je.

Lovre je na prvo mjesto stavio izgled, što je Klaru iznenadilo jer je govorio da mu nije bitan. Zatim želju za djecom, dobar seks, karijeru i na kraju novac. Klari su na prvome mjestu djeca, potom novac, izgled, dobar seks i na kraju karijera. Klara ima baš veliku želju da se uskoro ostvari kao majka dok Lovre smatra da još nije spreman. „Najsretniji bih bio da imam svog sina, da ga odgajam, napravim od njega čovjeka i da nemam ženu i nikad je ne vidim - to je moja životna želja“, rekao je. Dok Klara pokušava objasniti svoje rangiranje, Lovre joj se cijelo vrijeme ubacuje s komentarima za koje Klara smatra da nemaju veze s ičim. Naposljetku ju je izbacio iz takta i nije više željela s njim odrađivati zadatak dok se Lovre se naljutio jer je mlađa od njega, a usudi se tako derati na njega.

Sljedeći ponedjeljak, 11. ožujka, kandidate očekuje druga večera, a hoće li proći u ugodnoj atmosferi - ne propustite pogledati u 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Braka na prvu', a dan prije na platformi Voyo.

VIDEO Gdje je danas Stefany Hohnjec? Okrenula se vjeri, a suprug joj završio u pritvoru