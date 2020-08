Zašto je Tuđman u Vukovaru 1997. govorio o praštanju?

Prije 23 godine iz Zagreba je preko Vinkovaca u Vukovar, zapravo u Borovo naselje, stigla kompozicija s 21 vagonom koji su simbolizirali sve hrvatske županije. U vlaku su bili predsjednik Franjo Tuđman, cijeli državni vrh, diplomati, uglednici, gotovo dvije tisuće prognanih Vukovaraca i, naravno, mi novinari iz svih hrvatskih medija.

Bio je kraj mirne reintegracije istoka Hrvatske i jedino što su se još ekstremni Srbi usudili napraviti bilo je kamenovati vlak, uz nekoliko razbijenih prozora. Kada smo izišli na plato ispred porušene željezničke stanice, svi smo očekivali euforične i pobjedničke riječi Franje Tuđmana. Pa mi smo bili ratni pobjednici, zar ne? Skup je bio vrlo emotivan, premda se nitko nije mogao previše veseliti jer smo još bili pod dojmom hirošimskog Vukovara.

Izgledao je kao da se u sedam godina od razaranja u tom gradu niša nije niti raščistilo niti obnovilo, baš ništa. A Tuđman nas je potom iznenadio porukom da “pobjednik koji ne zna praštati sije klice novih zala”. Pa, ako jeto jedan od najzaslužnijih ljudi za stvaranje nove hrvatske države mogao izreći još dok su rane bile otvorene, te 1997. godine, kako pristati na to da se nešto manje od toga ne smije izreći danas, 2020. godine Neki su Hrvati, istina, sada ljutiti i pogođeni sijanjem klice otopljivanja hrvatsko-srpskih odnosa u Hrvatskoj koje poduzima Vlada Andreja Plenkovića.

Neki to jednostavno ne mogu podnijeti. Nije to neshvatljivo jer ne mogu se svi ni nakon toliko vremena izdići iznad frustracija i ratnih stradanja. No, ako se iznad toga mogu izdići ljudi poput generala Gotovine i Tome Medveda, a to su ljudi s kojima smo pobjednički dobili rat, onda to jest poruka za razmišljanje.

Razočarani, sada se ili žale ili ljute na ove hrvatske vojnike s tezom da ne trebaju dopustiti Plenkoviću da ih politički zlorabi. Kao da bi Gotovina i Medved nešto takvo dopustili bilo kome, a da sami nisu iskreno uvjereni da nam treba taj novi iskorak prema pomirenju. Koja je alternativa? Ništa ne mijenjati i čekati neki novi Vlak mira još 20 godina ili biti pobjednik koji zna praštati...