U njenom mandatu pokrenute istrage protiv Mamića i Bandića. Za Večernji govori o poslu europske tužiteljice

Tamara Laptoš gotovo je pet godina bila ravnateljica USKOK-a, a za njezina mandata pokrenute su mnoge visokoprofilirane istrage, uključujući one protiv Zdravka Mamića i pokojnog zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića. Te su istrage okončane podizanjem optužnica, a u Mamićevu slučaju jedna od tih optužnica završila je i pravomoćnom osuđujućom presudom. Kao zamjenica ravnatelja USKOK-a, s Vanjom Marušić, sadašnjom ravnateljicom USKOK-a, vodila je istragu te kasnije zastupala optužnicu u aferi INA-MOL protiv bivšeg HDZ-ova premijera Ive Sanadera.

Za svoj rad 2011. dobila je nagradu međunarodnog udruženja tužitelja, a godinu prije i godišnju nagradu DORH-a. Nakon što je krajem 2018. otišla s mjesta ravnateljice USKOK-a, bila je jedna od zamjenica glavnog državnog odvjetnika(ce). To je funkcija na koju se, kako kaže, planira vratiti kada joj istekne mandat u uredu Europskog javnog tužitelja (EPPO), u koji je imenovana kao jedna od 22 europska tužitelja.

Taj posao obavlja od rujna lani, a novoosnovani ured koji bi se trebao baviti progonom počinitelja kaznenih djela počinjenih na štetu Europske unije, s operativnim bi radom trebao početi 1. lipnja.

Što je zapravo Ured europskog javnog tužitelja?

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) novo je neovisno tijelo Europske unije (EU) koje je odgovorno za istragu, kazneni progon i podizanje optužnica za kaznena djela koja utječu na financijske interese Europske unije.

To je novoosnovano tijelo ili je još u osnivanju?

Ured je osnovan i u njemu se radi, no još nije počeo s operativnim radom. Ideja o osnivanju EPPO-a seže još u 2013. Kao novo tijelo EU, EPPO je osnovan sukladno odredbi članka 86. Ugovora o funkcioniranju EU. Stavak jedan tog članka određuje da radi suzbijana kaznenih djela koja utječu na financijske interese EU, Vijeće EU može osnovati EPPO. U stavku 2. navedenog članka određeno je da se odluka o osnivanju EPPO-a mora donijeti jednoglasno uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta. Međutim, ako takva jednoglasna odluka izostane, tada odredba govori da skupina od najmanje devet država članica može zatražiti da se nacrt direktive uputi Vijeću EU. Europska komisija je još 2013. podnijela prijedlog za osnivanje EPPO-a.

Nakon toga tri je godine trajalo usuglašavanje hoće li postojati jednoglasna odluka o osnivanju EPPO-a. Budući da takav dogovor nije postignut, tada je skupina od 17 država članica u veljači 2017. zatražila da se prijedlog uredbe o osnivanju EPPO-a uputi Vijeću EU. I rezultat toga je da je Vijeće EU 12. listopada 2017. donijelo Uredbu o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem EPPO-a, a uredba je stupila na snagu 20. studenoga 2017., kada je osnovan EPPO.

To znači da sada 27 članica EU ima svoje europske javne tužitelje?

Ne 27 država članica jer su 22 države članice pristupile Uredbi o osnivanju EPPO-a, a pet država nije.

Koje nisu?

Mađarska, Poljska, Danska, Švedska i Irska.

Ima li neko obrazloženje zašto i te zemlje nisu pristupile EPPO-u?

To je politička odluka svake države članice i svaka država vjerojatno ima svoje razloge zbog kojih do sada nije pristupila EPPO-u.

Vas je na funkciju hrvatskoga europskog javnog tužitelja imenovala Vlada?

Imenovalo me je Vijeće EU.

Ali Vlada vas je prije toga morala predložiti kao hrvatsku kandidatkinju?

U svakoj državi članici proveden je postupak izbora kandidata. Sukladno Uredbi o EPPO-u, svaka država članica morala je predložiti tri kandidata za dužnost europskog tužitelja. U Hrvatskoj je bilo osnovano posebno povjerenstvo koje je provelo natječaj. To je povjerenstvo obavilo razgovor s kandidatima te je dostavilo prijedlog triju kandidata Vladi, a Vlada je potom svojom odlukom taj prijedlog prihvatila i dostavila ga Vijeću EU. Vijeće EU osnovalo je posebno međunarodno povjerenstvo za izbor glavne europske tužiteljice i kasnije europskih tužitelja. Oni su na temelju dostavljene dokumentacije o kandidatima, životopisa, motivacijskih pisama te obavljenih razgovara s kandidatima sastavili svoju listu kandidata. Kada su sastavili tu svoju listu, njihov je prijedlog bio kandidat koji je na prvom mjestu, no taj prijedlog međunarodnog povjerenstva nije bio obvezujući za Vijeće EU koje je moglo izabrati i kandidate koji su bili i na drugom ili trećem mjestu, što je u slučaju nekih država članica i učinjeno.

Na koliko se godina biraju europski tužitelji?

Mandat je šest godina, ali Vijeće EU može ga produljiti za još tri godine.

Tko je imenovan za prvu glavnu europsku tužiteljicu ili tužitelja?

Laura Codruţa Kövesi. Ona je bila šefica rumunjske inačice USKOK-a, a imala je 33 godine kada je postala glavna državna odvjetnica u Rumunjskoj. Vodila je niz istraga protiv visokopozicioniranih rumunjskih političara.

Gdje je sjedište EPPO-a i kada bi trebao početi s operativnim radom?

Sjedište mu je u Luksemburgu. Početkom travnja glavna europska tužiteljica predložila je Europskoj komisiji (EK) da EPPO s radom počne 1. lipnja. Sada je loptica na EK koja mora početak rada EPPO-a iskomunicirati s državama članicama i ako se sve države članice usuglase, odnosno kažu da su spremne za početak rada EPPO-a, EK je taj koji mora utvrditi konačan datum na koji će ured početi s radom. To može biti 1. lipnja, kako je i predloženo,ili neki drugi datum koji će se onda objaviti u službenom glasniku EU.

Što će točno biti posao EPPO-a?

Možda da objasnim kako će Ured funkcionirati. EPPO je zamišljen kao hibridna struktura koja se sastoji od centralne razine koja će biti u Luksemburgu i decentralizirane razine koja će biti u zemljama članicama. Centralnu razinu čini glavna europska tužiteljica i 22 europska tužitelja iz zemalja članica. Europski tužitelji činit će i stalna vijeća. Bit će 15 takvih vijeća, a svako će imati tri stalna člana, tri europska tužitelja, što znači da će neki tužitelji biti u više vijeća. Ja ću, kao europska tužiteljica biti članica triju stalnih vijeća, od kojih ću jednim i predsjedati. Europski tužitelji su ti koji će u ime stalnih vijeća u skladu s uputama stalnih vijeća nadzirati istrage i kazneni progon za koji su odgovorni europski delegirani tužitelji koji vode predmet u svojim državama. Zadatak europskog tužitelja bit će da iznosi sažetke predmeta na sjednicama stalnih vijeća, da iznosi prijedloge odluka koje stalno vijeće treba donijeti prema prijedlogu nacrta odluke koje su pripremili delegirani europski tužitelji.

Isto tako, u skladu s nacionalnim pravom i uputama stalnog vijeća, europski tužitelji mogu davati upute delegiranom europskom tužitelju koji vodi neki konkretni predmet, a kada je to potrebno radi učinkovitosti istrage ili kaznenog progona. Iznimno, uz odobrenje stalnog vijeća i ispunjenje određenih uvjeta koji su pripisani uredbom, europski tužitelj može sam provoditi istragu, odnosno preuzeti je od europskog delegiranog tužitelja. S danom početka rada EPPO-a, ne samo u Hrvatskoj već i u sve 22 zemlje članice javlja se novi ovlašteni tužitelj koji će imati sve ovlasti državnog odvjetnika u Republici Hrvatskoj propisane Zakonom o kaznenom postupku, Zakonom o DORH-u i Zakonom o USKOK-u.

Kako će to u praksi izgledati? Odnosno hoćete li se vi kao europska tužiteljica baviti i nekim istragama koje sada provodi hrvatski USKOK?

Ured europskog javnog tužitelja bit će nadležan za kaznena djela kojima se nanosi šteta financijskim interesima EU. To su različite prijevare, pronevjere, subvencijske prijevare, prekogranične kružne prijevare s PDV-om u kojima iznos utajenog porez iznosi više od 10 milijuna eura... Bavit ćemo se i nabrojenim djelima ako su počinjena u sklopu zločinačkih organizacija. Bitno je naglasiti da Uredba predviđa tzv. dijeljenu nadležnost između EPPO-a i nacionalnih tužiteljstava, što znači da ćemo se često s nacionalnim tužiteljstvima konzultirati i dogovarati oko toga tko će raditi na konkretnom predmetu.

Za takve istrage potrebna je i suradnja s policijom, carinom, poreznom upravom? S kim će EPPO surađivati tijekom provođenja istraga?

EPPO će istrage provoditi prema Uredbi i nacionalnom pravu te će se oslanjati na nadležna nacionalna tijela, dakle policiju, poreznu upravu, carinu. U konačnici će predmeti završavati na nacionalnim sudovima.

To znači da ćete vi provesti istragu i podići optužnicu, a onda će rezultat vaše istrage i optužnicu preuzeti neko nacionalno sudstvo?

Da.

Osim vas, u Luksemburgu i u Hrvatskoj su i neki vaši kolege koji će biti uključeni u rad EPPO-a? Što je točno njihov posao, gdje im je sjedište i koliko ih ima?

Oni su europski delegirani tužitelji i sjedište će im biti u Hrvatskoj. Svaka država mora imati najmanje dva europska delegirana tužitelja. Koliko će ih koja država imati, ovisi o broju predmeta koje će imati u radu, zbog čega su još unatrag nekoliko godina rađene projekcije broja predmeta za kaznena djela iz nadležnosti EPPO-a u pojedinoj državi. Sukladno tim podacima, u Italiji će ih biti 20, u Rumunjskoj 15, u Španjolskoj sedam, Njemačkoj 11, a u Hrvatskoj za sada dva. Moram reći da Republika Hrvatska ima dva odlična europska delegirana tužitelja, to su Sani Ljubičić i Tomislav Kamber. Europske delegirane tužitelje imenovao je kolegij ureda europskog javnog tužitelja.

Vezano za imenovanje kolegice Ljubičić i kolege Kambera, u Hrvatskoj je proveden postupak, nakon kojeg je glavna državna odvjetnica predložila dva kandidata čija su imena dostavljena Ministarstvu pravosuđa i uprave koje ih je potom dostavilo EPPO-u u Luksemburg. Glavna europska tužiteljica je razmatrajući dostavljene kandidature, imajući u vidu životopise kandidata, njihov dosadašnji rad u državnom odvjetništvu, posebno rad na predmetima financijskog kriminaliteta, predložila kolegiju da se kao europski delegirani tužitelja iz Hrvatske izaberu upravo Sani Ljubičić i Tomislav Kamber.

Sani Ljubičić radila je na brojnim istragama, uključujući onu za Agrokor. No već neko vrijeme kao zamjenica glavne državne odvjetnice nije operativno radila na tekućim istragama. Kamber je zamjenik ravnateljice USKOK-a i trenutačno radi na jednoj od visokoprofiliranih USKOK-ovih istraga koje su u tijeku. Hoće li on i dalje moći raditi na istragama koje provodi USKOK ili će raditi samo kao europski delegirani tužitelj?

Oboje europskih delegiranih tužitelja bit će full time delegirani tužitelji. Međutim, sukladno sporazumu između glavne državne odvjetnice i glavne europske tužiteljice, oboje delegiranih tužitelja nastavit će raditi na određenim predmetima i na određeno vrijeme.

Mislite da će sve to dobro funkcionirati? Ima li dvoje europskih delegiranih tužitelja osigurane uvjete rada u Hrvatskoj?

Svaka država članica dužna je osigurati uvjete za rad europskih delegiranih tužitelja, počevši od prostora i tehničke opreme pa do službenika i namještenika koji su nužni za normalno funkcioniranje jednog državnoodvjetničkog ureda. Isto tako, zakonom o provedbi uredbe o osnivanju EPPO-a, u okviru USKOK-a osnovan je Odsjek za europske delegirane tužitelje. Ako će EPPO početi s radom 1. lipnja, to znači da će tog dana i europski delegirani tužitelji u Republici Hrvatskoj početi s radom. Europski delegirani tužitelji bit će privremeno smješteni u prostoru USKOK-a, a trajno rješenje pokušavamo pronaći u razgovorima s Ministarstvom pravosuđa i uprave.

Sve to, osoblje, prostor, tehnička oprema zahtijeva neki novac koji bi, pretpostavljam, trebala osigurati Vlada iz proračuna. Hoće li to biti problem, s obzirom na to da svaki glavni državni odvjetnik već godinama u godišnjim izvješćima Saboru spominje nedostatak materijalnih sredstava, neadekvatne prostorne uvjete rada u nekim tužiteljstvima i nakon toga se ništa ne mijenja?

Što se tiče uvjeta za rad europskog delegiranog tužitelja, to je nešto što mora osigurati država članica, odnosno resorno Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Vjerujete da će sve to funkcionirati?

Svaki je početak težak. Ni sami još ne znamo što nam sve treba i što će nam sve trebati. Način rada i kontakt s centralnom razinom bit će puno drukčiji, na što su kolege ovdje naviknuli.

Kako to mislite?

Što se tiče EPPO-a, praktički će postojati samo e-spisi koji će se voditi u Case management sistemu (CMS). Putem CMS-a će se donositi i dostavljati svi potrebni akti, odluke, nacrti odluka, što u Luksemburg, što iz Luksemburga u države članice. Kako bi taj početak rada prošao što bezbolnije, europski delegirani tužitelji prolaze sve potrebne edukacije. Takve edukacije prolaze i kolege u ostalim zemljama članicama. Svima je to novo pa treba neko vrijeme za prilagodbu na nov način rada.

Kako će taj novi način rada izgledati konkretno? Recimo na predmetu u kojem imate više osoba koje su se udružile pa su u više zemalja osnivale lažne tvrtke za kupnju razne robe i sve to kako bi varali na PDV-u?

Ako bi takva kriminalna grupacija djelovala u, recimo, pet zemlja EU i ako bi šteta bila viša od 10 milijuna eura, onda bi to bio predmet na kojem bi radio EPPO. Ako bi šteta bila manja od 10 milijuna eura, onda bi istragu vodila nacionalna tužiteljstva.

Znači li to da je svrha EPPO-a da tužiteljima i policiji osigura puno lakšu međudržavnu suradnju nego što je to bio slučaj dosad?

Da, upravo tako. EPPO je jedan ured. Imat će tužitelje u 22 države članice, ali je to jedan ured. Kada će europski delegirani tužitelj iz Hrvatske trebati asistenciju ili pomoć u provođenju nekih dokaznih radnji u Austriji, Španjolskoj ili nekoj drugoj zemlji članici, više nema potrebe za raspisivanjem europskog istražnog naloga kojim se traži provođenje neke određene dokazne radnje. Sada će kontaktirati kolegu europskog delegiranog tužitelja te od njega zatražiti provođenje određene dokazne radnje u njegovoj državi, što će omogućiti brže i efikasnije postupanje.

To bi trebalo ubrzati istrage?

Da, a jedan od razloga za osnivanje EPPO-a bio je i to što je EK zaključio da financijski interesi EU nisu dovoljno zaštićeni. Naime, neosporno je da nacionalna tužiteljstva mogu dobro provoditi postupke i za kaznena djela na štetu financijskih interesa EU, međutim zaključeno je da sustavi nisu dovoljno efikasni kada se traži pomoć ili asistencija iz neke druge države. Pribavljanje dokaza traje neke vrijeme, a tu je i pitanje priznanja tih dokaza u određenim zemljama članicama... EPPO bi cijeli taj postupak trebao učiniti bržim i efikasnijim barem što se tiče 22 zemlje koje su članice EPPO-a. Što se tiče ostalih zemlja EU koje nisu članice EPPO-a ili trećih zemalja, u tom ćemo se slučaju i dalje oslanjati na pomoć Eurojusta.

Hoće li EPPO istraživati i trgovinu drogom i organizirani kriminal, odnosno mafijaške organizacije?

Ne.

Zašto ne?

Jer to nisu djela koja su u nadležnosti EPPO-a kako je određeno Uredbom. Postoje neka razmišljanja da se za koju godinu nadležnost EPPO-a proširi na kaznena djela koja su povezana s terorizmom, ali o tom potom.

Vi ste u tužiteljstvu od 1994. Bili ste u ODO-u Čakovec kao zamjenica pa zatim kao općinska državna odvjetnica. U USKOK ste došli 2007. Tamo ste bili zamjenica ravnatelja USKOK-a, pa zatim od travnja 2014. do studenog 2018. i ravnateljica USKOK-a. Za svoj ste rad dobili međunarodna priznanja. Koliko vam u poslu koji sada obavljate pomaže ili odmaže to što ste svojevremeno vodili USKOK te radili na velikim istragama??

To što sam bila zamjenica ravnatelja USKOK-a i ravnateljica USKOK-a u ovom poslu mi apsolutno pomaže jer sam radila na predmetima financijskog kriminaliteta, predmetima korupcije i organiziranog kriminala. Predmeti kojima će se EPPO baviti, uz nekoliko izuzetaka, uglavnom su predmeti iz nadležnosti USKOK-a. Iskustvo rada na takvim predmetima, koordinacija timova tužitelja, policije i poreznika u radu na konkretnom predmetu već mi sada pomaže u radu u EPPO-u, a sigurno će i ubuduće.

To što ste europska javna tužiteljica u poslovnom vam je smislu izazov?

U EPPO-u sam od rujna lani, a sve to vrijeme mi se pripremamo za početak rada. Donijeli smo do sada veći broj različitih pravilnika, uputa i smjernica. Radi se o tijelu koje će djelovati na području 22 zemlje EU. A to znači da imate 22 različita pravna sustava koja doista treba pokušati uskladiti jer se očekuje da će svi europski delegirani tužitelji postupati na isti način. Istovremeno, moraju se poštovati nacionalna zakonodavstva koja su poprilično različita te osigurati jedinstvenost postupanja, što je izazovno. A izazovno je i upoznati kolege iz 22 zemlje članice, čuti kako kod njih funkcioniraju neke stvari, s kojima se problemima susreću...

Kada već spominjete tužitelje iz drugih zemalja i razmjenu iskustava, je li zaključak da je u njihovim zemljama, što se tiče rada tužiteljstva, bolje ili gore nego u Hrvatskoj?

Moglo bi bolje, ali da, ima i puno gorih, s puno manje uspjeha. Ne trebamo se podcjenjivati. Kad im govorim o rezultatima rada USKOK-a, rijetko se koje državno odvjetništvo u toj 21 državi može pohvaliti takvim rezultatima.

Zar u drugim državama ne postoje inačice USKOK-a?

Postoje.

Ne bave se onim čime se bavi USKOK?

Bave se sličnim stvarima, dakle korupcijom i organiziranom kriminalitetom. No nemate puno država čija su specijalizirana državna odvjetništva postigla takve rezultate u procesuiranju dužnosnika na tako visokim pozicijama kao što se to dogodilo u Hrvatskoj. Kao što je to uspjelo USKOK-u. I kao što to USKOK-u uspijeva i dalje.

