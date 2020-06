Zašto ne bi svi građani, kao i političari, na testiranje kad požele!?

Rajko Ostojić odlučio se sam testirati i sam sebe staviti u samoizolaciju zbog susreta, ali ne i fizičkog kontakta na otvorenom sa zaraženim kolegom, želeći pokazati da je za razliku od Plenkovića odgovoran i kao političar i kao liječnik.

Ostojić će ostati u samoizolaciji bar do ponedjeljka dok ne dobije potvrdu da mu je i drugi test na virus negativan. I Miroslav Škoro se planira samoinicijativno testirati jer je i on odgovoran čovjek iako nije na sučeljavanju bio u izravnom kontaktu s Ostojićem. Najbolje bi bilo da sad i četiri milijuna građana pohrli na testiranje jer zašto bi oni bili neodgovorniji od Ostojića i Škore dok COVID-19 cirkulira kao u najgorim danima pandemije.

I premijer Plenković smatra da se odgovorno ponio jer se konzultirao sa stručnjacima, a građanima je poručio da slušaju prave stručnjake, a ne specijaliste drugih medicinskih disciplina ili političare koji glume nadriliječnike. Samo je li i Vili Beroš kao ministar i neurokirurg stručnjak za viruse jer je ustvrdio da je virus oslabio, što mu je, pak, spočitnuo Ivan Đikić rekavši da to nije znanstveno utemeljeno i da se nada kako će povući svoju nesmotrenu izjavu.

Na sve to nadovezao se i Krunoslav Capak poručivši Ostojiću da se ne petlja kao gastroenterolog u epidemiološku struku i da je nedopustivo što je on sam sebe stavio u izolaciju unatoč procjeni epidemiologa da ni njemu ni Plenkoviću izolacija ne treba. E, sad, i Capak kao epidemiolog koji je, za razliku od Beroša, rekao da nema znanstvenih dokaza da je virus oslabio, griješi kad kaže da je nedopustivo da se Ostojić sam stavi u izolaciju jer ni Ostojiću ni ijednom drugom građaninu nikakav propis ne brani da se samoizolira.

No, što misle i o Ostojićevoj samoizolaciji i o Plenkovićevoj neizolaciji birači će reći svoje za tjedan dana. No, nakon kakofonije u javnosti oko toga je li virus oslabio ili nije te tko sve (ne) treba u samoizolaciju političari bi trebali misliti i na to da se i birači mogu samoizolirati na dan izbora.

Čeka nas teška jesen i neizvjesnost s pandemijom i ovoj zemlji ne trebaju stručnjaci za sve, ni političari koji koriste virus za jeftine političke poene, kao ni vrludanje s mjerama suzbijanja širenja virusa.