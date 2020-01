Zašto Kolinda Grabar-Kitarović ne bi našla posao kao i svatko drugi?

Bivši predsjednik Stjepan Mesić bio bi doživotni uhljeb da nije bilo Vlade Tihomira Oreškovića, koja je prijedlogom promjene zakona, što je Sabor na kraju usvojio, ukinula povlasticu da bivši šef države može na trošak države do kraja života imati ured i zaposlenike. Godinama se Mesića debelo zbog toga kritiziralo, zbog takvih njegovih faraonskih povlastica. Istina, bila je to i novost u Hrvatskoj jer je Mesić bio prvi bivši šef države za kojeg se tražilo što će i kako dalje. Prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman umro je za vrijeme obnašanja dužnosti iako je zakonodavac i tada ili kasnije mogao dovoljno rano misliti na situaciju kao što se pojavila s Mesićevim odlaskom s Pantovčaka. Tu je priču odradila Jadranka Kosor nakon što je dvorskim preokretom naslijedila Ivu Sanadera u Banskim dvorima. I ona je Mesiću omogućila da ured ima do kraja života.

Mesić je, dakako, bio bijesan što mu je to pravo oduzeto, rigao je vatru, puštao suze, kao što je suze puštao i kad je morao napustiti Pantovčak. Da, teško je to, godinama se naviknuti na udobne fotelje na tuđi račun i onda preko noći nestanu. Mesiću ništa nije značilo što u normalnim demokratskim zemljama uopće nema takve prakse, doživotnog ureda bivšeg šefa države. Nije to smetalo ni Jadranki Kosor. Nije to smetalo ni HDZ-u, sve dok taj prijedlog nije progurao Most. Bila je to njima i slatka politička osveta Mesiću, ali je važnije od toga ipak da se ukinula nenormalna praksa. Istina, čuje se s više strana često da Mesić ima brojne kontakte vani i da mu se otvaraju vrata, i to u pravilu u zemljama koje je ranije obilazio Budimir Lončar s Titom, zemlje pokreta nesvrstanih i komunističke zemlje. Teško da u zapadnim zemljama Mesić išta može i da išta znači.

Kako god, Mesić je izbačen iz državnog ureda jer je promjenom zakona bivšem šefu države omogućeno da najdulje pet godina nakon isteka mandata može imati državni ured. Kako je Mesić tada već premašio tih pet godina, odmah je izbačen iz njega. Ivo Josipović malo se pak drukčije ponio. Prvo je bio izjavio da uopće neće uzeti ni predsjedničku plaću, nego da će se odmah vratiti na Pravni fakultet. Ali brzo se predomislio te je zatražio povlasticu 6+6, znači prvih šest mjeseci punu plaću i idućih šest mjeseci još pola predsjedničke plaće. Argument mu je za to bio, zašto se predomislio, da bi inače završio na burzi!? Zamislite tragedije, da je malo završio na burzi! Sve je bilo samo u tome što nije mogao odmah aktivirati svoj status na Pravnome fakultetu. Ali jedino mu treba priznati da uopće nije iskoristio mogućnost uzimanja državnog ureda. Štoviše, to je bilo vrijeme kad je Mesić još uživao tu doživotnu povlasticu, a Josipović je bio izjavio da bi takav ured zapravo trebalo posve ukinuti i da je nevjerojatno da ga netko koristi doživotno. Mesić je, naravno, poludio i javno se teško obrušio na Josipovića.

I sad dolazimo na još uvijek aktualnu predsjednicu. Iz svega dosad može se lako zaključiti da nije očekivala poraz na izborima. Jer, da je očekivala, zacijelo bi se već dovoljno rano pobrinula za egzistenciju nakon odlaska s Pantovčaka. Ili, da joj je istjecao drugi mandat, zacijelo bi već negdje tražila novi angažman. Ali ona nema ništa, ništa nije isplanirala. I počela je javno govoriti kako ona mora nešto i dalje raditi. Samo je pitanje zašto bi trebala nešto raditi na teret poreznih obveznika. Zašto si ne nađe posao kao i svatko drugi? Ili, ako treba, završi i na burzi! Pa nije valjda to tako velika sramota? Ona bi htjela i dalje raditi na naš račun, a da nitko ne zna što bi točno radila i kako bismo mjerili njezine rezultate rada u odnosu na novac koji bi potrošila. Jer, nemojmo zaboraviti, ona će uzeti istu povlasticu za predsjedničku plaću kao i Josipović, i onda još ured na koji ima pravo pet godina, za koji tek treba izdvojiti novac u proračunu i u kojemu će uz nju biti još i dva državna službenika, zaposlenika ureda, imat će vozača i službeni automobil, a imat će pravo i na fizičku zaštitu koju može zatražiti i trajno.

S druge strane, sjetimo se samo jedne informacije, da je prije dvije godine od NATO-a dobila više od 100.000 eura mirovine. Plus, sva druga njezina dugogodišnja zarada i povlastice, plus zarada supruga, i onda tražiti budućnost na račun i tako osiromašene Hrvatske? Samo još jedan dokaz da i njoj nije do Hrvatske, nego samo do udobne fotelje na tuđi račun! I da brendira i dalje sebe, a ne Hrvatsku! I mlati praznu slamu kao i dosad!