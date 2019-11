Zašto će Brexit vrlo brzo postati Brino

Brexit će biti samo po imenu (Brexit in name only) iliti Brino. Velika Britanija će samo formalno napustiti EU, ali u biti ostat će unutar jedinstvenog tržišta. A, na idućim parlamentarnim izborima pobijedit će Boris Johnson, odnosno Konzervativna stranka. Simon Kuper u Financial Timesu objašnjava zašto će se tzv. izlazak Londona iz EU zvati Brino.

Uzmimo da Johnson pobijedi na izborima i zatim da dobije prolazak dogovorenog Brexita u Parlamentu. Tada će morati ostvariti obećanja, odnosno uvesti niske poreze (low tax), niske cijene (low cost) i nisku, slabu, regulaciju (low regulation). Velika Britanija, primjerice, neće moći konkurirati Kini ili Vijetnamu niskim cijenama. London neće moći imati poseban sporazum sa SAD-om o uvozu, što bi htio pojedinim europskim zemljama nametnuti Donald Trump, jer bi u tom slučaju Otok bio preplavljen američkim proizvodima koji nisu sukladni britanskim standardima.

London šalje dodatne diplomate u veleposlanstva u 27 zemalja EU kako bi sa svakom posebno potpisao neki trgovinski sporazum, ali neće moći razbiti jedinstveno tržište. Englezi neće moći ući u pojedine europske države, a da se ne pridržavaju europskih pravila. U tim pokušajima stvaranja novih odnosa doći će se do kraja 2020., odnosno do kraja roka za tranziciju. Čvorovi neće biti raspleteni, pa će se odlučiti produžetak tranzicije, pa novi produžetak i tako će nastati Brino.

EU to odgovara. Velika Britanije će i dalje plaćati svoju kvotu u europskom proračunu i trgovina će se nastaviti kao i sada. Englezi će ostajati, dakle, u EU kao, a pravit će se da su izašli. Zbog toga će se Brexit zvati Brino. Ima još jedna negativnost za London. Bit će u jedinstvenom tržištu, ali više neće sudjelovati na sastancima na kojima se donose odluke. Britansko samoranjavanje bit će potpuno ispunjeno, drži Kuper.

A, da će pobijediti Johnson, objašnjava politolog Matthew Goodwin u knjizi “Nacionalni populizam: Pobuna protiv liberalne demokracija” u kojoj drži kako Britanci, pomalo elitisti, ne trpe laburističkog čelnika Jeremyja Corbyna, koji propovijeda da bi pošta, željeznica i ostale usluge trebale biti državne. Protuelitizam neće pobijediti u Velikoj Britaniji, ali autolezionizam hoće.