Zašto ni od koga ne treba stvarati ikonu

Francuski ekonomist Thomas Piketty, koji je nakon objave knjige “Kapital u 21. stoljeću” postao popularan širom svijeta, primio je ovih dana dva teška udarca. Prvi u Toulouseu kad ga je tijekom predavanja koje je držao na Institutu za političke znanosti studentica pitala o njegovu nasilnom ponašanju 2009. godine prema bivšoj družici Aurélie Filippetti, koja je bila i francuska ministrica, a drugi na stranicama lista The Economist koji njegove ekonomske računice smatra pogrešnima.

Piketty se u Toulouseu vrlo nervozno branio rekavši da je Filippetti bila nasilna, pa i prema njihovim trima kćerima. Nakon bitke njihovih odvjetnika, s Filippetti se na kraju sporazumio, ali kako je nedavno ona izjavila, 2009. još nije bilo toliko senzibiliteta u svijetu kad je riječ o nasilju muškaraca nad ženama pa je odustala od bitke s njim. Zbog te njegove nove izjave o njezinoj grubosti sada ga je ponovno tužila. Slučaj nasilnog Pikettyja opovrgava uvjerenje da su nasilni samo neuki ljudi i desničari.

Economist pak iznosi da nije istina, kako tvrdi Piketty, da je jedan posto najbogatijih sve udaljeniji po bogatstvu od ostalih 99 posto (bilo je i prosvjeda na Wall Streetu sa sloganom “We are the 99%”). To nije točno ni za SAD u kojem su bogatstvo i plaće u razdoblju od 1979. do 2014. varirali od minus osam posto do plus 51 posto. U takvom rasponu svatko uzima podatak koji mu odgovara za ono što želi dokazati. Economist drži da su četiri desetljeća nevjerojatnih inovacija i boljih usluga poboljšala život srednje klase te da nije točno ni to da je kapital pobijedio nad radom (glavna tema knjige “Kapital u 21. stoljeću”). No to ne znači da je u kapitalizmu sve O. K. Nekretnine na tržištu, primjerice, u mnogim su državama teško pristupačne mladima. Ili, posebno u SAD-u, oni s visokim zaradama (liječnici, odvjetnici…) licencijama su zaštićeni od konkurencije, što bi trebalo mijenjati.

Osnovna poruka Pikettyjevih primjera je da ni od koga ne treba stvarati ikonu. Posebno treba izbjegavati uzdizanje političara na takve visine jer mogu nanijeti veliku štetu društvu.