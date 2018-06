Zajedničko rješenje, a ne prebacivanje problema na Hrvatsku

Iako su brojke ljudi u migrantskom valu osjetno smanjene u odnosu na 2015./2016., pitanje odnosa prema migrantima koji dolaze tražiti azil u EU ponovo razdire Europu. Do te mjere da njemačka kancelarka Angela Merkel govori da će, ne dogovori li se zajednička azilantska politika u EU, to pitanje urušiti same temelje Europe.

O čemu se zapravo radi i gdje je u svemu tome Hrvatska? Radi se, ponajprije, o tome da države članice EU već dulje od dvije godine, otkako je Komisija predložila reformu zajedničkog azilantskog sustava, nisu u stanju postići dogovor i usvojiti tu reformu. Svima je jasno da postojeći sustav ne funkcionira, ali svi razmišljaju vrlo sebično kad treba usuglasiti novi.

Izostanak zajedničkog europskog rješenja stvara, naravno, frustracije. Kako u zemljama poput Italije, koje su prve na udaru migrantskog vala, tako i u zemljama poput Njemačke, koje su primile ogromne brojeve ljudi na vrhuncu krize, muku muče s time da ih pokušaju integrirati te i dalje ostaju željena destinacija najvećeg broja migranata.

U Italiji ta frustracija dovodi do toga da nova, populistička opcija na vlasti odbija brodove s izbjeglicama. U Njemačkoj ta frustracija dovodi do velike krize u vladi kancelarke Angele Merkel, točnije u njezinoj obitelji dviju sestrinskih stranaka CDU-CSU. Opet se vraća ključno pitanje iz rujna 2015.: želi li Merkel predsjedati takvom Njemačkom koja policijskom silom, pa ako treba i pendrecima i vodenim topovima, odbijati izbjeglice sa svojih granica. I opet, kao i u rujnu 2015., Merkel kaže da ne želi. Problem je što CSU kaže da želi, i što je lider CSU-a Horst Seehofer sada ministar unutarnjih poslova, i što je spreman provesti svoj plan odbijanja tražitelja azila s njemačkih granica čak i ako Merkel na to ne pristaje. Riječ je o ozbiljnoj političkoj krizi koja potresa Njemačku.

Za Hrvatsku, Seehoferov plan značio bi i da se više tražitelja azila zadržava i vraća našoj zemlji, što je neodrživo. Prebacivanje tog problema na granične zemlje EU, pa i na Hrvatsku, bilo bi loše.