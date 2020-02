Zašto Milanović šuti, mora odgovoriti je li bio član Saveza komunista

U kampanji uoči drugog kruga predsjedničkih izbora u javnosti je osvanula informacija da je Zoran Milanović bio u članstvu Saveza komunista Jugoslavije. I na tome je ostalo, jer se baš i nije vjerovalo izvoru te informacije. Nije se išla informacija provjeravati, nego se ostalo na uvjerenju da je zacijelo riječ o nevjerodostojnom izvoru. Jer zašto bi Milanović to prešutio u svojemu životopisu? Pa nije jedini koji je bio u Savezu komunista. I nisu svi komunisti bili baš tako zločesti ljudi. Meni je pak izuzetno upućeni izvor odmah tada potvrdio da je dokument o Milanovićevu prijmu u Savez komunista vjerodostojan po svojoj formi, ali i da je još i danas živ bivši časnik JNA koji je potpisao Milanovićev prijem u SK za vrijeme kad je služio vojni rok u Titovoj gardi u Beogradu.

I na tome je sve ostalo, sve do jučer, kad je sve na sunce u Večernjaku iznio kolega Tomislav Krasnec. I predsjednika Milanovića je doslovce uhvatio u debeloj neistini. Milanović i sad ne želi ništa dalje komentirati o činjenici da je doista bio primljen u Savez komunista, a za vrijeme kampanje, kad je ta informacija prvi put izašla, vikao je na sav glas da je to obična laž i podmetanje. I sad na kraju, što je doista laž? To što je Milanović dosad tvrdio i zapravo prešućivao? Ili je laž sve što kažu svjedoci i dokumentacija?

Zašto Milanović taj dio svoga životopisa krije kao zmija noge?

Bi li Milanoviću pomoglo ili odmoglo da se još za kampanje doista utvrdilo da ne govori istinu o tome i da je doista bio član SK? Plasiranje te informacije uoči drugog kruga glasanja imalo je to i za cilj, da se pomogne Kolindi Grabar-Kitarović i da se Milanoviću smanje šanse, jer neće nam valjda državu voditi bivši komunist koji usto još i krije da je bio komunist?! Ni to na kraju Milanoviću nije odmoglo. Možda i bolje da je tada u kampanji na tome i ostalo, da se rasprava ne vodi o komunistima. Ili možda ipak nije, možda je ipak trebalo sve objaviti ranije? Kako god, tu smo gdje smo.

Ključno je pitanje zašto o tome Milanović i dalje šuti nakon javno objavljenih iskaza svjedoka i dokumentacije? Ako je čovjek s karakterom, ako se zalaže za normalnu Hrvatsku, kako je to obećavao u kampanji, zašto o tom detalju iz svoga životopisa javno ne progovori? Kako možemo imati normalniju zemlju i normalnije društvo ako nam šef države krije svoj životopis, ako se tako pokazuje nevjerodostojnim? Kako mu onda uopće dalje vjerovati ako pada na ovakvom detalju? Ne bi li bilo jedino normalno da izađe pred novinare i da se pospe pepelom, da kaže kako nije govorio istinu, da objasni kontekst u kojemu je primljen u SK, da se ispriča javnosti i tako ovu priču završi? Ili doista misli da će mu ljudi i dalje vjerovati na riječ nakon ovih otkrića? I kako će mu vjerovati na riječ za sve drugo što bude govorio?

Članstvo u Savezu komunista nije zločin. I opet naglašavam: nisu svi komunisti bili zločesti ljudi. Nisu svi u Savezu komunista bili zato što su bili opijeni komunističkom ideologijom i činili zločine ili kršili ljudska prava. Bilo je puno njih koji su bili komunisti zbog svojih radnih mjesta, iz pragmatizma, jer su znali da će tako brže i lakše napredovati. Mogao bih biti siguran da je i Milanović ušao u SK više iz pragmatizma, a manje iz nekih ideoloških uvjerenja. I to je legitimno. Zašto danas imamo toliko članova HDZ-a? Ili SDP-a? Ili HNS-a? Hrpa njih samo je pragmatična, samo da si preko partije osiguraju dobru egzistenciju. Nije se ništa posebno promijenilo do danas, samo što od 1990. nemamo jednu nego više partija.

Na kraju, zar je potrebno poimence nabrajati koliko je bilo osnivača HDZ-a koji su bili komunisti? Koliko je bivših komunista završilo po drugim strankama? Pa SDP, koji je Milanović vodio, nije nastao kao nova stranka nakon 1990., već kao pravni sljednik Saveza komunista Hrvatske. U demokratskoj tranziciji SKH uopće nije zabranjen, što bi bilo očekivano. Mnogi bivši komunisti nastavili su djelovati i u demokraciji. I još ih i danas ima posvuda. Hrvatska tranzicija bila bi možda uspješnija da smo radikalnije raskrstili sa SK, da je on zabranjen, imovina zaplijenjena, da se krenulo od nule. No povijest ne možemo promijeniti.

Milanović može jedino sadašnjost učiniti normalnijom, ako javno odgovori na gornja pitanja. Jer ako i dalje bude ustrajao u šutnji, kakvu budućnost s njime možemo očekivati? Idućih pet godina s njime preživljavati, do nekog novog, iskreno normalnijeg na Pantovčaku?

