Za rehabilitaciju pravosuđa vitalno je da se ne odbacuje stručnost zbog politike

Popne li se Zlata Đurđević na Mount Everest hrvatskoga sudstva, to može biti mali korak u njezinoj karijeri; ona je osvojila sve visove u pravnoj znanosti da mnogi opravdano pitaju što će joj crni sudački kruh pored profesorske pogače? Ako bi povukla i druge stručnjake da idu linijom težeg otpora i da se ne plaše bitaka koje mogu izgubiti, profesorica kaznenog prava mogla bi i porazom napraviti veliki korak za naše pravosuđe. Nju se ne bi smjelo osuđivati zato što je kao rijetka osoba toga ranga uložila osobni kapital u projekt za koji od početka nije bilo izvjesno da će dati ikakve dividende, s obzirom na turbulentna kretanja na političkoj burzi. Kako funkcioniraju odnosi između dva hrvatska brda, prije bi se Milanović i Plenković mogli popeti na Mount Everest nego dogovoriti tko će voditi Vrhovni sud. To je realnost naše države.

Je li se dala uvući ili navući u situaciju da bude magarac preko kojega se konji tuku, ništa ne mijenja na nesigurnoj perspektivi Zlate Đurđević. Ona je gurnuta u bitku na terenu punom mina; zato se dalje mora kretati tako da ne ošteti lice. Pogine li hrabro pri penjanju na najvišu kotu sudbene vlasti, i Zorana Milanovića moći će se sumnjičiti – ili barem pitati – koliko joj je i on pomogao da padne, iz nehata, ako ne s predumišljajem. Mogao je cijelu operaciju izvesti elegantnije, da ju je nagovorio da ide s njim od početka; umjesto da je ukrcava na putu, kao autostopisticu, ništa ga nije priječilo da je s plaćenom kartom uvede kao redovitog putnika s prestižne katedre na Pravnome fakultetu. Vjerojatno ni tada ne bi došla do krajnjeg odredišta; ne budimo naivni, ne radi se o Zlati Đurđević, radi se o odnosima na vrhu države: tko će imati veći utjecaj, ili tko će barem proglasiti pobjedu. Da je u tu borbu – ili torbu – upao i netko manje sporan, opet bi se oko njega lomila koplja. Jednostavno, prevelik je ulog da bi netko, u ovom slučaju šef države, pobijedio bez borbe.

Milanović nije htio biti licemjer da ide okolo kad može prečicom; to je njegova urođena osobina. I slabost i snaga, kako kada. Šef države se suviše pouzdao u izvorno ustavno pravo predlagatelja, što ni sam Ustavni sud nije uvjerljivo osporio; trećina sudaca bila je na njegovoj strani, uz izdvojeno mišljenje, trećina je bila protiv njega, opet uz izdvojeno mišljenje, a samo je petero sudaca (od 13) bez posebnog mišljenja proglasilo ustavnim zakon o uvođenju javnoga poziva kojeg se Milanović nije držao. Ako je bio uvjeren da je Zlata Đurđević idealni kandidat da stavi sudstvo na tračnice s kojih je iskliznulo, onda ju je od početka trebao uključiti u svoj plan, i ne zaobilaziti Plenkovića koji u Saboru drži banak; ako je sam uvjeren da je pravosuđe izgubilo povjerenje građana onda je i suce trebao uvjeriti da je i njihov interes da na čelo najvišeg suda dođe ličnost od stručnog i moralnog povjerenja koja može popravljati lošu percepciju; ako je znao da građani o sudstvu (i sucima) nemaju dobro mišljenje, onda se trebao boriti za naklonost javnosti za svoga kandidata koji će mijenjati stanje kojim ni oni nisu zadovoljni. Nije učinio ništa od toga; uvaženu profesoricu stavio je da se koprca u moru većinom nebitnih problema, HDZ-ova šefa još je više naoštrio protiv nje, a ustvari protiv sebe, a građane manje-više udaljio iz bitke u kojoj nemaju što tražiti. Drugi bi pisali kući da je propalo; Milanović i dalje vjeruje u svoju zvijezdu.

Za Zlatu Đurđević stvari trenutačno ne stoje dobro. Protiv njezina izbora je HDZ, zapravo njegov predsjednik koji se od prve izjasnio protiv nje, dok se još nije znalo za njezino pravno stajalište pri izručenju Josipa Perkovića (Zdravka Mustača ionako svi zapostavljaju), koje je u međuvremenu postalo krunski dokaz da vladajućoj stranci bude politički neprihvatljiva. Od početka se vidjelo da nije problem u kandidatu, problem je u predlagatelju. Možda će se u Saboru javiti neki glas s većinske strane koji će pitati o dubljim razlozima odbijanja. Glas više ili manje neće ništa promijeniti: bez konsenzusa, svaki bi budući predsjednik Vrhovnoga suda bio unaprijed osuđen na tešku kaznu da bude padobranac na neprijateljskom području. U HDZ-u znaju da ne mogu nametnuti svoga kandidata; žele spriječiti Milanovićeva kandidata i oslabiti šefa države u bespoštednoj borbi u kojoj on zasad manje gubi.

Protiv Zlate Đurđević je i Vrhovni sud, tumači li se sa zrncem soli činjenica da je dobila jedan jedini glas (od 40-ak sudaca); toliko bi dali nekom prosjaku da je sjedio s ispruženom rukom na Zrinjevcu. A pisano izjašnjenje, neuobičajeno u ovakvim prilikama, dotiče i anonimne pravne stručnjake, zastupnike i odvjetnike, ali poimence Zorana Milanovića, a između redaka i njegovu kandidatkinju. Suci Vrhovnog suda postavili su se kao elita; oni i jesu sudačka elita, i po svome položaju i po svojoj odgovornosti. Nikome od njih ne bi pala dlaka s glave da se prijavio na natječaj, kad se već demokracija širi na sve strane; i to je sloboda, za koju se, s punim pravom, zauzimaju u svome proglasu, kad govore o kritičarima. Možda su i pogođeni, i povrijeđeni, što u sveopćem nepovjerenju u pravosuđe i u suce ni šef države, kao ustavni jamac zakonitog i skladnog funkcioniranja institucija, nema u njih povjerenja nego ih isključuje iz svih svojih planova. Jesu li se trebali suzdržati usred bitke, da se ne kaže da zauzimaju stranu, ili su trebali reagirati, da zaštite svoj integritet? Pamte se i žešći napadi na sudstvo a da suci nisu reagirali.

Sudovi su najosjetljivije mjesto svake (pravne) države. Suci su vlast da bi mogli biti profesionalna korporacija koja bi se postavljala elitistički, iznad naroda i izvan države.

Otac trodiobe vlasti, Montesquieu, pripisivao je sucima magičnu sposobnost da su „uši zakona“i davao posebnu moć da oni kontroliraju i ograničavaju druge dvije grane vlasti, zakonodavnu i izvršnu, koliko one nadziru sudstvo. Ravnoteža vlasti temelj je stabilnosti države; opasnost za državu počinje od toga da jedna vlast dominira nad drugom. Svaka grana vlasti može pogriješiti i griješi: kad pogriješe zakonodavna i izvršna vlast, to je šteta za državu (a posredno za građane); kad pravosuđe pogriješi, to je šteta za građane (a posredno za državu). Uvijek su sudi pojedincu; zato su pogreške sudaca drastičnije. Suci jesu ceh, računa li se kako se školuju, kako se biraju, kako napreduju i kako rade.

Kao i svaka druga profesija, i suci imaju uloge koje moraju naučiti; ne mogu biti na sceni u kostimu Hamleta, a igrati Polonija. Zakoni su njihova drama, ili tragedija ako ih krivo interpretiraju. Pri svakoj ozbiljnoj raspravi o sudstvu, prije i poslije Zlate Đurđević, ne može se gubiti iz vida najobičnija činjenica da suci ne šivaju odijela; oni kroje ljudske sudbine. Zato bi Milanović i Plenković, prije nego što završe svađu oko profesorice Đurđević, trebali (opet) čitati Montesquieua, da se mogu udaljiti od Machiavellija.

Što će do kraja ispasti s nesuđenom predsjednicom Vrhovnoga suda, to ni ona sama ne može znati; ne radi se više samo o njoj, ona je svoju sudbinu stavila u ruke politike, i sad mora čekati koja će strana izgubiti u sukobu koji, vjerojatno, neće dobro završiti ni za koga. Ako bi prošla, bila bi to pobjeda upornosti, ali i nagrada za njezine stručne i moralne kvalitete koje nitko nije uspio osporiti. Je li u nekim posebno osjetljivim pitanjima hrvatske politike imala izdvojena pravnička mišljenja, ne bi je smjelo ni kvalificirati ni diskvalificirati za položaj s kojeg se može pozitivno utjecati na promjenu lošeg statusa pravosuđa u javnosti. Nikome ne bi smjelo biti svejedno, ni sudstvu ni politici, a osobito građanima, kakve će rotacije započeti na vrhu pravosuđa. Vrijeme nije rutinsko: pravosuđe je na optuženičkoj klupi. Zato što nekoliko mangupa ondje nije završilo, svatko misli da može sa sucima brisati pod, kao da je to kriminalna organizacija. Suci se s pravom bune da ih se stigmatizira više nego što ih se brani, s razlogom ustaju protiv percepcije koja ih sve trpa u isti koš. Hrvatskom pravosuđu treba klik koji će pokrenuti pozitivnu energiju; nitko za to ne može biti više zainteresiran i kvalificiran od samih sudaca. Radi se najprije o njihovoj koži i njihovu licu.

Na primjeru profesorice Đurđević mogu se pratiti tendencije u hrvatskoj politici zbog kojih država zaostaje u ostvarivanju svojih glavnih funkcija, ne samo u pravosuđu. Kako su je dočekali na nož u krugovima kojima bi mogla ugroziti monopol, jasnije je zašto će i u drugom pokušaju teško doći na postolje u Vrhovnom sudu. Glavni problem u njezinu slučaju nije to što neće biti izabrana, ima u Hrvatskoj još kvalitetnih pravnih stručnjaka i vrhunskih sudaca koji bi mogli kandidirati za taj položaj; veći je problem što još nitko nije osporio ni njezinu stručnost ni njezine moralne vrijednosti, bitne za funkciju u pravosuđu, a presuđuju da ona ne može biti izabrana, uglavnom iz političkih razloga. Ako je o Josipu Perkoviću, kojeg joj najviše nabijaju na nos, neoprezno teoretizirala, trebalo bi reći da ni ona ni njezin predlagatelj nisu nekadašnjeg agenta Udbe skrivali više od 20 godina, i da nije radio za njih najosjetljivije državne poslove. Milanović je bio neoprezan na jedan, ona na drugi način, ali nitko od njih nije više štitio Josipa Perkovića od Franje Tuđmana i Gojka Šuška. Mogla je ostaviti za (kasniju) raspravu pitanja koja ona ne može riješiti ni da bude izabrana, kad je i kako „devastirano hrvatsko pravosuđe“i je li za demokratski legitimitet sudaca jače da ih bira Sabor ili Vlada. Rasprava je uvijek bolja od šutnje. Ako bi za račun politike i dalje potiskivala struku, Hrvatska ne bi aktivirala svoje najbolje kadrove. Kako su, pak, političke stranke reagirale, ne može se ništa pozitivno reći o stanju njihove unutrašnje demokracije. Kao da nisu izašle iz faze demokratskog centralizma.

Tko zna koliko je pravosuđe važno za svakoga građanina, a ne samo za državu, taj je svjestan da na čelu toga sustava trebaju ljudi koji će ga rehabilitirati poslije mnogih turbulencija u kojima su suci stradavali, najčešće bez vlastite krivnje. Tko bolje prati kako je sudstvo gubilo povjerenje građana, možda više na dojmovima nego na činjenicama, taj će shvatiti zašto bi bilo dobro da povratak povjerenja počne od ličnosti koje same uživaju povjerenje. Ne mora to biti Zlata Đurđević, vjerojatno neće ni biti, sudi li se po animozitetima koji se pojačavaju. Morao bi biti netko njezina stručnog i moralnog autoriteta, da po sucima ne udara svatko kao Maksim po diviziji.

Kad bi Hrvatska imala na izvoz takvih kadrova, moglo bi se oprostiti politici, ili što griješi u koracima, ili što podmeće noge odvažnijim ličnostima koje ne bježe od odgovornosti. Našem pravosuđu potrebne su kadrovske injekcije, ne zato što bi ono bilo toliko bolesno da se drukčije ne može liječiti, nego zato što i samo postaje umišljeni bolesnik. Nema tu velike mudrosti: sucima treba dati važnost koju zaslužuju, dignuti moral da ne žive u sjeni nekoliko mangupa iz vlastitih redova koji im ruše autoritet, zaštititi njihovu neovisnost i osigurati punu kompetentnost. Ako se percepcija odvoji od stvarnosti, učinjeno je pola posla, ako ne i više. Ne zaslužuju suci, ona velika većina koja zna što treba raditi i kako treba raditi, i koja tako i radi, da ih se odoka trpa u koš za smeće. A ako se stvarnost počne mijenjati, mijenjat će se i percepcija. Što je prije bilo, jaje ili kokoš, bilo bi neproduktivno istraživati.

Malo je koja kadrovska kombinacija toliko polarizirala politiku. Zlati Đurđević se mora reći da je bila neoprezna, ako je imala ozbiljne planove, što se dala uvući u ralje politike; odatle nitko nije izišao neoštećen. Njoj su od početka tražili dlake u jajetu, prvo da je prekršila zakon što je dopustila predsjedniku Republike da je kandidira, onda da je davala pravne usluge kako spriječiti izručenje Josipa Perkovića Njemačkoj, a na kraju da vraća sudstvo unatrag, u ruke politike. Od početka procesa, ona je osuđena: ili će biti Ivana Orleanska ili obična vještica. U svakom slučaju, može završiti na lomači!