Zašto je nekorektno reći da se u Dalmaciji najgore nose s koronom, pa to je činjenica!

Uvrijedili se neki od poznatih Dalmatinaca nakon što je dr. Krunoslav Capak iz Nacionalnog stožera izjavio da su Dalmatinci malo “opušteniji” od ostalih u Hrvatskoj. Nije znao kako bi drugim riječima objasnio taj već eksponencijalni rast broja zaraženih koji nam svakodnevno stiže iz dalmatinskih županija i svakodnevno ruši novi crni rekord. Rekao je to ustvari na najoprezniji mogući način, no reakcija je svejedno bila “dalmatinska”.

Odgovorili su mu da on tom izjavom diskriminira Dalmatince, te da oni za ovu situaciju nisu krivi, nego da je kriv on. “Svi su se opustili, i u Zagrebu, i u Slavoniji, samo što su kod nas došli turisti, a drugdje nisu”, odgovorila mu je jedna poznata Dalmatinka i u tom se odgovoru najbolje vidi ta navada južnjaka da u svemu traže alibi i da su im svi više krivi nego oni sami. Capaka bi zapravo trebalo ukoriti jer je bio preblag, pa nije trebao stanovnicima četiri južne županije tepati da su opušteni, nego je trebao reći da su neodgovorni. No, korektnosti radi, neću “globalizirati” i sada okrivljavati sve Dalmatince, jer to bi doista bilo pogrešno, nego treba reći tri potpuno očite činjenice.

Da su brojke koje stižu iz Dalmacije najveće, da je definitivno najzaraženija u Hrvatskoj Splitsko-dalmatinska županija, a da su se najgorima i najneodgovornijima pokazali neki krizni dalmatinski stožeri. Najgori među njima, definitivno, i to od početka korone, jest stožer Splitsko-dalmatinske županije. Oni su svoju traljavost dokazali već na početku bitke s koronom, kada su upadali iz afere u aferu, od slučaja masovnog ulaska korone u staračke domove, pa je slijedila čuvena zamjena pozitivnog i negativnog pacijenta u splitskoj bolnici, da bi sad opet postali “perjanica” pandemije.

Nije, nažalost, vic, nego stvarnost, no kada su iz Zagreba u vrijeme kada je počeo skokovit rast broja novozaraženih u najjače zaraženoj županiji pokušali kontaktirati s najodgovornijim članovima stožera, javili su im se i rekli da su “na godišnjem odmoru”!? U isto vrijeme, istarski dvojac koji vodi njihov stožer, dr. Aleksandar Stojanović i Dino Kozlevac, svaki dana obilazi cijeli poluotok, epidemiju drži pod kontrolom i stalno “dosađuje” Zagrebu i Nacionalnom stožeru predlažući epidemiološke mjere i traži da im ih Zagreb odobri.

I tu senajbolje, iz ova dva primjera, vidi razlika u pristupu, kako bi rekao Capak, razlika u opuštenosti i odgovornosti. Dakle, u Hrvatskoj svuda, što se pandemije tiče, vladaju iste mjere, s time da turista po stanovniku ima više u sjevernim obalnim županijama nego u južnim, a slučajeva zaraze je na desetke puta manje. Evo baš su i pedantni Slovenci objavili zadnje statistike iz kojih se vidi da im se u pet proteklih tjedana s područja Istre i Kvarnera doma nije vratio ni jedan zaraženi Slovenac, nego su se baš svi zarazili u Dalmaciji. To su jednostavno činjenice i bilo bi politički nekorektno ne kazati da najgori podaci stižu s juga Hrvatske. I u Dalmaciji, naravno, ima velikih razlika po županijama, pa u Zadru primjerice, na poluotoku nema tuluma ni partija zato što njihovi inspektori, kada je potrebno, u obilazak noćnog života sa sobom vode i interventne policajce.

I slučajeva zaraze je puno manje. Nakon silnih afera s noćnim klubovima i njihova zatvaranja ili ograničavanja rada, sad svi mirno promatraju noćnu vrevu na splitskoj rivi, toj novoj tvornici korone, i nikome ništa. U lokalnom splitsko-dalmatinskom stožeru očito se ne vole zamjerati lokalnim ugostiteljima, koji su proglasili lov na zadnji euro, pa nek’ sve ide k vragu. Neki poznati Dalmatinci putem medija su prst krivnje uprli ne na kadrovski šlampavi stožer, nego na Crkvu i kolovoška slavlja.

No, službeni podaci govore suprotno, nije bilo klastera zaraženih nakon obilježavanja Oluje u Kninu i sinjske Alke, pa dosad ni nakon Velike Gospe. Krivca, dakle, za nove stotine i stotine okuženih u Splitsko-dalmatinskoj županiji ne treba tražiti ni u dalmatinskom karakteru i mentalitetu ni u Crkvi, nego u potpunoj nekompetentnosti odgovornih koji su tu postavljeni upravo zato da se pobrinu da do takvog širenja zaraze na području njihove odgovornosti ne dođe.

Razlog za hitan sastanak Nacionalnog i lokalnih stožera iz cijele zemlje u ponedjeljak u Zagrebu upravo treba tražiti u takvim činjenicama jer je problem detektiran. Od lokalnih stožera će se tražiti da prestanu bježati od svog dijela odgovornosti i traženja alibija. Pa da se više ne ponavlja anegdotalni vapaj iz jednog lijepog južnog grada čiji je gradonačelnik sasvim ozbiljno od Nacionalnog stožera tražio upute što da radi sa slastičarnicom koja sada glumi noćni bar do dva ujutro. Upravo on dao je dozvolu da taj objekt tako radi, no sad se ne usudi riješiti problem kojemu je kumovao, nego bi “cinkete-cankete” cijelu stvar proglasio - državnim problemom