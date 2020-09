'Žaloste me priče o šalabahterima i dogovorima, zar je moguće da SDP ponovno ide tim smjerom?'

Europarlamentarac i jedan od kandidata za novo vodstvo Predrag Fred Matić komentira izbore u SDP-u koji se održavaju u subotu, govori zašto se opet kandidirao za novo vodstvo obzirom da je član aktualnog, koje se smatra krivcem za izborni debakl, ali i komentira novu aferu Janaf i sukob na relaciji premijer- predsjednik države.

U subotu se održavaju izbori za novog šefa. Imate li svog favorita?

Naravno da ću izaći na izbore i da ću glasati, ali nemam potrebu javno iznositi ime kandidata ili kandidatkinje koju podržavam. U ovom trenu, najvažnije mi je da tko god bude izabran, zaista bude predsjednik ili predsjednica svih članova i članica.

Što uopće očekujete od novog lidera, ali i novog vodstva s obzirom na situaciju u SDP-u?

Očekujem da osoba koja bude izabrana, zajedno sa cijelim timom u vodstvu, prije svega pozicionira SDP na jasnu ideološku i vrijednosnu poziciju socijaldemokracije, a potom da to pretoči u konkretne politike i da pripremi stranku za nadolazeće lokalne izbore. Sve to bit će moguće u suradnji sa članstvom, stranačkim i nestranačkim stručnjacima, simpatizerima i svima onima koji žele i mogu doprinijeti, jer smo izgubili povjerenje velikog broja birača i naša je temeljna zadaća sada vratiti to povjerenje.

Jedan ste od rijetkih članova aktualnog vodstva koji se kandidirao i za novo Predsjedništvo. Zašto tražite opet povjerenje?

Smatram da sam svoj posao u prethodnom sazivu Predsjedništva obavljao odgovorno i savjesno, a glasovi koje sam dobio i na europskim i na parlamentarnim izborima govore mi da i dalje uživam povjerenje naših članova i birača. Tijekom ovog, moram reći, vrlo turbulentnog razdoblja kada sam bio član predsjedništva, trudio sam se opravdati odgovornost koju su mi povjerili naši članova koji su me tada prvi puta odabrali u to tijelo, i to mimo svih dogovora i šalabahtera. Time su mi pokazali da vjeruju da mogu doprinijeti stranci i želim se ponovno staviti na raspolaganje i testirati. Kao što sam rekao i prilikom najave svoje kandidature, ako me članovi i članice izaberu, bit ću im zahvalan i odgovorno ću nastaviti raditi svoj posao u Predsjedništvu. Ako me ne izaberu, i to je odluka našeg članstva. Kakva god odluka bila, prihvatit ću je. Nikakvi šalabahteri i papirići ne dolaze u obzir kada je moje ime u pitanju.

>> VEČERNJI TV Sučeljavanje kandidata za članove predsjedništva SDP-a

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Je li to pokazatelj da se ne smatrate krivim za izborni debakl?

Smatram da smo kao tim u Predsjedništvu svi odgovorni. I ne bježim od toga, od odgovornosti nisam nikada bježao pa mi to nije praksa ni sada u stranačkim poslovima. U razdoblju ovog vodstva, dogodile su se odluke na koje smo pokušali utjecati i mijenjati ih, a dogodile su se i neke na koje niti članovi Predsjedništva nisu imali utjecaja. Kombinacija tih svih odluka, poteza i smjera u kojem je SDP otišao kulminirao je uistinu teškim izbornim porazom. To treba jasno reći. Međutim, na članovima i članicama je da odluče žele li mi dati priliku da ponovno budem u Predsjedništvu, a ja mogu svakome jasno reći, i iza toga stojim, da sam govorio, upozoravao, podržavao i gurao u onom smjeru za kojeg sam vjerovao da je najbolji za SDP i Hrvatsku. A to je smjer uključivosti, oslanjanja na temeljne vrijednosti, konkretizacije politika i ciljeva i međusobne suradnje. I mogu obećati da ću to nastaviti činiti budem li ponovno izabran.

Po stranci, među članovima, opet su krenuli šalabahteri. Jeste li i vi na kojemu i kako gledate uopće na tu šalabahter demokraciju?

Žaloste me neke priče koje već sada kolaju o šalabahterima i dogovorima i pitam se zar je moguće da se ponovno ide tim smjerom? Šalabahter demokracija nije demokracija i čudi me da kolege/ice uopće pristaju biti na takvim popisima. SDP je demokratska stranka, imamo načelo jedan član – jedan glas i odabir mora biti na članstvu. I ja sam sretan i ponosan što je tako jer političari ovise o prosudbi i ocjeni članova i birača. Nema boljeg načina, a ja želim čuti njihov glas.

Brine li vas stanje u SDP-u i kreću li od subote novi sukobi i podjele unutar stranke?

Brine me stanje u cijeloj državi, pa tako i u SDP-u. Ali, nadam se i vjerujem da ćemo nakon subote prihvatiti novoizabrano vodstvo i da ćemo se okrenuti reaktivaciji svih onih snaga unutar SDP-a za koje znam da postoje. Mi imamo fantastične mlade ljude, od kojih su se neki i sada kandidirali i moram naglasiti da mi je to jako drago vidjeti, imamo stranačke doajene koji su godinama u politici i imaju neprocjenjivo iskustvo, imamo stručne Savjete, stranačke Forume koji su prepuni ljudi sa znanjem i energijom. I unatoč svima onima koji likuju i spominju nekakav slom socijaldemokracije, ja vjerujem da SDP ima budućnost i snagu.

U međuvremenu je izbio novi sukob na relaciji predsjednik države –premijer. Kako komentirate najnoviju aferu Janaf?

Tužno je reći, ali ja više ne mogu biti ni iznenađen ni zatečen aferama u režiji HDZ-a. Svaka nova koruptivna hobotnica koja izađe na vidjelo dodatan je simptom i znak njihovog načina rada. Ono što je specifično i uistinu zabrinjavajuće u ovoj aferi jest dokle to ide, tko je sve znao, koliko vremena se šutjelo i zašto je izostala pravovremena reakcija, ako su informacije iz medija točne. Ali, ono od čega ja strahujem jest to da će se, kao i mnoge druge priče, jednom dok prođe pompa oko uhićenja i optužnica, priča razvodniti, možda osuditi jedna osoba, a svi ostali krakovi te hobotnice – odšetati naizgled čisti. S jednom rukom na srcu, a drugom u našem džepu - kako to već ide u njihovoj definiciji domoljublja.

Predsjednik je optužio premijera i ministra unutarnjih poslova da su morali znati za istragu, oni se pak pozivaju na trodiobu vlasti. Što je vaš stav?

>> VEČERNJI TV Sučeljavanje Mirela Ahmetović, Peđa Grbin, Željko Kolar i Ranko Ostojić

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Moj stav je da je trodioba vlasti jasna, a jasna je i uloga neovisnih institucija koje moraju voditi i provoditi takve istrage. No, isto tako premijer je najviše pozicionirana osoba u državi, on mora u svakom trenu znati sve ono što je relevantno za državu koju vodi. I činjenica je da predsjednik države zna puno više od drugih, s obzirom na iskustvo premijerskog mandata i treba ga pozorno slušati. Možda njegov specifičan način izražavanja kod nekih izaziva čuđenje, ali i ti neki dobro znaju o čemu on govori. Ja ga u potpunosti razumijem.

Podržavate li ideju da se osnuje saborsko istražno povjerenstvo o radu DORH-a zbog nastalog slučaja?

Podržavam svaku ideju koja predstavlja dodatan način da se upozorava na ovakve stvari i istražuje ih, ali isto iz iskustva znam da saborska povjerenstva ne mogu napraviti nikakvi značajni iskorak jer HDZ ima većinu u tim tijelima i to dovodi do apsurda u kojem oni ta tijela na kraju iskoriste za vlastitu promociju. Imajući na umu da bi tamo u većini sjedili HDZ-ovi zastupnici i zastupnice, to bi bilo više manje jedno impotentno tijelo kroz koje se prodaje magla da se nešto radi, a na kraju još svoje članove koji su upleteni u koruptivne skandale prikažu kao žrtve ili heroje. Da se slikovito izrazim, siguran sam da bi primjerice gđa. Josipa Rimac bila sretna da se osnuje takvo povjerenstvo i za njen slučaj.

Prati li se najnoviji „skandal“ i u Bruxellesu?

Što god mislili o „dalekom“ Bruxellesu, svakako da se ovakve stvari prate i ne ocrtavaju lijepu sliku Hrvatske u europskoj javnosti. Kredibilitet se gubi upravo na ovakvim aferama, a posebice znajući da nas i europske institucije već godinama upozoravaju na korupciju kao jedan od glavnih problema.

Kao europarlamentarac ste član Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost. Prije nekoliko dana obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Što se dodatno čini da se žene zaštiti od nasilnika?

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama je i dan sjećanja na tri ubijene žene, žrtve rodno uvjetovanog nasilja. To je i još jedan je podsjetnik na nužnost i važnost potpune provedbe Istanbulske konvencije i nulte stope tolerancije na nasilje. Oko onoga što se treba činiti, moramo neprestano ponavljati osnovne zahtjeve Konvencije: oštro sankcioniranje počinitelja, pooštravanje i ujednačavanje sudskih presuda, sustavno financiranje skloništa i savjetovališta, provedba kampanja i edukacija za osvješćivanje javnosti. Naša je pravna i moralna obveza suzbiti nasilje, a upravo je to cilj Konvencije i razočaravajuće je da je ne provodimo u praksi. Na to ću nastaviti upozoravati i oko toga nema pregovora – suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja mora biti politički prioritet za svaku državu članicu.

Upravo je korona koja je dovela do češćeg boravka kod kuće žene žrtve nasilja stavila u još teži položaj nego su bile ranije. Što se čini po tom pitanju?

Nažalost, da, u pravu ste. Podaci pokazuju da je broj slučajeva nasilja nad ženama porastao tijekom karantene. Ženama koje žive u nasilničkim vezama te ženama koje su prisiljene ostati pod istim krovom kao i njihov zlostavljač, izolacija/karantena može biti jednako opasna kao i svaki virus. Mi smo kao članovi grupe Socijalista i demokrata još u početku pandemije objavili dokument u kojem se identificiraju ključne aktivnosti koje se u državama članicama moraju organizirati, pri čemu izdvajam: osiguravanje linija za pomoć, platforma, pravnih klinika i prihvatilišta, organizacija ljekarničkih mreža i mrežnih aplikacija, pružanje rodno osjetljive obuke za zdravstvene radnike, osiguravanje dostupnosti hitnih sredstava za udruge i organizacije koja pružaju podršku žrtvama nasilja, Kroz dodatnu i hitnu aktivaciju ovih mjera, osigurali bismo nužnu potporu žrtvama, ali i onima koji rade sa žrtvama.