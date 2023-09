VIDEO Aleksandar Stanković promovirao knjigu: 'Depresija je bolest s 1000 lica, ja sam je prigrlio'

Večeras je u prepunom zagrebačkom klubu Lauba održana promocija knjige "Depra" Aleksandra Stankovića, urednika i voditelja HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2". Na promociji je stiglo i puno poznatih osoba, te Stankovićeve kolege: gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, Tarik Filipović, Sandra Benčić, Mladen Stubljar, Zoran Vakula, Zoran Šprajc, Zrinka Grancarić...

Osim autora, o knjizi ‘Depra’ i mentalnom zdravlju govorili su i glazbenik Edo Maajka, pjesnikinja Monika Herceg te ravnateljica Klinike Vrapče dr. Petrana Brečić, uz moderiranje novinarke Karoline Lisak Vidović.

- Najveća dobit ove knjige je pokušaj da se na krasan, i implicitni i eksplicitni način destigmatizira psihijatrija i depresija u smislu ako si bolestan, javi se, postoje načini da ti pomognemo, rekla je dr. Petrana Brečić.

Edo Maajka ispričao je kako je on od početka karijere imao strah od javnog nastupa, a jedina televizijska emisija u kojoj je gostovao bila je "Nedjeljom u 2". Kazao je da ga je to možda i spasilo.

- Kada mi je dolazio u emisiju kazao mi je da ima proljev, i bojao se što ako bude imao problema u emisiji. No, sve je na kraju ispalo dobro, rekao je Stanković, a Edo je dodao da mu je Acina knjiga pomogla.

- Iznenadio me, u prve dvije tri stranice je rekao sve u čemu sam se našao, a to je da je sve krenulo napadom panike. kada sam to pročitao bio sam sretan, ali na čudan način. Našao sam svoju patnju u njegovoj patnji. To je u bit bit toga što ova knjiga predstavlja. Mnogi ljudi će se naći u njoj i bit će im lakše. Aco mi je puno pomogao, kad sam bio kod njega u emisiji pričao sam bez problema. Javilo mi se bar 200 ljudi i zahvalilo što sam pokrenuo tu temu. Shvatio sam da je to stvarno stigma s kojom se nije lako boriti u našem društvu - rekao je Edo.

- Depresija je bolest. Ja ovim želim pokazati da sam tu bolest prigrlio, da živim s njom. Ona nije za zezanje. Temeljni razlog ove knjige je da pomogne ljudima. Depresija je kurva s tisuću lica. U mom slučaju, kada je bilo najgore izgledalo je kao teška gripa i loša trava. Nakon mjesec dana bolesti - 10 kg manje. Moja ideja je da ljudima ulijem nadu. Kad sam čuo da postoje drugi ljudi koji žive s depresijom bilo mi je lakše, kazao je Stanković i dodao da je počeo pti antidepresive.

- Dva i pol mjeseca sam se borio. Umirujuća činjenica bila mi je da postoje ljudi koji već godinama žive s depresijom. I u tom trenutku, kad sam bio na dnu, to mi je bila ruka za koju sam se držao. Kad ti je svaki dan isti, kad ne vidiš snisla ni u čemu što radiš, nemaš teka, ne možeš se posvetiti djetetu, meni je ruka tih ljudi koji su prolazili isto značila jako. Znao sam doživjeti situaciju da sam pola sata dobro. Kao da sam onaj stari. I tih pola sata sam uživao. Govorili su mi ljudi - ti se smiješ, nisi depresivan. I kad sam dobro, i smijem se, ne znači da nemam problema, kazao je Stanković i dodao da je reakcija na njegovu knjigu izvan svakog očekivanja. Javilo mu se puno ljudi i rekli da i oni boluju, kao i članovi njihove obitelji.

- Mi muškarci to ne priznajemo. Ili puno teže priznajemo. Nadam se da ću senzibilizirati javnost da pružimo ruku ljudima koji se bore s kliničkom depresijom, anksioznošću... Neka odustanu od priče: odi malo prošetaj, popij jednu pivu - to pomaže ljudima koji se osjećaju loše. Ne pomaže ni želja da pobjede tu bolest. Ja strašnu želju imam, ali ne ide. To je kermijski poremećaj u mozgu koji možeš dovesti u kontrolu ili razgovorom ili tabletama, rekao je Stanković.