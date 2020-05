Žetončići nisu 'finesa' ovog saziva Sabora, gledali smo ih i 2000-ih

Deveti saziv Hrvatskog sabora ostat će na glasu kao “neobičniji” od prethodnih, jer se smatra da su neke političke finese hrvatskog političkog modela ovdje izbrušene do novih razina. Neke “nove normalnosti”, kako bi čuvanje stabilnosti po svaku cijenu to sada završno protumačili vladajući, do “novog nemorala”, “trgovačke koalicije” i “žetončića” kako bi to vatreno protumačili oporbenjaci. I jedni i drugi, međutim, pogriješit će ako sve te “finese” doživljavaju kao nešto novo.

Ma, nema tu gotovo ničeg još neviđenog, sve smo to već prije gledali. Osim što je ovaj saziv bio nešto nabijeniji “osobenjacima”, političkim čudnovatim kljunašima i svatima čije je ponašanje bilo izvan uobičajenih kodeksa. Čuvanje stabilnosti, žetončići i trgovačke koalicije, pak, viđeni su u Saboru još početkom 2000-ih, kada je prijetilo pucanje prve Vlade Ivice Račana i njegove parlamentarne većine, a nakon što se Dražen Budiša odlučio povući iz vladajuće koalicije. No, na nove se izbore nije išlo jer je u do tada nezapamćenom “prešaltavanju” većina ministara i Budišinih zastupnika prešla Račanu i osnovala stranku “Libra”, pa su zadržali fotelje do kraja mandata.

To su bili oni raniji žetončići i trgovačka koalicija. Plenković, dakle, nema monopol na ovaj politički model. Riječ je, jednostavno, o “lakoći političkog postojanja” u parlamentarizmu hrvatskog tipa. Kako neki drže da su vladajući u ovom mandatu prečesto mantrali o “čuvanju stabilnosti”, to se i nije pokazala tek mantra. Znamo li da su svemu prethodili parlamentarni izbori 2015., pa oni izvanredni 2016., da su održani i 2017., kada se zbio raskol HDZ – Most, ne bi doveli do krucijalno drukčijih rezultata, ali bi Hrvatska bila destabilizirana izbornim procesom baš u vrijeme propasti Agrokora pa je realno prijetio potpuni kaos, odlazak 100-tinjak tvrtki na bubanj i otkazi za desetke tisuća zaposlenih. Vladajući su tada zakrpali gumu bez novih izbora, a vlast je stabilizirana dočekala pandemiju i potres u Zagrebu. I sada krećemo u nešto ranije izbore. Ništa što hrvatski birači ne bi mogli apsorbirati.