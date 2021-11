Adele zaprepastila obožavatelje: 'Ništa nije toliko strašno kao ono što sam proživljavala zadnje dvije, tri godine'

Šest godina nakon zadnjega glazbenog istraživanja srcobolje, najpopularnija svjetska pjevačica tužbalica novim albumom "30" ponovno je ogoljela svoju emocionalnu muku i proživljenu katarzu. Ovaj put nakon razvoda.

Kao i na prethodna tri, britanska pjevačica Adele i na novome albumu, koji izlazi u petak, visokim tonovima probada srce i zadire u tematiku ljubavnih jada u pratnji upečatljivih i uzbudljivih klavirskih aranžmana kojima se proslavila.

Prvi singl na albumu, “Easy On Me” već četiri tjedna vlada američkim i britanskim top ljestvicama, što potvrđuje Adeleino umijeće da snimi hit i osvoji široku publiku.

Suprotno od instant-hitova i sveopće medijske prisutnosti na koju smo navikli u svijetu popa, Adelein album izlazi nakon više godina zatišja.

Kad je ove jeseni najavila album, mediji su pomahnitali. Zauzela je naslovnice časopisa poput Voguea i Rolling Stonea, snimila intervju s Oprom Winfrey i održala koncert koji je putem televizije pratilo više od 10 milijuna gledatelja diljem Amerike.

Od izdavanja albuma “25” s megahitom “Hello”, ova osvajačica 15 Grammyja rastala se od svoga dugogodišnjeg partnera Simona Koneckog s kojim je u braku provela dvije godine.

Na novom albumu bavi se tim traumatičnim razdobljem, otkrivajući kakve je posljedice rastava imala na nju i njezina sina Angela.

“Dok sam snimala i preslušavala album, znala bih pomisliti 'Je li ovo o čemu pjevam preosobno? Otvaram li se previše?'", ispripovijedala je u intervjuu s Oprah. “No ništa nije toliko strašno kao ono što sam iza zatvorenih vrata proživljavala zadnje dvije ili tri godine", kazala je pjevačica. “Ne bojim se da će ljudi saznati previše o mom osobnom životu”, dodala je Adele.

‘Želim živjeti’

Iako se među 12 pjesama na albumu mogu pronaći i balade na kakve smo navikli, njezin novi album razlikuje se od dosadašnjih. Zvukove pop-klavijatura spojila je sa zvucima Motowna, reggaeom, afrobeatom i danceom. No na albumu najviše se ističe njezin izbrušen talent za pisanje, prezentiran kroz široki raspon glasa kojim stvara mračnu atmosferu. U pjesmi “Love in The Dark” pjeva o tome kako “želi živjeti, a ne samo preživjeti”.

“Upravo sam se tako osjećala.” rekla je u intervjuu. “A tek kad sam shvatila da ni moji najbliži prijatelji ne znaju da sam u stvari nesretna, zapitala sam se zašto skrivam svoju tugu”

Kroz album nastojala je odgovoriti na pitanja devetogodišnjeg sina o njegovu ocu i njihovom razvodu. U pjesmi posvećenoj sinu možemo čuti i snimke njihovih razgovora. Adele se može se pohvaliti raznolikošću svoje publike, koja obuhvaća i one koji je slušaju na radiju, na internetu ili kupuju albume na CD-u.

Album "30" već je zaradio mnoge pozitivne kritike i očekuje se velik marketinški uspjeh. Pjevačica je kazala da će joj album, neovisno o tome kako prođe kod publike, biti jedan od najdražih.

“Jako sam vezana uz ovaj album, stvarno ga volim”, rekla je za Vogue, te dodala da “često zna reći da joj album “21”, drugi u njezinoj karijeri, više ne pripada.

“Taj album sada pripada svim slušateljima, a novi je baš moj. Želim sebe podijeliti sa svima, no mislim da će mi ovaj album uvijek ostati najbliži srcu.” Adele albume naziva po svojim godinama u vrijeme kad ih je snimala, "19", "21", "25" i "30".

