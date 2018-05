Što nudi Živi zid i zašto ih se HDZ i SDP boje

Spominju samo ono što narod želi čuti

1. Ususret europskim izborima, Živi zid se pozicionirao kao izrazito euroskeptična stranka

U izbornu godinu za euroizbore Živi zid ušao je s obećanjem da će, dođu li na vlast, pokrenuti postupak izlaska Hrvatske iz NATO-a i EU. Kako bi u slučaju izlaska iz NATO-a koncipirali sustav obrane, u programu ne obrazlažu. Jednako tako, ne spominju poteškoće s kojima bi se hrvatska ekonomija susrela ako bi se pokrenuo “Croexit”. Poručuju tek da se Hrvatska treba okrenuti Rusiji i brzorastućim ekonomijama, poput Kine i Južne Afrike

2.Ideološke teme, poput Istanbulske konvencije ili pobačaja, uspješno izbjegavaju

Živi zid ne sudjeluje u raspravama koje godinama dijele hrvatsko društvo. I u programu pokazuju kako u tim raspravama ne namjeravaju sudjelovati ni ubuduće. Deklariraju se kao humanistička i tolerantna stranka koja ne prihvaća demagoške podvale kojima je cilj proizvesti ideološke podjele kako bi elite zadržale vlast.

3.Zanimljive reforme Živi zid nudi u području pravosuđa

Među ostalim, zazivaju ukidanje Ustavnog suda, koji, kažu, nije ispunio svoju ustavnu ulogu i ostavlja sumnje u svoju nepristranost. Poslove Ustavnog suda preuzeli bi saborski Odbor za Ustav i Ustavno vijeće pri Vrhovnom sudu. Time bi se, kažu, ustavno-pravni sporovi vratili onamo kamo prirodno pripadaju – u pravosudni sustav. Ta će ideja nekima možda zvučati šokantno, ali činjenica je da Živi zid nije prvi koji zaziva to rješenje. Prije njih to je napravio bivši premijer Zoran Milanović.

4.Ukidanje obveznog cijepljenja, legalizacija konoplje, zabrana GMO proizvoda

Jedna od mjera iz programa Živog zida je i ukidanje obveznog cijepljenja. Posebno im smeta državna represija protiv roditelja koji, zastrašeni slučajevima teških oboljenja, odbijaju imunizaciju djece. Kako namjeravaju onemogućiti izbijanje epidemija dječjih bolesti, ne govore, no pozivaju se na činjenicu da cijepljenje nije obveza u mnogim zemljama Zapada.

U temelje ekonomije i zdravstva stavljaju legalizaciju konoplje, a najavljuju i borbu protiv GMO tehnologije.

5.Zabrana iskapčanja struje, plina i vode HEP bi godišnje mogla koštati 14 milijardi

Zabranom deložacija, isključenja vode i struje, obećanjima o otpisu poreznog duga i ukidanju Zakona o fiskalizaciji, Živi zid pokazuje da je dobro detektirao teme na kojima može privući pozornost onih građana koji se godinama ne uspijevaju izvući iz dugova, dobrim dijelom i zbog nehumanog sustava ovrha. Pravo na pitku vodu i električnu energiju nazivaju elementarnim ljudskim pravima koja nikome ne bi smjela biti oduzeta i najavljuju zabranu tih “nehumanih mjera”. Pritom su na kongresu s kojeg je lansiran program “zaboravili” spomenuti da bi neplaćanje režija samo HEP-u godišnje odnijelo 14 milijardi kuna, jer pitanje tko bi uopće plaćao režije, ako ga se ne može ni ovršiti ni isključiti. Naravno, država bi morala plaćati umjesto građana, a za to ne bi imala novca. Ne treba zaboraviti ni to da Hrvatska pola struje uvozi, pa bi to nužno značilo i poskupljenje.