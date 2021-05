Zar su igre na sreću zaista naš najvažniji resurs pa ih reklamiraju svaki dan?!

Duga koronska pandemija neke je gospodarske grane snažno načela, pa i ugrozila na dulje staze. Među njima je svakako gospodarska grana koja se bavi reklamama, koju već dulje ugrožavaju i sveprisutne, nekontrolirane i povodljive društvene mreže. Odnosi moći u svijetu reklama stubokom se mijenjaju i reorganiziraju. Tko bi gori, sad je doli i obratno. A tu onda pati i cijeli onaj kreativni svijet koji je sudjelovao u nastajanju i proizvodnji reklama koje su nekada uglavnom bile sofisticiran i visoko estetiziran proizvod koji je itekako utjecao na pop-kulturu.

Situacija s televizijskim reklamama u Hrvatskoj već je dulje vrijeme kritična. Ako pogledamo i poslušamo reklame na javnom radiju i televiziji, a moraju ih podnijeti svi oni građani koji su prisiljeni plaćati pristojbu, lako možemo zaključiti da je Hrvatska država u kojoj prevladavaju igre na sreću. Jer, na programima HRT-a već gotovo cijelu godinu uglavnom se reklamira Hrvatska lutrija i to jednom te istom agresivnom glazbeno reklamom sa stihovima: “Ti mi nosiš sreću...”. Dakle sreća je u Hrvatskoj neizostavno vezana uz Hrvatsku lutriju. Pojednostavljeno rečeno, bez Hrvatske lutrije u Hrvatskoj nema ni sreće. Čudna zemlja, zar ne? A nemoguće je i zamisliti da na Prvom programu Hrvatske televizije i to u udarnom terminu nakon središnjeg Dnevnika ne gledamo također lutrijski reklamni predugi program. Netko će reći, ako te smetaju igre na sreću i njihovo reklamiranje, promijeni program. Da, mogu promijeniti program, ali me kao televizijskog pretplatnika zanima zašto me HRT godinu dana uporno i stalno muči s jednom te istom reklamom i to tvrtke koja je u državnom vlasništvu?

Dakle, zašto hrvatski građani koji su po zakonu dužni plaćati televizijsku pretplatu moraju uz to još slušati reklamu koja se uporabom jednostavno izlizala? Ispada i da je jedina unosna privredna grana u Hrvatskoj ona koja se bavi igranjem igara na sreću. Jer ona ima masu novca za reklamiranje. Istina, Hrvatska lutrija dio svog profita po zakonu mora uložiti u sportske aktivnosti, za humanitarne potrebe pa i za kulturu (čini mi se da je udio za kulturu iz godine u godinu proporcionalno sve manji). Tako da reklamiranjem lutrijskih igara na sreću i što većim konzumiranjem doista bogate palete Hrvatske lutrije pomažemo i hrvatskim sportašima, nevoljnicima i kulturnjacima. A pomažemo i nezajažljivom državnom proračunu, dakle sami sebi jer od iste te države očekujemo i da nam pomogne kada nas, primjerice, snađe neka prirodna nepogoda ili kada treba zaštititi naš fizički i pravni integritet. Zatvoren je to krug u kojem postoje barem dvije strane medalje. Ali opet, loš je dojam po jedno društvo, ma kako ono bilo siromašno i nerazvijeno, kada gotovo polovica reklama na javnoj televiziji, koja po definiciji pripada svima nama, otpada baš na Hrvatsku lutriju.

Ne znam zašto o tome ne raspravljaju kvalificirana tijela HRT-a, npr. njegovo Programsko vijeće, iako je to i rasprava za širi krug javnih djelatnika, pa i za saborski Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Ja bih na HRT-u radije i češće gledao i slušao reklame vezane uz kulturne ili sportske događaje. Ili uz neke hrvatske kreativne industrijske proizvode, srednje škole i fakultete, turizam, prirodne ljepote, bogate poljoprivredne resurse koji ni izdaleka nisu iskorišteni...

I dok država ograničava i strogo uvjetuje, vjerojatno s pravom i legitimno, reklamiranje cigareta ili pak alkoholnih pića, zašto onda svojim građanima na javnoj televiziji stalno nudi i u prvi plan gura igranje na sreću? Znači, loše je pušiti cigarete i piti pivo, ali je dobro igrati lutriju? Zar su igre na sreću doista najvažniji resurs naše mlade države koji je zacementirao svoj prostor u elitnom televizijskom terminu? Zar se naša država doista svela na to da bude isključivi i fanatični servis jednom profitnom poduzeću koje, naravno, ima svoj prostor u društvu, ali koje ne može biti uzor naciji koja se navodno ponosi svojom tisućljetnom kulturom?

Nije tu problem samo u reklami koja svojim glazbenim refrenom sada već totalno iritira jer se iscrpljuje preko svaka mjere. Tu je problem u vrijednostima koje ova država nudi svojim građanima. A oni nikako ne mogu biti fokusirani na igre na sreću. I bitno je da to javnost razumije, kad već ne razumiju političari. Jer jadna je država u kojoj je igranje na sreću jedna od najvažnijih gospodarskih grana.

VIDEO Ankica Mamić o rezultatima izbora