Žuti dukat s istoka treba još turistički (u)glancati

Želja koju se godinama nitko nije usuđivao ni glasno izreći, napokon se ostvarila. Nakon Cavtata, Rovinja, Šibenika, Dubrovnika, Lošinja..., godišnji skup turističkih radnika, s više od tisuću sudionika, održan je i u Slavoniji.

Drukčiji nego ikad – umjesto u jednom gradu, raštrkan u pet županija, a izostala je i većina stručnih skupova u korist turističkih obilazaka – završio je klasično, svečanom podjelom nagrada najboljima. Slavonija je u inat svima koji su sumnjali u kapacitete slavonskog turizma i u odluku turističkih vlasti da se Dani turizma konačno odigraju i u manje turističkom dijelu zemlje, pokazala da može ugoditi i profesionalcima u tom poslu.

Možda se nisu odazvali baš svi koje se sretalo na prijašnjim Danima turizma – u oči je upalo da je, recimo, prvi čovjek Maistre došao, a da nekih drugih istarskih menadžera nije bilo – ali Slavoniju se napokon u medijima danima spominjalo i po nečem drugom osim po sivim pričama o problemima i iseljavanju.

Bljesnuli su Slavonija, Srijem i Baranja ta tri dana poput hrvatskih dukata. Mnogim je turističkim radnicima to bio prvi susret s istokom zemlje, no mnogi su se odmah zaljubili u salaše, vinarije, Dunav, tamburicu, slavonsku hranu i slavonsku dušu. Je li sve bilo besprijekorno? Nije. Bilo je gafova, i to ne samo na štetu gostiju, nego i na vlastitu. Na moru je nezamislivo da se u vinariji, nakon prezentacije, ne može kupiti bocu vina. U Slavoniji je još moguće da se ne snađu kad gosti nagrnu, pa kažu da se prodaja otvara za sat i pol zaboravljajući da će većina dotad već biti daleko.

Također, nije se na Danima turizma događalo da na jednom od dva središnja događanja već u prvoj polovici večeri ponestane čaša. Nekima je manjkala i stručna dimenzija skupa, neki misle da se nije trebalo inzistirati na korektnosti i rastezati događaj u pet županija i da bi bilo praktičnije u dvije županije. U cjelini, međutim, Dani turizma u Slavoniji nisu pogreška. Žuti dukat s istoka treba još turistički glancati, ali treba mu i poticaja i promocije koju je sad i dobio. I nema razloga da ne ostane u konkurenciji za neke nove Dane turizma.