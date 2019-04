Zar je špijuniranje ljubavnice Brkićev jedini krimen?

Bez ikakve dvojbe, u tijeku je opsežna politička demontaža Milijana Brkića. Prvi medijski udar, onaj koncem rujna, tek ga je okrznuo. U konsterniranu javnost tada je lansirana priča kako je upravo on, negdašnji zamjenik Glavnog ravnatelja policije, a današnji potpredsjednik Sabora i zamjenik predsjednika HDZ-a, godinama opstruirao rad policije.

Konkretno, policija je u to doba, 2011., istraživala razgranati lanac elitne prostitucije, no pritom ih je iz vlastitih redova, navodno, bušio upravo Brkić. Istraga protiv Brkića, međutim, nije pokrenuta iako je policijski vrh imao informaciju da je upravo on organizatorima lanca prostitucije razotkrio da su protiv njih pokrenuti tajni policijski izvidi. Navodno. Ova je afera potom imala svoje uspone i padove, nagle obrate i znakovite tišine, no u konačnici je ipak promašila metu, pa se Brkića i nadalje moglo vidjeti kako predsjedava časnim domom Hrvatskog sabora, neokrznutog aferom. Bila su to svojevrsna, pokazalo se, zatišja pred buru.

Video - Varga i Curić pušteni na slobodu

[video: 30189 / ]

Ubrzo potom, s naslovnica najtiražnijeg tiska počeli su vrištati dijelovi istražnog iskaza stanovitog informatičara Franje Varge, koji je ujedno i mozak skupine što je pripremala državni udar na premijera i čije navodne rabote vode prema Brkiću. Navodno.

Dojučerašnji potpuni anonimac kojeg su čak i bližnji raskrinkali kao “nepouzdanog”, preko noći je prokazan kao jedan od najmoćnijih pouzdanika hrvatske političke i obavještajne elite, koji je najosjetljivije pa i najprljavije poslove, surađujući i s moćnim FBI-em, odrađivao... guglajući? Činilo se kako će Brkiću naposljetku presuditi skandalozna priča s misterioznim nestankom spisa o elitnoj prostituciji, no i to je preživio, kada je spis rekonstruiran pa se ispostavilo da se Brkića (opet) nema u što umočiti.

Naposljetku se, osim medija, s njime otpočelo baviti i hrvatsko pravosuđe. Najprije je ispitan u svojstvu osumnjičenika, a potom je protiv njega i još trojice “suradnika” PNUKSOK iz Osijeka podigao kaznenu prijavu.

Nakon što je kao zamjenik načelnika odjela SOA-e za unutarnju kontrolu prije desetak godina na mešetarenju na burzi zaradio 266.432 kune, što DORH-u nikada nije bilo zanimljivo istražiti, danas ispada da mu je jedini krimen što je špijunirao ženu i ljubavnicu.

Da nije ipak ključno što je Varga po nalogu Brkića namjerno pokušao diskreditirati Andreja Plenkovića?

O Brkićevim političkim, moguće i pravosudnim perspektivama običan se čovjek ne bi trebao zamarati. Ono što bi ga trebalo duboko zabrinuti jest evidentna zlouporaba obavještajnog sustava za unutarstranačke obračune kao i činjenica da vodeći ljudi HDZ-a za obračune s političkim protivnicima koriste podzemlje.

Puno će vode proteći dok se ne sazna jesu li pritom koristili i pravosuđe, pa i državu za svoje privatne ratove. Drugi čovjek HDZ-a previše zna da bi ga se rušilo silom, pa mu se kaznenim prijavama šalju poruke da odstupi sam. No, Brkić je, što god se dogodilo u perspektivi, posljednji koji treba ukazivati da je sramotno to “u što su pojedinci pretvorili državne institucije”.