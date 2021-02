Albina o ljubavi s nogometašem: 'Život nas je odvojio, ali sudbina nas je opet spojila'

Pobjedom na ovogodišnjem izboru hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije Dora 2021. Albina Grčić (22) dobila je priliku da na Eurosongu u Rotterdamu predstavlja ove godine Hrvatsku. Ususret nastupu života, s njom smo razgovarali o dojmovima nakon pobjede na Dori, reakciji drugoplasirane Nine Kraljić i kako će izgledati pripreme prije odlaska u Nizozemsku.

Čestitke na pobjedi na ovogodišnjoj Dori! Jesu li se slegli dojmovi sada i kako ste se osjećali tijekom nastupa i neposredno poslije toga?

Hvala! Osjećaj je još uvijek nestvaran, nisam se potpuno privikla. Doru i Eurosong pratim od djetinjstva i oduvijek sam zamišljala kako bi bilo lijepo dobiti priliku predstaviti se na tim natjecanjima, a sad se to i događa. Moj tim i ja smo od samog početka vjerovali u to što radimo, nije nam cilj bio samo doći da bismo se pokazali, već da pripremimo nešto što ima „cijeli paket" - od pjesme, koreografije, odjeće, vizuala ... svaki element nam je bio vrlo bitan i mislim da je publika prepoznala veliku ljubav i sav trud koji smo uložili. Na dan nastupa sam bila smirena, naravno, prije toga se događao vrtlog emocija, ali uz pomoć mojeg divnog tima uspjela sam pronaći unutarnji mir, a na pozornici sam uživala.

Tko vam je prvi čestitao od bližnjih, prijatelja, obitelji? Čiju čestitku nikad nećete zaboraviti?

Ne znam tko je bio prvi jer u tom trenutku nisam imala kraj sebe mobitel. Prvo sam pogledala čestitke obitelji, dečka i prijatelja. Jako su me obradovale i čestitke mojih kolega, ljudi koji su već dugo na sceni i jako su cijenjeni. Moram spomenuti i moju dragu Doris Dragović, koja me osobno nazvala, pružila mi veliku podršku i dala korisne savjete budući da je i sama prošla takvo iskustvo. Naknadno sam pročitala čestitke brojnih divnih glazbenika, neizmjerno sam zahvalna na svim riječima podrške.

Foto: Renato Branđolica, Dario Njavro/HRT

Kako je vaš dragi reagirao na vaš trijumf? Što je rekao?

U jednom me trenutku nazvala mama i rekla mi: „Tvoj Ivan me zove i govori mi da mu mobitel ne prestaje zvoniti, zovu ga kao da je on pobijedio!", mislim da dijeli dojmove sa mnom i nije mu došlo do glave što se sve dogodilo. Zahvalna sam mu što me cijelo vrijeme podržavao.

Kako je izgledalo slavlje nakon pobjede?

S obzirom na to da su na snazi epidemiološke mjere, vratili smo se u hotel u kojem smo bili smješteni i družili se u predvorju. U nekoliko smo navrata od sreće i ponovili dio koreografije s nastupa.

Je li vam draže pjevati "Tick-Tock" na engleskom ili hrvatskom?

Svaka verzija ima neku svoju čar. Tekst na engleskom napisao je Max Cinnamon, a na hrvatskom Tihana Buklijaš Bakić i oboje su fantastično obavili posao. Postoje tri verzije pjesme - jedna je potpuno na engleskom, druga je na hrvatskom, a treća je verzija koju ste imali priliku čuti na Dori i koja uz engleski ima i malo hrvatskog.

Gdje držite statuu Dore?

U trenutku dok odgovaram na ovo pitanje statua sa mnom putuje iz Zagreba u Split, još se nisam odlučila kamo ćemo je smjestiti, motivirali ste me da razmislim i o tome.

Ovogodišnja Dora održana je u "novonormalnim" uvjetima, a prošle ste godine nastupili u sklopu show programa, gdje vas je Branimir Mihaljević, vaš producent, prvi put primijetio. Kako ste doživjeli tu razliku?

„Novonormalni" uvjeti donijeli su razliku u svakom aspektu naših života, nadam se da ćemo se što prije vratiti svakodnevici koju smo poznavali prije pandemije i nastaviti neometano provoditi vrijeme uz događaje kojima se veselimo.

Kakav je osjećaj nastupati bez publike?

Mislim da bi publika dala neki element koji bi dodatno podigao cijelu atmosferu u dvorani, ali publika je bila s nama preko malih ekrana. U dvorani su bili izvođači i članovi tima pa smo uspjeli napraviti dobru atmosferu, mislim da se to i vidjelo, pogotovo za vrijeme nastupa Vesne Pisarović.

Foto: Renato Branđolica, Dario Njavro/HRT

Što očekujete od Eurosonga? Koliko će biti zahtjevno pripremati se za predstavljanje hrvatskih boja u Rotterdamu?

Očekujem da će nastup u Rotterdamu biti nezaboravno iskustvo koje će me dodatno oblikovati kao glazbenicu, ali i kao osobu. Pred nama je svakako vrlo izazovno razdoblje, konkurencija je na Eurosongu uvijek jaka i dat ćemo sve od sebe da mjesece pred nama iskoristimo kako bismo u Rotterdamu iznijeli pjesmu na najbolji mogući način.

Je li vas strah ili ste više uzbuđeni?

Trudim se živjeti u trenutku, cilj mi je da uživam u tome što radim i to je misao koja me vodi kroz sve, pa tako i u glazbi. Novo sam lice na sceni pa mi je samim time sve što se trenutačno događa još veće priznanje i trenutačno osjećam veliko uzbuđenje zbog toga. Ako govorimo o strahu u kontekstu treme, ona je uvijek sve prisutnija što je nastup bliži, ali mislim da je to dobar pokazatelj da vam je stalo do onoga što radite.

Jeste li počeli razmatrati predstavnike iz drugih zemalja? Kako vam se čini situacija?

Trenutačno smo više usredotočeni na rad na našem nastupu pa se još nisam detaljno posvetila tome, prijatelji koji prate Eurosong mi često šalju njihove osvrte, analize pa imam uz sebe ljude koji mi ističu što bi mogle biti potencijalne prednosti i nedostaci. Eurosong je svake godine pun talentiranih ljudi i vjerujem da ćemo u svibnju imati priliku čuti odlične pjesme i vidjeti odlične nastupe.

Kako će za vas izgledati razdoblje nakon Dore i do odlaska u Rotterdam? Čemu se sve morate posvetiti?

Tim i ja već razgovaramo o tome što bismo mogli poboljšati, što bismo mijenjali, predlažemo ideje i međusobno smo jedni drugima inspiracija. S pripremama ćemo početi vrlo brzo, ponovno ćemo se posvetiti svakom detalju, kao što to radili i tijekom priprema za Doru.

Dolaze čestitke i pohvale sa svih strana, ali i dio kritika. Kako komentirate drugi plasman Nine Kraljić koja se žali na to da su joj pokradeni glasovi te da je tijekom probe slušala vašu pjesmu u tzv. in ear slušalicama?

Mislim da smo svi imali neka opažanja koja je HRT maksimalno uvažio i dao sve od sebe da to izvede na najbolji mogući način. Nina je, poput mene, prošla iskustvo The Voicea pa smo se na sličan način razvile kao nove glazbenice na sceni, želim joj puno sreće u daljnjem radu.

Rekli ste da je pjesma nastala brzo, u samo dva tjedna. Jeste li imali sumnje u nju da će vam donijeti pobjedu?

Kad mi je Branimir Mihaljević, producent i jedan od autora pjesme, pustio demo-verziju, bila sam oduševljena, ali isto tako nisam od samog početka bila sigurna je li to pravi zvuk za mene. Ne zbog toga što ga privatno ne slušam, već zato što sam do tada većinom izvodila balade. Branimir je u startu vjerovao da ja to mogu i bio je u pravu, kad sam stala za mikrofon dogodio se neki oblik čarolije i kao da sam se susrela s nekom novom verzijom sebe za koju nisam dotad znala. Od tog trenutka bila sam uvjerena da radimo na nečem posebnom, okupili smo odličan tim koji se potpuno posvetio Dori i bili smo spremni dati sve od sebe. Konkurencija je bila jaka, zbog čega je pobjeda još veće priznanje.

Na pozornici Dore odmjerili ste snage i s Filipom Rudanom. Što kažete na njegovu izvedbu pjesme "Blind"? Kako vam je on čestitao na pobjedi?

Filip i ja smo se upoznali na showu The Voice, a sad smo i glazbeni kolege u istoj diskografskoj kući. On je izniman mladi glazbenik, koautor je svoje pjesme i skidam mu kapu na svemu što je predstavio u Opatiji. Mislim da je na jako dobrom putu i drago mi je da je ove godine bio na Dori. Reakcije na njegov nastup su odlične i potpuno se slažem s njima.

Nije tajna da imate veliku podršku svog dečka Ivana Ćalušića. Kako i kada ste se upoznali?

Upoznali smo se još dok smo bili djeca jer su nam braća zajedno trenirala nogomet. Neko se vrijeme nismo čuli jer su nas životne okolnosti odvojile, ali sudbina nas je opet spojila i jako sam sretna da je tako ispalo.

Foto: instagram

Što vam je on rekao neposredno nakon nastupa na Dori?

Rekao mi je da ne sumnja u mene i da me može zamisliti kao pobjednicu i da to i zaslužujem. Bio mi je maksimalna potpora i cijelo vrijeme uz mene, još u vrijeme početka The Voicea.

Je li ikad ljubomoran?

Nije ljubomoran, nema ni razloga za to. Odnos nam je jako zdrav i normalan.

Koje su njegove najveće vrline?

Ima puno razumijevanja, strpljenja, ljubavi i topline. Uvijek me bodrio da idem svojim putem i bio mi podrška. Međusobno se podržavamo u svemu i mislim da ljepše od toga ne može biti.