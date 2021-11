Albina otkrila što joj je dečko kupio za rođendan kad su tek prohodali i priča je baš romantična

Albina je na Anteni Zagreb prvi put live izvela pjesmu 'Plači mila', ali i poručila da ima problema sa samopouzdanjem. Saši Lozaru otkrila je svoj najveći strah, kao i najbolji poklon koji je dobila od dečka. Novi Albinin singl 'Plači mila' nosi i njezin autorski potpis. 'Meni je osobno jako posebna pjesma jer govori o životnoj priči kojoj sam svjedočila. Nije se to dogodilo meni nego jednoj bliskoj osobi. Često plačem, baš sam emotivac, rasplače me dobar film, a ne mora biti ni dobar...', rekla je splitska pjevačica.

Super zvučiš dok pjevaš live', pohvalio je jutros Saša Lozar Albinu u Jutarnjem showu Antene Zagreb, a ona mu je otkrila da nije sve kako se na prvu čini: 'Nitko to ne bi rekao na meni, ali imam oscilacije i imam problema sa samopouzdanjem, ne s izgledom nego s pjevanjem. Uvijek mislim da ljudi misle da se trebam dokazivati'. Na pitanje o najvećem strahu u životu, odgovorila je: 'Da ću ostati sama'. Kad bi se trebala opisati jednim hashtagom, to bi bio #pozitivac, a ispričala je i što prvo radi nakon buđenja.



'Pogled u ogledalo, i budem ili zadovoljna ili previše nesretna. Zavisi kakvog sam raspoloženja. I umijem se', rekla je, a Saši Lozaru i Marini Remenarić otkrila je i sadržaj najboljeg poklona koji je dobila. 'Prvi rođendan kad smo dečko i ja prohodali, kupio mi je čarape do koljena, labello i flomastere. Čarape jer sam uvijek hodala u stopalicama i bilo mi je zima, flomastere jer uvijek podcrtavam kad učim za fakultet, a labello jer su mi uvijek suha usta, i još najljepšu ružu ikad. Romantičar je.'



Raspjevano i zabavno jutro uz Albinu tek je uvod u ono što je Antena Zagreb pripremila svojim slušateljima. Kad već ovogodišnji Advent u gradovima mora biti skromniji, na Anteni su odlučili sve nadoknaditi organizacijom niza radijskih mini koncerata glazbenika koji će, između ostalog, pjevati covere Stvari koje voliš i božićne pjesme, i to prema željama slušatelja!

VIDEO Severina je otkrila gdje će provesti najluđu noć u godini